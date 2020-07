Il weekend è alle porte e con esso anche il nuovo mese. Risulta dunque interessante scoprire quali sono i presagi degli astri e delle stelle per le prossime due giornate per i 12 segni dello zodiaco. Mentre il Toro si scontra con una Luna gelosa e possessiva che crea contrasti in amore, il Capricorno ritrova la serenità e la spensieratezza perdute. Recupero per i Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute del fine settimana, da sabato 1 a domenica 2 agosto 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend 1 e 2 agosto, segno per segno

Ariete: durante il weekend il segno avverte una forte voglia di libertà e spensieratezza, è il momento ideale per organizzare un viaggio o una gita fuori porta. Gli incontri sentimentali sono favoriti e le stelle proteggono le relazioni che nascono in questo periodo. Sessualità in crescita.

Toro: a causa della Luna gelosa la giornata di sabato 1 agosto potrebbe rivelarsi leggermente faticosa per i rapporti sentimentali. Qualcuno potrebbe trovarsi a discutere per vecchi problemi o insinuazioni poco fondate. Meglio domenica, Saturno in posizione amica favorisce il recupero.

Gemelli: il fine settimana inizia in maniera produttiva per il segno che, in particolare per quanto riguarda l’ambito lavorativo, potrebbe concludere affari vantaggiosi.

Domenica 2 agosto al contrario ci si può dedicare con maggior serenità alla cura del partner e della famiglia. Anche gli incontri sono favoriti.

Cancro: quella di sabato si presagisce una giornata vantaggiosa e positiva per il segno, che può fare affidamento sulla Luna in posizione amica. I suoi influssi favoriscono il segno sul lavoro, rendendo però faticosa la gestione dei rapporti interpersonali e l’amore.

Leone: arriva per il segno un momento di riposo, il weekend si presagisce vantaggioso per coloro i quali necessitano di un po’ di riposo, fisico e mentale. In amore le stelle proteggono il segno e favoriscono i nuovi incontri.

Vergine: l’oroscopo del fine settimana consiglia al segno di evitare gli sforzi e le situazioni stressanti, al fine di concedersi due giornate di totale relax e serenità.

Il segno ha bisogno di circondarsi di persona di fiducia, capaci di tenerlo di buon umore e di allontanare i cattivi pensieri degli ultimi tempi.

Bilancia: quelle di sabato 1 e domenica 2 agosto potrebbero essere due giornate faticose per il segno. Gestire i rapporti con gli altri non è semplice, in amore così come nel lavoro potrebbero nascere dei conflitti. Meglio non alzare la voce e contare fino a dieci prima di aprire bocca.

Scorpione: il weekend potrebbe iniziare con delle questioni burocratiche da sbrigare, ma non mancano le opportunità di svago e spensieratezza. A tal fine particolarmente interessante si rivela la giornata di domenica, quando qualcuno potrebbe fare degli incontri inaspettati.

Ottima la forma fisica.

Sagittario: ci sono delle questioni familiari da risolvere e queste terranno il segno fortemente occupato durante il weekend. Il consiglio delle stelle è quello di agire con cautela, valutando con attenzione tutti i pro e i contro. Bene l’amore.

Capricorno: arriva per il segno un momento di maggior serenità e tranquillità, probabilmente anche perché l’inizio di agosto coincide con l’arrivo delle vacanze e molti si preparano alla partenza. Serenità in amore, anche gli incontri sono favoriti.

Acquario: l’oroscopo lascia presagire un weekend sereno e ricco di opportunità per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore. La passione si riaccende e anche i nuovi incontri sono favoriti.

In ambito lavorativo tutto sembra procedere secondo i vostri piani. Bene il fisico.

Pesci: gli astri lasciano presagire un fine settimana sereno e spensierato. È un buon momento per organizzare una serata tra amici o una vacanza. Anche gli incontri sono favoriti, le stelle ci fanno sapere che le relazioni che nascono in questo periodo si riveleranno vantaggiose per il futuro. Recupero nel lavoro.