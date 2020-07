L'oroscopo di giovedì 9 luglio riserva numerose sorprese per i nati sotto ai diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile osservare il Sole in opposizione a Giove, la Luna in trigono a Mercurio e Giove in congiunzione a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di giovedì 9 luglio dei 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 9 luglio: riflessione per Ariete, Toro innamorato

Ariete: sarà un momento di grande riflessione. Tenderete ad analizzare tutte le vostre azioni e a non lasciarvi guidare dalla fretta.

In ogni caso, cercherete di portare le idee su un piano concreto e malleabile. Gli amici saranno di grande aiuto, soprattutto dal punto di vista emotivo. Il partner, invece, potrebbe rovinarvi la giornata con pretese eccessive. Starà a voi cercare di capire cosa sarà lecito e cosa invaderà la vostra libertà d'azione.

Toro: potrete rinunciare a molte cose, ma non all'amore! Il partner avrà un ruolo chiave in questa giornata perché vi darà la carica per affrontare tutte le difficoltà che vi si porranno davanti. Uno dei vostri obiettivi sarà quello di condividere sempre più emozioni con la persona amata. Farete fatica ad accettare possibili incomprensioni, ma i vostri sentimenti d'affetto saranno più forti!

Sarà importante non dimenticare di rispettare la diversità d'opinioni.

Gemelli: non riuscirete a tenere a freno il vostro amore per i vestiti e la moda. Adorerete sperimentare con i colori e con la fantasia, però sarete poco inclini ad accettare le critiche. Riterrete opportuno che nessuno interferisca con le vostre scelte estetiche.

Tenderete a prendervela molto facilmente e a far emergere il lato permaloso del vostro carattere. Un aiuto concreto proverrà dal partner, che saprà tranquillizzarvi e darvi tutto il suo appoggio.

Cancro: sentirete il bisogno di avere un punto fermo nelle vostra vita. Farete fatica a trovare la persona giusta, ma degli eventi particolari daranno ragione al vostro istinto.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non concerete facilmente la vostra fiducia. Qualcuno di insospettabile potrebbe nutrire, infatti, dei sentimenti di gelosia nei vostri confronti. Sarà importante analizzare ogni campanello di allarme e riflettere sulle reazioni di ciascuno.

Previsioni zodiacali di giovedì 9 luglio: romanticismo per Vergine, incomprensioni per Bilancia

Leone: sarà il momento giusto per dare una seconda possibilità a qualcuno che, in passato, ha ferito i vostri sentimenti. Sarà una scelta sofferta ma che potrebbe dare vita a qualcosa di sorprendente. Non tutti i vostri amici saranno d'accordo: c'è chi vi dirà di non fidarvi, però, voi preferirete seguire il vostro istinto.

Dal punto di vista lavorativo, proverete ad eccellere nel vostro campo. Lotterete con le unghie e con i denti e non permetterete a nessuno di mettervi i piedi in testa.

Vergine: vi abbandonerete a pensieri romantici e confortanti. Immaginerete di avere vicino a voi una persona che sappia condividere esperienze ed idee. Forse, per fare in modo che ciò si realizzi, dovrete lottare molto e ampliare la vostra cerchia di amici. Però, se guarderete il mondo circostante con mente aperta e priva di pregiudizi, potrete trovare la vostra dolce metà. Un aiuto in aspettato aprirà le porte a un'opportunità molto valida.

Bilancia: dovrete affrontare delle incomprensioni con il partner. Ciò, metterà in dubbio l'andamento del vostro rapporto di coppia.

Vorrete avere più certezze prima di decidere se andare avanti o meno con quella storia. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di esaminare i comportamenti della persona amata in un contesto sociale ampio. Solo così riuscirete a farvi un'idea più chiara dei suoi reali atteggiamenti. Attenzione a non esagerare con la tintarella.

Scorpione: il vostro animo battagliero potrebbe farvi finire nei guai. Sarà fondamentale capire quando esprimere la vostra opinione e quando lasciare la guerra agli altri. Dovrete contenervi soprattutto sull'ambiente lavorativo perché i colleghi saranno in agguato per cercare di mettervi in cattiva luce agli occhi del capo. In amicizia, le cose andranno a gonfie vele: avrete tante idee divertenti da proporre e da realizzare.

La vostra originalità sarà apprezzata da tutti.

Previsioni astrologiche di domani 9 luglio: Capricorno vivace, instabilità per Pesci

Sagittario: sarete troppo presi a osservare la vita degli altri per concentrarvi sulla vostra. Ai vostri occhi, gli altri appariranno meno dotati, ma con più privilegi. Questo vi farà provare sentimenti di rabbia che, invece di spingervi a rimettervi in gioco, tenderanno a farvi chiudere nella vostra sofferenza. L'oroscopo suggerisce di cercare di aprirvi con gli amici più stretti: a volte, bastano poche parole per ribaltare una situazione che appare problematica.

Capricorno: vi sentirete particolarmente vivaci e attivi. In un primo momento cercherete di mitigare questo aspetto di voi, ma alla fine proverete a usarlo a vostro vantaggio.

I famigliari e gli amici saranno ben contenti di essere coinvolti nelle vostre iniziative. Si sentiranno parte di qualcosa di grande e questo farà sentire bene anche voi. Sarà il momento giusto per mettervi alla ricerca di un partner. Non cercherete niente di serio, ma qualcuno che possa darvi dei nuovi stimoli.

Acquario: deciderete di affrontare la realtà senza alcun ripensamento. Smetterete di immaginare un universo alternativo e proverete a realizzare i vostri sogni. Dal punto di vista lavorativo, purtroppo, non ci saranno grandi novità: vi sembrerà di non riuscire a cogliere i frutti del vostro impegno. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non arrendervi. Forse, potrebbe volerci del tempo, ma alla fine sarete ben ripagati di tutti gli sforzi compiuti.

Pesci: dovrete fare i conti con un umore poco stabile. Tenderete a cambiare idea continuamente e ad evitare di intavolare discussioni troppo profonde. Preferirete non dare agli altri la possibilità di scavare nel vostro passato e presente. L'oroscopo consiglia di provare a mitigare la scontrosità del vostro carattere perché potrebbe far sorgere dei dubbi nelle persone che amate. Un ottimo modo per tranquillizzarvi potrebbe essere quella di fare una passeggiata rigenerante al parco.