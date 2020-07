Martedì 21 luglio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna sostare in Leone, mentre il Sole assieme a Mercurio stazioneranno nell'orbita del Cancro. Giove, Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Nettuno che proseguirà il transito in Pesci. Infine, Urano rimarrà stabile in Toro come il Nodo Lunare insieme a Venere continueranno il domicilio in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Leone, meno roseo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Ariete: amore top. Se togliamo le probabili grane che i nativi dovranno affrontare sul fronte professionale, il martedì si rivelerà oltremodo passionale per quanto riguarda le faccende di cuore.

Ogni occasione sarà buona per fare una capatina nell'alcova e, nel mentre, dimenticare le problematiche odierne.

2° posto Leone: schietti. La Luna nel loro domicilio in trigono a Marte in Ariete renderà, con ogni probabilità, i nativi spiccatamente sinceri, sia in amore sia nel lavoro. Tale smodata schiettezza sarà perlopiù frutto degli influssi solari che stanno per avvicinarsi alla loro orbita, spingendoli a mettere i puntini sulle "i" nelle questioni che non gli aggradano.

3° posto Toro: mete revisionate. Mentre i Luminari stanno per ultimare la lotta al terzetto Giove-Plutone-Saturno nel loro Elemento, i nati Toro potrebbero porgere la loro attenzione ai loro obiettivi del periodo. Alcune tra queste mete, difatti, hanno oramai fatto il loro tempo e andrebbero accantonate, per aprire la porta a nuovi spiragli che sopraggiungeranno a breve.

I mezzani

4° posto Sagittario: in balia delle onde. Martedì in cui il terzo segno di Fuoco sarà, c'è da scommetterci, alle prese con una giornata dai toni indecifrabili dove, specialmente nell'ambiente professionale, avranno la sensazione di non essere al timone delle questioni. La loro, però, sarà soltanto un'errata percezione, figlia degli influssi della seconda Luna Nuova in Cancro del mese, e verso sera se ne renderanno conto.

5° posto Gemelli: mondani. Le numerose mansioni lavorative a cui probabilmente dovranno adempiere i nativi quest'oggi verranno ultimate tutte di buon grado, sopratutto perché la loro voglia di mondanità prenderà il sopravvento. La serata, infatti, sarà dedicata a una scanzonata serata con le amiche di sempre per i locali del centro città o, per le più romantiche, una cena col partner in quel ristorante esclusivo.

6° posto Acquario: la quiete prima della tempesta. Il mese del compleanno leonino rappresenta, per certi versi, una sorta di resa dei conti per il segno dell'Acquario che quest'anno dovrà anche vedersela con l'avversione, perlopiù retrograda, dell'austero Saturno. Queste 24 ore, però, saranno utili per sistemare le ultime faccende pratiche e burocratiche, mettendo in conto che da domani la quotidianità potrebbe divenire meno splendente.

7° posto Cancro: critiche costruttive. Superato il Novilunio di ieri nel loro domicilio, la giornata odierna avrà buone chance di porre l'accento sulle fragilità e manchevolezze dei nati Cancro, mentre il Luminare notturno sosterà sui loro ultimi gradi. Le persone care, difatti, potrebbero smuovergli alcune critiche sul loro modo di comportarsi, ma le stesse risulteranno costruttive e dovrebbero essere metabolizzate con la giusta consapevolezza.

8° posto Bilancia: ruggini lavorative. Sul fronte professionale saranno probabilmente i rapporti coi parigrado ad essere maggiormente bersagliati questo martedì, e l'opposizione di Marte non farà altro che innescare controproducenti battibecchi. Sarà bene, invece, ingoiare qualche rospo e proseguire dritti verso la propria strada.

9° posto Scorpione: abitudini malsane. Che si tratti di un regime alimentare poco salutare o del poco esercizio fisico fatto nell'ultimo periodo, il secondo segno d'Acqua avrà ottime possibilità di dover fare i conti oggi con un'abitudine malsana. Il duetto Plutone-Saturno di Terra, a fronte di ciò, intimerà che la stessa andrebbe eliminata prima possibile, in modo da preservare la loro salute.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: spossati. Il bottino energetico del martedì sarà, con tutta probabilità, scarno ed i nativi dovranno, gioco forza, procrastinare qualche attività extra-lavorativa a data da destinarsi, così da poter continuare a dare il massimo. Amore in secondo piano.

11° posto Vergine: invadenti. I nati della Vergine in queste 24 ore potrebbero sentirsi frastornati dagli ultimi sgoccioli dello scontro Terra-Acqua in onda nel parterre planetario, col sestile tra Plutone e Nettuno a far da ciliegina sulla torta. Tutto ciò gli farà presumibilmente virare l'attenzione sulle persone con cui si rapporteranno, facendogli mettere in campo parecchia invadenza.

12° posto Pesci: pigri.

Preferirebbero trovarsi ai Caraibi con un cosmopolitan in mano a godersi la spiaggia e invece a molti nati Pesci toccherà dare conto alla professione, ai figli o al partner. Facile intuire come entreranno in mood letargico e la loro vacanza immaginaria la ricreeranno probabilmente tra le mura domestiche.