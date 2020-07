Questa di venerdì 31 luglio 2020 sarà una giornata in cui si emergerà vincitori dalle problematiche da tempo si sono intromesse fra i segni dello zodiaco di terra e le prospettive di avere tempo libero ma anche più libertà di azione su molti aspetti. Ad esempio, i nati del segno del Toro avranno di che tirare un sospiro di sollievo per la conclusione di alcune faccende in sospeso.

Molti altri segni, come i Pesci, l'Ariete e il Sagittario avranno molta fortuna da costruire con le loro stesse mani, perché l'ambito economico, soprattutto finanziario sarà quasi esclusivamente nelle loro mani.

A seguire, l'Oroscopo segno per segno della giornata.

Autocontrollo al 'top' per Gemelli

Ariete: avrete a che fare con decisioni molto importanti da valutare ed eventualmente prendere per poter avere più libertà di movimento sul 'suolo' lavorativo. Cambiare lavoro non sarà una buona idea per alcuni, mentre per altri sarà l'inizio di nuove e fresche opportunità.

Toro: finalmente qualche situazione spinosa che vi ha tenuto in ansia per parecchio tempo si concluderà a vostro vantaggio, quindi potrete tirare un sospiro di sollievo e convergere i vostri pensieri verso una maggiore spensieratezza.

Gemelli: avrete un autocontrollo di ferro, dunque non soltanto sarete in grado di non rispondere alle provocazioni, ma anche di scherzarci sopra lasciando esterrefatte le persone che vogliono solamente irritarvi e accrescere il vostro nervosismo e il vostro stress.

Cancro: sarete pacifici, ma al tempo stesso non esiterete a scatenarvi durante i divertimenti. Sicuramente in serata ce ne saranno, e saranno anche molto appetibili ai vostri occhi. Quindi immergetevi nell'allegria, e chissà potreste fare una conoscenza intrigante.

Leone: le tensioni saranno purtroppo presenti sull'aspetto familiare, quindi che si tratti della vostra stessa famiglia o quella di origine dovrete cercare di non alimentare eventuali discussioni e appianare eventualmente le incomprensioni con il silenzio.

Vergine: sarete molto affaticati a causa di famiglia, lavoro e qualche calo energetico. Quindi la soluzione ideale sarebbe quella di organizzarsi per staccare per un po' la spina. Una destinazione vacanziera in cui avrete molte comodità sarà da preferire ad una un po' più avventuriera.

Investimenti urgenti per Bilancia

Bilancia: avrete qualche investimento da fare necessariamente o un acquisto che avete procrastinato a lungo e che ora non potrete più rimandare. Sicuramente riuscirete a venirne a capo, ma dovrete essere molto tenaci e non dovrete lasciarvi prendere dal panico.

Scorpione: poco fortunati sul piano finanziario. Purtroppo non ci saranno dei risvolti positivi per il momento, dunque la cosa più saggia da fare sarà cogliere ogni prospettiva e ogni offerta di lavoro disponibile e fare attenzione ai risparmi a vostra disposizione.

Sagittario: ora che avrete qualche piccola marcia in più, spingerete l'acceleratore verso una grinta lavorativa più produttiva ma soprattutto decisamente più audace sul piano progettuale.

Probabilmente lascerete tutti i colleghi a bocca aperta.

Capricorno: preparate il terreno per i progetti di fine estate. Potrebbe non rendervene conto nell'immediato, ma ci saranno molteplici presupposti per poter essere sulla cresta dell'onda già al rientro dalle vacanze estive. Sarete invincibili.

Acquario: qualche pensiero in più, che si tratti di vecchi ricordi o di esitazioni di sorta, potrebbero rallentarvi sensibilmente finendo con costituire un vero e proprio ostacolo per la vostra spinta professionale. State andando alla grande, non lasciatevi 'fermare'.

Pesci: avrete nuove motivazioni che vi sproneranno ad essere più efficienti sul lavoro e meno propensi a concedervi troppe pause e troppi 'sfizi'.

La carica quindi non vi mancherà, anzi. Sarà incentivata dagli ottimi risultati che si profilano all'orizzonte.