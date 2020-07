Per la giornata di giovedì 2 luglio 2020 si prospetta una grande sensazione di aver tralasciato qualcosa come nel caso del segno dello Scorpione, oppure di una profonda conoscenza di se stessi come nel caso del Capricorno.

La Vergine e la Bilancia potrebbero subire dei significativi cali del proprio umore positivo, a differenza del segno dell'Acquario che sarà così euforica che dovrà rimettersi necessariamente in carreggiata per evitare un tracollo professionale.

A seguire, l'Oroscopo per i 12 segni dello zodiaco di giovedì.

Ariete e Leone pignoli

Ariete: essere troppo puntigliosi con gli altri vi metterà in condizione di forte stress ma anche con una notevole dose di irritabilità.

Dovrete sforzarvi di essere più concilianti con i colleghi e non eccedere con la competitività.

Toro: sarà una di quelle giornate colme di chiacchiere con gli amici ma anche di organizzazione del vostro tempo libero. Sicuramente ci saranno dei momenti di relax, ma non dimenticate di uscire un po' per rimettervi in moto.

Gemelli: purtroppo avrete dei litigi che non potranno essere sedati tanto facilmente, quindi il massimo che potrete fare sarà quello di ignorare il partner per un po' e dedicarvi alle vostre mansioni lavorative più del solito.

Cancro: penserete di fermarvi per un po' per riprendere le energie che avete perso, ma le molte cose da sistemare potranno posticipare questo desiderio, lasciandolo per il momento 'irrealizzabile'.

In amore però le cose miglioreranno.

Leone: avete fatto dell'inflessibilità la vostra bandiera nell'ultimo breve periodo, e ciò potrebbe portare qualcuno a ribellarsi contro di voi. Starà a voi essere meno impulsivi e polemici, ma non sarà semplice cambiare atteggiamento.

Vergine: avvertirete molta stanchezza mentale durante la giornata di giovedì.

La motivazione sarà da ricercare nel fatto che avete speso molte energie per i pensieri negativi che hanno affollato la vostra testa troppo a lungo.

Capricorno riflessivo

Bilancia: avrete un calo dell'umore, forse a causa di qualche illusione amorosa o semplicemente per alcune perdite di carattere economico o professionale.

Il consiglio sarà quello di non farvelo pesare troppo e di essere più leggeri dal punto di vista mentale.

Scorpione: sarete alquanto smarriti per alcune vicissitudini tristi abbastanza recenti. Cercate comunque di rendere la giornata meno pesante, magari uscendo allo scoperto dopo tanto tempo per una buona passeggiata o per praticare uno sport.

Sagittario: la focalizzazione sugli affetti sarà quella a cui terrete di più non perché avete mancato di dare loro attenzioni, ma per poter dimenticare per un po' i problemi quotidiani e riscoprire qualche bel rapporto andato perso con il tempo.

Capricorno: avrete modo di esplorare ulteriormente la vostra mente, trovandovi una parte più 'morbida' e che sorprendentemente sarà poco affine alle vostre tipiche caratteristiche di stampo zodiacale.

Acquario: sul posto di lavoro dimostrerete molta voglia di fare, ma purtroppo subentreranno dei momenti di distrazione per niente produttivi. La creatività potrebbe darvi una vera e propria mano, quindi approfittatene.

Pesci: potreste ricevere una vera e propria strigliata per il vostro atteggiamento decisamente impulsivo e al di fuori di ogni regola. Purtroppo dovrete cercare di correre ai ripari, anche per ristabilire un vostro equilibrio economico.