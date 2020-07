L'Oroscopo di giovedì 30 luglio presenterà entusiasmanti sorprese per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione tra Giove e Plutone e quella tra Saturno e Plutone. Inoltre il Sole sarà in trigono alla Luna, Mercurio in opposizione a Giove e Venere in quadratura a Nettuno.

Scopriamo nel dettaglio quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 30 luglio per i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 30 luglio: Ariete pessimista, Cancro alla ricerca dell'amore

Ariete: verrete colti da un'ondata di negatività e pessimismo.

Vi sentirete poco motivati e cercherete negli altri la felicità. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di ritrovare il baricentro della vostra serenità. Forse dovrete rallentare gli incalzanti ritmi quotidiani e dedicarvi maggiormente al vostro benessere. Un partner gentile e onesto potrebbe rallegrarvi la giornata, ma attenzione a non fare affidamento solo su di lui. Gli amici saranno pronti a darvi tutto il loro appoggio.

Toro: sarete poco empatici nei confronti degli altri. Preferirete concentrarvi su voi stessi e i vostri interessi. Non sarete intenzionati a instaurare una nuova relazione amorosa, perché riterrete che la solitudine sia uno dei mezzi più utili per raggiungere l'indipendenza.

Mostrerete determinazione sul posto di lavoro e non abbasserete la testa davanti alle critiche dei colleghi. Saprete rispondere a tono, ma senza perdere la vostra compostezza. Attenzione a non sottoporvi a uno stress eccessivo.

Gemelli: deciderete di lasciare più spazio al vostro partner. Non sarà facile dargli fiducia assoluta perché il vostro animo possessivo e geloso cercherà di spingervi verso un'altra direzione.

Nonostante tutto questa sarà una prova molto importante per la vostra relazione di coppia, perché vi permetterà di capire quanto conoscete l'uno dell'altro. Per evitare di pensare troppo vi concentrerete sul lavoro e cercherete di sfruttare ogni vostra risorsa per dare il massimo.

Cancro: non avrete alcuna difficoltà nel confrontarvi con i vostri amici, ma non riuscirete a trovare una situazione sentimentale stabile.

Cercherete caratteristiche precise nel partner ideale e non sarete disposti a scendere a compromessi. Una situazione particolare potrebbe mettere alla prova le vostre capacità. All'inizio sarete un po' titubanti sulle scelte da prendere, ma alla fine troverete la forza dentro di voi. Dare spazio alla creatività vi farà sentire determinati e fiduciosi.

Previsioni zodiacali di giovedì 30 luglio: cambiamenti per Leone, divertimento per Scorpione

Leone: dovrete affrontare una crescita personale profonda. Vi renderete conto, all'improvviso, di essere cambiati sotto vari punti di vista e di desiderare un nuovo tipo di stabilità. Forse all'inizio sarà difficile agire in base a questa consapevolezza.

Vi troverete a modificare le vostre abitudini e a rapportarvi con gli altri in modo diverso. In amore sarete pronti a dare tutto di voi stessi. Metterete in disparte l'orgoglio per dare vita a una relazione più matura e produttiva. Il partner, però, potrebbe non condividere questo nuovo stile di vita.

Vergine: dovrete prendere delle decisioni difficili. Osserverete la vostra vita con sguardo critico e proverete il desiderio di modificare alcuni eventi accaduti nel passato. Fortunatamente l'affetto delle persone care non vi mancherà e questo vi caricherà di energia positiva. Non brillerete sul posto di lavoro perché sarete presi da altri pensieri. In ogni caso, cercherete di portare a termine tutte le mansioni della giornata.

Sarete poco concentrati sulle questioni romantiche: preferirete pensare prima al vostro benessere.

Bilancia: i vostri pensieri si concentreranno sul futuro. Avrete in mente dei piani specifici da realizzare, ma vi occorrerà tutto il supporto possibile da parte delle persone care. Il rapporto amoroso rimarrà stabile: non ci saranno delle grandi sorprese, ma saprete gestire con entusiasmo ed energia le piccole sfide di coppia. Una persona poco gentile potrebbe farvi venire dei dubbi riguardo le vostre scelte, starà solo a voi prendere il controllo della situazione e gestire eventuali paure.

Scorpione: sarà una giornata all'insegna del divertimento. Metterete da parte i brutti pensieri e vi lancerete, con entusiasmo, in nuove esperienze.

Condividerete risate e spensieratezza con i vostri amici e non avrete alcuna difficoltà nel rapportarvi con gli altri. Il partner vi rivelerà qualcosa di molto importante. Dovrete gestirla insieme e cercare di arrivare a una soluzione. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non farvi rovinare l'umore da piccoli intoppi e di continuare a sorridere.

Previsioni astrologiche di domani 30 luglio: Acquario in difficoltà e nuove passioni per Pesci

Sagittario: cercherete di vedere sempre il bello negli altri. Non sopporterete l'idea di dovervi confrontare con la meschinità delle persone che vi circondano e preferirete pensare che agiscano sempre in buona fede. Qualcuno a voi molto vicino potrebbe farvi aprire gli occhi sottolineando alcune evidenze.

Sul momento rimarrete delusi, ma poi riuscirete ad affrontare la situazione. Sul lavoro farete di tutto per far emergere le vostre qualità, non avrete paura di faticare e lottare per i vostri sogni.

Capricorno: la cura per il corpo e per l'aspetto fisico si trasformerà in una vera e propria ossessione. Avrete un'attenzione maniacale per i dettagli e ogni più piccola critica si trasformerà per voi in una sofferenza. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di concentrarvi anche su altro. Guardandovi attorno vi renderete conto che una persona speciale non riuscirà a togliervi gli occhi di dosso. L'amore vi farà sentire più sicuri di voi stessi e della vostra estetica.

Acquario: sarete costretti a tornare con i piedi per terra e a non rifugiarvi continuamente nei vostri sogni.

Si tratterà di un brusco risveglio, ma sarà importante per la vostra crescita personale. Non prenderete positivamente le critiche, anche se si tratteranno di consigli veritieri e dispensati con gentilezza. Dal punto di vista amoroso non vi sentirete capiti e desidererete avere accanto una persona che abbia maggiore rispetto dei vostre sentimenti. Sul lavoro dovrete impegnarvi molto.

Pesci: vi metterete alla ricerca di qualcosa che possa donarvi allegria e spensieratezza. Proverete a concentrarvi su nuovi hobby, soprattutto legati all'ambito sportivo. Potrebbe essere il momento giusto per conoscere una persona speciale. Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di aspettare prima di donargli completamente il vostro cuore.

Prendetevi tutto il tempo necessario e non arrendetevi davanti alle piccole difficoltà. Se riuscirete a creare la giusta atmosfera, tutto andrà per il verso giusto.