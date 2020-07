Domenica 19 luglio 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna, il Sole e Mercurio transitare nel segno del Cancro, nel frattempo Plutone, Saturno e Giove sosteranno nell'orbita del Capricorno. Urano permarrà in Toro, così come il Nodo Lunare assieme a Venere che proseguiranno il domicilio in Gemelli. Infine, Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci come Marte che continuerà il moto in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Scorpione, meno conciliante per Capricorno e Toro.

Sul podio

1° posto Pesci: poliedrici. Il sestile che la Luna d'Acqua formerà con Urano di Terra in undicesima casa potrebbe far risvegliare nei nativi la voglia di mettersi in gioco, gettandosi su verso nuovi ed entusiasmanti orizzonti professionali.

Meno rosee le effemeridi, invece, per le faccende di cuore dove il clima in coppia risulterà presumibilmente gelido.

2° posto Scorpione: chiarimenti. Alcuni nativi, grazie alla congiunzione Luna-Mercurio nel loro Elemento, riusciranno con naturalezza a cimentarsi in discussioni chiarificatrici con una persona cara, facendo ammenda se strettamente necessario. Sul fronte professionale sarebbe meglio avanzare con una certa prudenza, specialmente se liberi professionisti.

3° posto Leone: lungimiranti. Nella giornata a loro dedicata i nati Leone avranno ottime possibilità di assumere un atteggiamento che strizzerà l'occhio al prossimo futuro, acquistando oggetti o attuando mosse strategiche che gli serviranno avanti nel tempo.

Probabile timidezza nelle nuove conoscenze affettive.

I mezzani

4° posto Sagittario: spalleggiati. Chi tra i nativi è a capo di un team professionale potrà constatare, con tutta probabilità, come quasi tutti i membri del gruppo siano persone valide, su cui può e potrà fare affidamento. Ciò non potrà che aumentare il loro entusiasmo rendendo, come piacevole conseguenza, più semplice svolgere le proprie mansioni lavorative.

5° posto Cancro: lavoro top. Se da un lato il partner parrà desiderare la Luna, i nativi sul Luminare femminile, invece, potranno contare per le faccende professionali che, sopratutto che lavoratori dipendenti, avanzeranno col vento in poppa.

6° posto Gemelli: perplessi. Sul fronte amoroso il partner assumerà, c'è da scommetterci, un atteggiamento ambiguo che, sulle prime, spiazzerà i nati Gemelli.

Superata la perplessità iniziale, però, si renderanno conto di aver esagerato con le macchinazioni mentali. Lavoro stancante ma presumibilmente ben remunerato.

7° posto Ariete: regime alimentare. Le energie su cui potranno, con ogni probabilità, contare i nati quest'oggi saranno molte ma a farle passare in secondo piano sarà l'alimentazione errata che potrebbero abbinarci. Facile intuire come una lasagna o la pasta al forno infiacchirebbero chiunque in pieno luglio.

8° posto Acquario: stanchi. Le soddisfazioni, derivanti sia da amore che dal lavoro, non mancheranno in casa Acquario ma la mole imponente di incombenze a cui, gioco forza, dovranno adempiere li stancheranno non poco.

9° posto Bilancia: umore flop.

Qualche attrito che presumibilmente nascerà quest'oggi sul fronte professionale turberà i nati del segno che, rimuginando a mente lucida sulla faccenda, si renderanno conto di essere stati accusati ingiustamente.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: puntigliosi. Il Sole opposto al terzetto Giove-Saturno-Plutone nella loro orbita andrà probabilmente ad acuire la loro puntigliosità sul versante amoroso. Il partner, dopo averli sopportati per l'intera mattinata, potrebbero fargli una sonora lavata di capo già nel pomeriggio.

11° posto Toro: bizzoso. Domenica in cui i nativi avranno ottime possibilità di essere come un fiammifero pronto ad accendersi, in quanto la loro ira si scatenerà anche per questioni di poco conto.

Tale nervosismo, però, andrebbe evitato assolutamente sul versante professionale, perché i colleghi non dimostreranno molta pazienza.

12° posto Vergine: fuori fase. Lo scontro Terra-Acqua in queste 24 ore vedrà avere la meglio dell'Elemento fluido e trasparente, e ciò ridurrà presumibilmente al lumicino le speranze di vedere giungere risultati degni di nota al lavoro per i nati del segno.