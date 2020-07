Sarà una giornata di acquisti per il segno della Vergine, questa di giovedì 9 luglio 2020, purtroppo però le cose non andranno così brillantemente per i nati del segno della Bilancia e per il segno dello Scorpione. Il Toro avrà un disperato bisogno di fare una vacanza per evitare il possibile lo stress, mentre l'Acquario potrebbe avere qualche insuccesso lavorativo.

A seguire, le previsioni dei 12 segni dello zodiaco della giornata.

Divertimenti per Gemelli

Ariete: avrete i primi frutti del vostro lavoro e con questi potrete fare qualche bella sorpresa al partner che certamente non passerà inosservata.

Attenti ai rapporti all'interno dell'ambito professionale, potrebbero essere più remunerativi.

Toro: avrete voglia di staccare la spina per un po' a causa di troppa stanchezza e troppo stress in accumulo, ma anche in ambito familiare avrete bisogno di un attimo di tregua. Un viaggio sarà l'ideale, purché sia abbastanza breve.

Gemelli: un po' di divertimento durante questa giornata sicuramente vi metterà nei binari giusti. Avrete molta più concentrazione nel pomeriggio e in serata potreste anche concludere un buon affare senza troppo sforzo.

Cancro: ci saranno parecchie incomprensioni all'interno della famiglia, specialmente fra genitori e figli. Le vostre argomentazioni saranno però un giro di vite che rivoluzionerà la visione d'insieme della vostra cerchia familiare.

Leone: si accenderà una passionalità molto forte fra voi e il partner, e le conquiste sicuramente saranno molte più numerose grazie al vostro spiccato magnetismo. Attenti a non effettuare acquisti troppo onerosi per le vostre tasche.

Vergine: farete un acquisto ingente che vi darà un appagamento sostanzioso, ma anche l'attenzione di molti sguardi.

Fate attenzione alle fregature o comunque a quelle proposte troppo facili che però potrebbe nascondere qualche insidia.

Sagittario inedito

Bilancia: una strigliata sul posto di lavoro vi metterà letteralmente in crisi, ma non vi lascerete scoraggiare per così poco, soprattutto se vi attende una serata con gli amici all'insegna del divertimento e dell'allegria.

Scorpione: qualche litigio con persone importanti della vostra vita vi daranno occasione di conoscerle meglio sotto certi aspetti. Sarete quindi più selettivi nello stringere amicizia ma anche nei confronti della famiglia.

Sagittario: scoprirete nuovi metodi per trascorrere il tempo, magari con un amico che vi inizierà a qualche hobby interessanti. Il vostro umore si risolleverà, quindi cercate di non farlo “precipitare” nuovamente, anche perché in serata ci saranno delle novità molto interessanti.

Capricorno: ottimi guadagni, ma pochi investimenti. Al momento sarete molto indaffarati con la famiglia e con tutto ciò che le gravita attorno. Dovrete affrontare la situazione in modo più imparziale possibile per evitare gelosie.

Acquario: avrete una giornata "no" sul settore lavorativo, ma sarete decisi a riprendervi in fretta per evitare che gli altri si accorgano che qualcosa non va. Una proposta niente male però sarà ben accetta, insieme a qualche incontro interessante.

Pesci: vi sentirete un po' demoralizzati a causa di un progetto mal riuscito. Purtroppo dovrete fare i conti con una concentrazione abbastanza scarsa e con quelle distrazioni che hanno favorito un risultato così negativo.