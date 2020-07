Ad agosto 2020 troveremo sul piano astrologico tre passaggi planetari importanti: il Sole si sposterà dal domicilio del Leone alla Vergine, nel frattempo Mercurio viaggerà dai gradi del Cancro alla Vergine ed, infine, Venere passerà dall'orbita dei Gemelli al Cancro.

Di seguito l'Oroscopo mensile, riguardante amore e lavoro, per il segno zodiacale dello Scorpione.

Amore

Le vicende amorose dei nati del segno ad agosto godranno, presumibilmente, degli influssi benevoli di Venere (dal 7 nel loro Elemento) e di Mercurio (in Cancro sino al 4 ed in Vergine dal 20). Per comprendere appieno ciò che potrebbe accadere ai nativi in questo mese, è bene porgere l'attenzione ai frequenti attriti e/o incomprensioni che hanno costellato gli ultimi due mesi.

La comunicazione, in primis, ma anche la voglia di scendere a compromessi è parsa venir meno in giugno e luglio, ma adesso la coppia potrà, con ogni probabilità, virare su una maggiore simbiosi. Dal 20 agosto, difatti, i nati Scorpione potrebbero risultare decisamente più concilianti verso il partner, passando sopra ad alcune manchevolezze. Tale rinnovato atteggiamento, come piacevole conseguenza, li farà divenire anche più affettuosi, e ciò sarà ben apprezzato dalla dolce metà. I single del segno, invece, avranno diverse possibilità di fare nuove ed intriganti conoscenze nella settimana iniziale ed in quella conclusiva del mese. La ricerca di questi ultimi, però, potrebbe virare più su un'intesa cerebrale che fisica.

Lavoro

Le questioni professionali dei nati Scorpione nell'ottavo mese del 2020 potrebbero risentire di un'appannamento di intenti ed idee, specialmente per i lavoratori autonomi. Malgrado lo spazio di manovra di cui godranno, infatti, avranno a che fare con una lucidità mentale offuscata da troppe idee, molte delle quali confuse.

Pescare in tale mente nebulosa un'idea vincente sarà difficoltoso e ciò diverrà, c'è da scommetterci, più arduo considerando la precarietà del settore finanziario. Ogni spesa voluttuaria, a fronte di ciò, andrebbe eliminata prima possibile, come esigeranno Giove, Saturno ed Urano di Terra. Mettendo, quindi, in campo un mood morigerato, economicamente parlando, i nativi avranno buone chance di giungere a fine agosto col bilancio economico in verde.

Mese poco proficuo, infine, per gli inoccupati dello Scorpione, i quali avranno presumibilmente a che fare con aziende col personale al completo o con colloqui andati male. Scoraggiarsi, però, servirà a ben poco ma, invece, bisognerà pazientare che il parterre planetario divenga più conciliante nei mesi a seguire. Giorni fortunati: 8, 11 e 17.