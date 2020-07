Nel mese di agosto 2020 troveremo sul piano astrale tre passaggi planetari degni di nota: il Sole si sposterà dai gradi del Leone a quelli della Vergine, nel frattempo Mercurio viaggerà dall'orbita del Cancro alla Vergine ed, in ultimo, Venere si muoverà dai Gemelli al Cancro.

Di seguito l'Oroscopo mensile, riguardante lavoro ed amore, per il segno zodiacale del Capricorno.

Amore

Le faccende di cuore dei nativi nell'ottavo mese dell'anno corrente potrebbero risultare oltremodo controverse, sopratutto in merito all'atteggiamento dell'anima gemella. Il partner, difatti, si sarà presumibilmente legato al dito la blanda presenza nel focolare domestico dei nativi in giugno e luglio.

A fronte di ciò, la dolce metà avrà buone chance di lanciarsi in continue provocazioni, soprattutto nelle prime tre settimane, in modo da suscitare una qualche reazione da parte dei nativi. Questi ultimi, però, avranno altro a cui badare, faccende professionali in primis, e li lasceranno cuocere nel loro brodo, facendo aumentare maggiormente l'insoddisfazione del partner.

I single del segno, invece, avranno buone possibilità di fare nuove ed intriganti conoscenze durante gli sgoccioli di agosto, sebbene la posizione venusiana non li farà spiccare per intraprendenza.

Lavoro

Le vicende lavorative dei nati Capricorno nel mese di agosto avanzeranno col vento in poppa. Sarà presumibilmente un mese in crescendo quello che si prospetta per il terzo segno di Terra, il quale sino al giorno 19 sarà spesso alle prese con diverse opposizioni al terzetto retrogrado sulla sua orbita formato da Giove, Saturno e Plutone.

In questo periodo, infatti, sarà probabilmente necessario porre l'attenzione sui rapporti interpersonali con capi e colleghi, come esigerà il duetto Sole-Mercurio in Leone.

Collaborazione e complementarietà, ma soprattutto estrema sincerità, saranno richiesti nell'ambiente professionale perché, in caso contrario, gli intenti dei nativi verrebbero facilmente allo scoperto.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Superata questa prima fase con attenzione sarà, finalmente, possibile giungere alla seconda tranche, che andrà dal 20 alla fine di agosto. In questo periodo Venere continuerà il suo transito in Cancro mentre il duetto Sole-Mercurio si sposterà nel loro Elemento. Tali spostamenti planetari saranno responsabili, con tutta probabilità, di un atteggiamento meno spavaldo dei nativi (Venere) ed, al contempo, favoriranno lo giungere d alcune gratifiche economiche (Sole e Giove).

Questi introiti finanziari, però, non saranno presumibilmente figli di un aumento di stipendio, bensì di bonus legati ad obiettivi raggiunti e/o all'operatività dimostrata. Gli ultimi cinque giorni del mese, infine, saranno i più proficui per gli inoccupati del segno per inoltrate la propria candidatura professionale.

Giorni fortunati: 14, 26 e 30 agosto.