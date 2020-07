Nel mese di agosto 2020 troviamo sul piano astrale tre passaggi planetari degni di nota: il Sole viaggerà dai gradi del Leone alla Vergine, nel frattempo Mercurio passerà dal domicilio del Cancro alla Vergine ed, in ultimo, Venere cambierà orbita spostandosi dal segno dei Gemelli al Cancro.

Di seguito l'Oroscopo mensile, riguardante amore e lavoro, per il segno zodiacale del Toro.

Amore

Le questioni amorose dei nati Toro nell'ottavo mese del 2020 dovranno fare i conti coi transiti di Venere e Mercurio, particolarmente ostici soltanto nella prima settimana. Sino al 6 agosto, difatti tale duetto planetario potrebbe far nascere controproducenti equivoci e conseguenti battibecchi, figli di un'errata comunicazione col partner.

Dal 7 del mese, fortunatamente, Venere sbarcherà in Cancro e Mercurio approderà nel Leone favorendo, come piacevole conseguenza, il dialogo e la comprensione nel rapporto amoroso in essere. Sarà, da quel momento, più semplice donare e ricevere affetto per il primo segno dei Terra che diverrà probabilmente più incline alle coccole, con grande soddisfazione del partner, che ultimamente lamentava una certa inconstanza su questo fronte. La carica passionale, invece, dovrebbe aprire i battenti dal giorno 22, quando il Sole e Mercurio faranno il loro ingresso nella Vergine.

Lavoro

Le faccende professionali dei nativi ad agosto saranno, con tutta probabilità, divise in due tronconi: una fase più preparativa che durerà sino al 19, a cui ne seguirà un'altra più produttiva e ricca di nuove conoscenze dal 20 del mese.

Durante la prima fase, quindi, i nativi dovrebbero innanzitutto sistemare ogni pendenza pratica e burocratica; ultimato ciò potranno rinnovare o creare, in caso non l'abbiano mai fatto, il proprio business plan. In questo modo avranno ben chiari gli obiettivi primari da raggiungere, il budget a disposizione e le tempistiche di attuazione.

In questo periodo, col duetto Sole-Mercurio in Leone, i loro progetti dovranno avere meno margini di errore possibili, perché gli stessi sarebbero sotto la lente d'ingrandimento una volta messi in atto. Nella seconda fase, invece, chi tra loro ha svolto un lavoro certosino potrà, finalmente, veder ripagato il proprio impegno con dei risultati che, seppur inizialmente timidi, giungeranno celermente.

Dal 22, inoltre, sarà probabile per i nati del segno fare delle nuove conoscenze che, sopratutto se liberi professionisti, si riveleranno estremamente utili per il prossimo futuro professionale. Gli inoccupati del segno, infine, dovranno puntare nelle giornate dal 20 al 25 per inviare la propria proposta lavorativa.

Giorni fortunati: 20, 22 e 23 agosto.