Non ci sarà tregua per i nati dei segni di Acqua nel corso della giornata di mercoledì 22 luglio. Ciò riguarderà, in particolar modo, il campo emotivo e i segni del Cancro e dei Pesci. Anche la Bilancia avrà il suo gran daffare con i sentimenti, mentre il segno dell'Acquario dovrà fare i conti con le varie insidie che ostacolano il suo riposo. Di seguito le previsioni per i segni dello zodiaco, dall'Ariete ai Pesci.

Cautela per Cancro

Ariete: sicuramente avrete spinte finanziarie che vi daranno maggiori probabilità d'investimento. In amore ci saranno lievi miglioramenti, grazie a qualche chiarimento scaturito da un dialogo approfondito.

Toro: avrete una capacità di azione ottima, con l'aspetto pratico che sicuramente sarà al centro della vostra attività. Avrete delle prospettive per il futuro molto più solide e anche l'ambito amoroso sarà avvantaggiato da qualche proposta seria.

Gemelli: avrete qualche ripensamento in amore, ma non così forte da portarvi a una decisione drastica, che potrebbe mettere in pericolo una relazione tutto sommato buona. Avrete di che riflettere, ma per il momento optate per la tranquillità.

Cancro: dovrete essere molto cauti nell'utilizzare le parole, specialmente con chi avete avuto a che fare dal punto di vista amoroso o dell'amicizia. Sarà meglio per il momento concentrarsi sul lavoro, meglio in solitaria.

Leone: una scelta potrà migliorare le vostro prospettive lavorative, arrivando a rendervi imbattibili nelle competizioni all'interno del luogo di lavoro. Saranno favoriti gli studenti e chi è alla ricerca di un impiego.

Vergine: vi sentirete incompresi dalle persone che vi circondano e spesso saranno gli affetti più vicini a provocarvi una delusione profonda.

Probabilmente ora come ora state vedendo le cose troppo in negativo.

Divertimento per Capricorno

Bilancia: purtroppo il campo amoroso sarà pieno d'insidie, con qualche scaramuccia di poca importanza. Però sapete come essere vivaci sul posto di lavoro, evitando di compromettere il vostro rendimento.

Scorpione: state cercando di fare ciò che potete sul lavoro e sulle finanze, ma le energie miste a un nervosismo crescente sono alla base di una vera e propria crisi.

Fate qualcosa almeno per l'umore, in modo che non sia così basso a lungo.

Sagittario: avrete una parlantina ottima, che sul lavoro e sullo studio vi regalerà qualche soddisfazione in più rispetto ai soliti elogi. In serata avrete anche modo di approfondire la conoscenza di una persona interessante.

Capricorno: vi attenderà tanto divertimento dopo un pomeriggio di shopping e ovviamente non mancheranno le amicizie sia vecchie che nuove. Rinnovare il vostro look, però, sarà per voi un vero e proprio dovere nei vostri confronti.

Acquario: avrete molti più attimi di serenità e distensione, magari in casa oppure in un luogo di svago e rilassamento. Sicuramente starete lontano da persone che vogliono farvi innervosire o semplicemente farvi lavorare più del dovuto.

Pesci: purtroppo la negligenza in amore vi renderà la vita più solitaria e povera d'iniziative da fare in due, però potrete contare sull'affetto di familiari e di amici che vi daranno dei validi motivi per uscire dal vostro attuale accumulo di stress.