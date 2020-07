L'Oroscopo di venerdì 31 luglio presenterà numerose novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani sarà possibile osservare la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in opposizione a Venere, Mercurio in trigono a Nettuno, Venere in quadratura a Nettuno e Marte in quadratura a Giove.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte della quotidianità di domani secondo l'oroscopo del 31 luglio.

Oroscopo del 31 luglio: Ariete coraggioso, Toro passionale

Ariete: il coraggio vi accompagnerà per tutto il giorno. Mostrerete piena fiducia in voi stessi e non avrete paura ad esporvi nei rapporti sociali.

Qualcuno potrebbe sentirsi intimorito davanti alla vostra determinazione, ma saprete metterlo a suo agio. L'empatia e il desiderio di socializzare si accompagneranno al bisogno di emergere nell'ambiente lavorativo. Vi farete carico di numerose mansioni e anche se sarete stanchi, non cederete al bisogno di lamentarvi. In amore, le cose rimarranno stabili.

Toro: proverete il desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta. Sceglierete un posto che possa mettervi in contatto con la natura, ma che, al tempo stesso, sia riparato dal caldo incessante. Avrete modo di approfondire il rapporto con voi stessi. Scoprirete nuove sfaccettature del vostro carattere e dopo un'accurata riflessione, riuscirete a trovare una soluzione a una problematica importante.

Nel tardo pomeriggio, verrete travolti dalla passione e vi getterete tra le braccia del vostro partner. Vivrete momenti di amore e condivisione.

Gemelli: finalmente, riuscirete a trovare una stabilità emotiva. Metterete al primo posto il partner e vi impegnerete per far funzionare la vostra relazione.

Cercherete di non soffermarvi sui suoi difetti e di concentrarvi, invece, su tutti gli elementi positivi. Sarete tolleranti nei confronti degli altri, ma farete fatica ad accettare critiche non richieste. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mantenere la calma e di non reagire in modo affrettato.

Cancro: un pizzico di fortuna non guasterà durante questa giornata. La vostra intraprendenza vi spingerà in numerose sfide, soprattutto di tipo lavorativo. Forse proverete un po' di timore, ma il desiderio di mettervi in gioco vincerà su tutto. Dal punto di vista relazionale, sarete socievoli e aperti al dialogo. Non avrete paura di esporre la vostra opinione e ascolterete, con attenzione, quella degli altri. Il confronto sarà uno degli elementi principali perché vi consentirà di elaborare idee nuove e inaspettate.

Previsioni zodiacali di venerdì 31 luglio: fantasia per Bilancia, Scorpione innamorato

Leone: dovrete affrontare un momento molto difficile. Vi farete travolgere dall'ansia e questo renderà più complessa l'ideazione di strategie efficaci.

Per fortuna, un amico speciale correrà in vostro aiuto: saprà tranquillizzarvi e infondervi energia positiva. Verso la seconda parte della giornata, riuscirete a ritrovare il controllo di voi stessi. Vi porrete più serenamente nei confronti del mondo esterno e saprete instaurare relazioni distese e produttive. Il partner, forse, rimarrà ferito dal vostro atteggiamento distaccato.

Vergine: una persona speciale susciterà in voi un moto d'affetto irrefrenabile. Non si tratterà di un amore romantico, ma di un sentimento altrettanto forte. Cercherete di tenere sotto controllo le vostre emozioni perché non vorrete perdere la concentrazione sul lavoro. Non sarà facile, ma alla fine riuscirete a completare tutti i vostri compiti.

Forse, un collega un po' invidioso potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di gestirlo con indifferenza e sangue freddo.

Bilancia: un po' di fantasia vi aiuterà a vivere con maggiore serenità questa giornata. Avvertirete il bisogno di immergervi in situazioni avventurose, ma protette. Userete la lettura e la visione dei vostri film preferiti per riuscire a portare a termine il vostro scopo. Adorerete coinvolgere parenti e amici, ma non tutti potrebbero gradire il vostro invito. Il partner, tra le mura domestiche, apparirà un po' svogliato e poco incline ad occuparsi della casa. Ciò potrebbe dare vita a piccole discussioni.

Scorpione: la magia dell'amore vi travolgerà completamente.

Deciderete di dare vita a un'atmosfera romantica e userete le vostre doti culinarie per raggiungere questo obiettivo. Il partner sarà felicissimo di assaggiare le delizie preparate, ma sarà ancora più contento di poter trascorrere del tempo con voi. Sul lavoro, vi sentirete più carichi che mai: saprete affrontare ogni tipo di situazione e vi rapporterete senza problemi con i colleghi. Attenzione a non esporvi a getti d'aria condizionata troppo forti.

Previsioni astrologiche di domani 31 luglio: Sagittario orgoglioso, delusione per Pesci

Sagittario: l'eccessivo orgoglio vi impedirà di scendere a compromessi. Una discussione, apparentemente banale, potrebbe portare scompiglio nella vostra giornata.

L'allegria lascerà il posto a sentimenti di tristezza e frustrazione. Qualcuno vi consiglierà di chiarire il malinteso, ma voi preferirete attendere che sia l'altra persona a scusarsi. Sul lavoro, le cose procederanno come sempre, ma i colleghi noteranno una scarsa concentrazione da parte vostra. Sarà importante seguire la vostra scala di priorità, senza farvi influenzare da fattori esterni.

Capricorno: una persona che non sentivate da tempo potrebbe decidere di provare ad attirare la vostra attenzione. Non gli darete ascolto, ma qualcuno potrebbe farvi notare di avere un atteggiamento un po' troppo distaccato. In famiglia, dovrete risolvere diverse questioni. Non si tratterà di problematiche gravi, ma richiederanno concentrazione e pazienza.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di tenere in considerazione i sentimenti delle persone che vi circonderanno.

Acquario: cercherete di riportare la pace all'interno della vostra vita di coppia. Vi renderete conto di avere diverse cose da chiarire, ma riterrete giusto confrontarvi sinceramente. Il dialogo costituirà la strada migliore per mettere fine alle discussioni. Se ascolterete in modo partecipativo e vi impegnerete per rispettare le esigenze del partner, tutto andrà per il meglio. Sul posto di lavoro, svolgerete i vostri incarichi serenamente. La fatica e il duro impegno non vi spaventeranno, anche se incideranno negativamente sulle vostre energie.

Pesci: dovrete affrontare una piccola delusione sul posto di lavoro.

All'inizio, penserete di non essere in grado di superarla, ma alla fine scenderete a patti con la vostra frustrazione e troverete un'alternativa valida. Il partner vi dedicherà dei gesti romantici e cercherà di coinvolgervi in attività divertenti e allegre. Sarete restii nel partecipare, però, lo farete per non offendere la persona amata. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non chiudere il vostro cuore all'amicizia.