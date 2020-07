L'Oroscopo di sabato 1°agosto presenta tantissime sorprese per i 12 segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra i movimenti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione fra Giove e Plutone e fra Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in quadratura a Urano, mentre Mercurio sarà in opposizione a Saturno, in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 1°agosto di tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 1°agosto: Ariete protettivo, Cancro timoroso

Ariete: svilupperete un forte senso di protezione verso le persone care.

Cercherete, in tutti i modi, di renderle felici e di aiutarle davanti a situazioni di difficoltà. Qualcuno, forse, potrebbe accusarvi di non esservi prodigati abbastanza. Ciò vi metterà di cattivo umore e vi spingerà a rivalutare il vostro modo di approcciarvi agli amici. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non abbandonare l'altruismo e la gentilezza, ma di allontanare chi avrà solo intenzione di ferirvi.

Toro: sarete restii a dare confidenza sul posto di lavoro. Vi concentrerete sulle vostre mansioni e penserete solo a concludere gli impegni con costanza e precisione. Questo potrebbe mettervi in cattiva luce agli occhi degli altri e diventare vittime di commenti e lamentele. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di rimanere fedeli alla vostra personalità.

Non fatevi distrarre da invidie e gelosie e non date adito a inutili discussioni. La vostra determinazione, prima o poi, verrà ricompensata.

Gemelli: sentirete il bisogno di concentrarvi in un nuovo ambito lavorativo. Avrete bisogno di stimoli diversi, sia dal punto di vista pratico che emozionale. Selezionerete con cura le persone da far rimanere nella vostra vita, ma potreste manifestare un po' di rancore verso una relazione d'amore finita.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di concentrarvi solo sul presente. Avrete tutto il tempo per ritrovare una persona che sia in grado di farvi battere il cuore e di dimenticare le delusioni subite.

Cancro: la paura di fallire potrebbe condizionarvi negativamente. Dovrete lottare contro l'istinto di abbandonare tutto e tornare a combattere a testa alta.

La forza necessaria potrete trovarla solo dentro di voi, ma le persone che vi saranno vicine potrebbero dare un contributo non indifferente. In ambito amoroso, ci saranno delle situazioni in sospeso tra voi e il vostro partner. Non avrete voglia di litigare però saprete di dover risolvere al più presto. Attenzione a non esporvi a bruschi cambi di temperatura.

Previsioni zodiacali di sabato 1°agosto: socialità per Vergine, Scorpione passionale

Leone: non vi lascerete buttare giù dal forte caldo della giornata. Cercherete di sfruttare i momenti più ventilati per dedicarvi alle vostre passioni. Non avrete voglia di fare sport, però continuerete a fare attenzione alla cura dell'alimentazione. Qualcuno potrebbe spingervi ad abbandonare, per qualche ora, i vostri buoni propositi.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di valutare bene il da farsi. Sarà importante agire senza alcun rimorso o delusione. In amore, la situazione potrebbe subire una piccola battuta d'arresto.

Vergine: il vostro bisogno di festeggiare non vi lascerà tregua. Avrete voglia di vivere nuove situazioni sociali e di conoscere persone sconosciute. Non avrete paura di relazionarvi con gli altri e rilegherete la timidezza in un angolo. In ogni caso, non amerete le provocazioni e tenderete a rispondere in modo piccato. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non dare troppa corda a chi cercherà di far emergere un lato del vostro carattere che non vi rispecchia. Concentratevi solo su chi saprà apprezzarvi e darvi affetto.

Bilancia: farete fatica ad aprire il vostro cuore al partner. Sentirete il bisogno di conoscerlo meglio e di dover acquisire nuovi elementi per capire se è davvero la persona giusta per voi. Una persona invidiosa potrebbe scoraggiarvi dall'andare avanti. Cercherà in tutti i modi di mettervi la pulce nell'orecchio e per questo dovrete interpellare chi, veramente, desidera il vostro bene. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di allontanare tutti coloro che non saranno in grado di portare serenità nella vostra vita.

Scorpione: metterete passione in tutto ciò che farete. Il vostro amore per la vita emergerà prepotentemente e nessuno potrà mettere in dubbio la vostra dinamicità. Gli amici desidereranno la vostra compagnia e si sentiranno coinvolti dalla positività che emanerete.

Ciò potrebbe anche attirare nuovi pretendenti. Vi sentirete lusingati davanti a determinate proposte, ma preferirete non iniziare una nuova relazione sentimentale, per ora. Vorrete rimanere liberi e indipendenti.

Predizioni astrologiche di domani 1°agosto: novità per Acquario, Pesci romantico

Sagittario: darete grande valore al vostro rapporto di coppia. Ci saranno degli elementi, come la mancanza di sincerità o il tradimento della fiducia data, che non vi consentiranno di portare avanti la storia d'amore. Valuterete ogni più piccola caratteristica del partner e cercherete di capire se è la persona adatta a voi. Non metterete a rischio la vostra indipendenza, ma inizierete a maturare il remoto desiderio di costruire una famiglia.

Gli impegni e le responsabilità non vi spaventeranno affatto.

Capricorno: nessuno sarà in grado di spegnere il fuoco che avrete dentro. Brillerete in ogni ambito della vostra vita e, in amore, non avrete alcun rivale. Avrete una persona speciale da voler conquistare e non vi arrenderete neanche davanti a un suoi iniziale rifiuto. Cercherete di corteggiarla con gentilezza e forza d'animo, ma rispetterete i suoi desideri. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non rimanerci troppo male, avrete altre occasioni per incontrare un possibile partner

Acquario: avrete bisogno di introdurre delle novità nella vostra vita, ma sarà importante farlo senza esagerare. Il rischio, infatti, potrebbe essere quello di perdere il controllo e di non riuscire più a gestire i nuovi elementi della quotidianità.

Un consiglio da parte degli amici potrebbe rivelarsi molto prezioso. Ovviamente, dovrete decidere voi se sarà adatto alla situazione e se potrà portarvi dei vantaggi. Metterete i sentimenti al primo posto, ma dovrete aspettarvi delle delusioni, soprattutto in ambito amoroso.

Pesci: durante questa giornata, emergerà il lato più romantico del vostro carattere. Amore e tenerezza saranno ai primi posti e non disdegnerete qualche sessione di coccole con il partner. Insulti e critiche vi feriranno enormemente, ma ci sarà chi riuscirà a consolarvi. Sarà importante lavorare sulla sensibilità caratteriale in modo da non permettere a nessuno di rovinarvi l'umore. Sul lavoro, darete una buona prova di voi stessi.

Spiccherete, particolarmente, se svolgerete mansioni a contatto con il pubblico.