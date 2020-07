Martedì 28 luglio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna sostare in Scorpione, nel frattempo Giove, Plutone e Saturno stazioneranno sui gradi dello Scorpione. Urano permarrà in Toro, così come il Nodo Lunare assieme a Venere che proseguiranno nell'orbita dei Gemelli. Infine, Marte rimarrà stabile in Ariete come il Sole che continuerà il domicilio in Leone.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Bilancia, meno roseo per Sagittario e Ariete.

Sul podio

1° posto Scorpione: intuitivi. Il trigono che la Luna formerà con Mercurio potrebbe donare ai nativi un'invidiabile lucidità mentale che sarà foriera di nuove e interessanti intuizioni, specialmente sul fronte professionale.

Per metterle in atto, però, bisognerà aspettare ancora qualche tempo.

2° posto Bilancia: sereni. Nel nido domestico il clima avrà buone chance di volgere al bello, dopo i musi lunghi dei giorni precedenti e ciò non farà altro che aumentare la simbiosi del menàge amoroso. Probabili grane professionali nelle ore pomeridiane.

3° posto Cancro: energici. La mole di forze in casa Cancro sarà, con ogni probabilità, ai massimi livelli e tali energie saranno indirizzate nel focolare domestico. Sarà così che i nativi potranno dedicarsi a quelle attività rimandate più volte, come tinteggiare una parete oppure ordinare la soffitta.

I mezzani

4° posto Ariete: determinati. Malgrado il terzetto Saturno-Plutone-Giove di Terra unito al duetto Luna-Mercurio d'Acqua tengano sotto scacco le vicende famigliari, i nativi potranno presumibilmente contare su una gran determinazione da riversare al lavoro.

5° posto Leone: riflessivi. Martedì che potrebbe risultare alquanto pensieroso per i nati Leone, a causa della quadratura che il loro Sole formerà con Urano in Toro nella quinta casa. Tale dimora, in questo caso, porrà l'accento su come la loro creatività abbia influito sinora nei progetti professionali.

6° posto Gemelli: mondani. 24 ore in cui i nati del segno avranno, c'è da scommetterci, voglia di relegare in secondo piano le ansietà del periodo per concedersi un po' di sano e rigenerante divertimento. Per questo sceglieranno di organizzare una scanzonata serata all'insegna del buonumore.

7° posto Acquario: umore flop.

Con l'opposizione Sole-Saturno, entrambi posizionati poco benevolmente quest'oggi, i nativi avranno probabilmente a che fare con un tono umorale sotto i livelli consentiti. L'amore, fortunatamente, sarà la loro ancora di salvezza quotidiana.

8° posto Vergine: amore flop. Se le faccende lavorative da un lato avanzeranno in maniera routinaria, dall'altro qualche contrarietà giungerà, con ogni probabilità, dal versante amoroso, dove dialogo e complicità saranno ridotti al lumicino.

9° posto Capricorno: puntigliosi. Anche quando un appunto sarà evitabile, i nati Capricorno probabilmente lo faranno ugualmente nella professione, suscitando l'ira dei parigrado. Sarà bene, invece, tenere la bocca a freno per non dare il via a controproducenti battibecchi.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: fiacchi. Poche le energie e la voglia di fare in casa Pesci durante questo martedì potrebbe renderli oltremodo apatici e inclini a starsene chiusi tra le mura domestiche, rifiutando gli inviti di partner ed amici.

11° posto Sagittario: lavoro flop. Le numerose incombenze a cui presumibilmente dovranno adempiere i nativi quest'oggi li stresseranno non poco e, come spiacevole conseguenza, non potranno essere svolte nel migliore dei modi.

12° posto Toro: fuori giri. I lavoratori autonomi del segno avranno buone possibilità di vedere i propri progetti professionali avanzare a passo di lumaca, a causa del quadrato che Urano formerà col Sole. La Luna in Scorpione, inoltre, potrebbe spingerli a vedere solo il bicchiere mezzo vuoto, quando le possibilità di orientarsi altrove (con Urano diretto nella loro orbita) ci sono eccome.