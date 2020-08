Lunedì 17 agosto 2020 troveremo sul piano astrologico Venere che stazionerà in Cancro, nel frattempo il Sole, Mercurio e la Luna sosteranno nel domicilio del Leone. Intanto Giove, Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno, così come Urano che proseguirà l'orbita in Toro. Infine, Marte continuerà la sosta in Ariete come Nettuno che permarrà nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Cancro, meno entusiasmante per Capricorno ed Acquario.

Gemelli passionali

Ariete: indaffarati. Il primo segno dello Zodiaco potrebbe essere alle prese con una miriade di faccende pratiche da sbrigare che, però, dovrebbero procrastinare ai giorni seguenti, in modo da scongiurare lo stress.

Toro: lavoro flop. I nativi che svolgono un lavoro autonomo avranno buone chance di veder avanzare a rilento i progetti professionali in essere, a causa della quadratura che la Luna in Leone ingaggerà con Urano nel loro domicilio.

Gemelli: passionali. I Luminari di Fuoco doneranno, con ogni probabilità, una straordinaria carica passionale ai nati Gemelli in queste ore, che il partner non potrà che apprezzare. Lavoro in secondo piano.

Cancro: faccende burocratiche. Lunedì i nati del segno saranno presumibilmente alle prese con alcune faccende burocratiche da sistemare prima possibile. Difatti, portandole a compimento potranno togliersi un peso e, al contempo, dedicarsi nuovamente alle loro attività preferite.

Gratifiche per la Vergine

Leone: fase progettuale. Tra qualche giorno dovrebbe partire una fase nuova in casa Leone, in cui progetti e rinnovate ambizioni la faranno da padrona. Questo lunedì, però, potrebbero ancora essere in una fase embrionale della stessa, mettendo a punto gli ultimi accorgimenti.

Vergine: gratifiche. A una mattina probabilmente ricca di dubbi e perplessità sulla storia amorosa in essere, seguirà una seconda parte della giornata in cui potrebbero giungere delle gratifiche lavorative al cospetto dei nativi.

Bilancia: attriti professionali. Le continue provocazioni dell'ambiente professionali continueranno, c'è da scommetterci, anche oggi ed i nati Bilancia saranno inclini a cedere alle stesse rispondendo a tono.

Le discussioni accese che ne verranno fuori, però, difficilmente risulteranno costruttive.

Scorpione: maldicenze. Il parterre planetario risulterà ancora poco conciliante verso i nativi, rendendoli inoltre "vittime" di numerose maldicenze, totalmente costruite ad hoc dai colleghi per metterli in difficoltà. La mossa migliore sarebbe fare orecchie da mercante.

Amore sottotono per il Capricorno

Sagittario: lavoro top. Con un occhio rivolto ai prossimi mesi, i nati Sagittario metteranno in campo uno stacanovismo senza eguali nell'ambiente lavorativo, lasciando piacevolmente sorpresi capi e colleghi.

Capricorno: amore sottotono. La lotta tra il duetto Sole-Luna in Leone ed il terzetto retrogrado Saturno-Plutone-Giove potrebbe minare la tranquillità del focolare domestico nativo, rendendo il clima in coppia particolarmente distaccato.

Acquario: straniti. Al lavoro i rapporti coi parigrado, con ogni probabilità, non quadreranno per vedute contrastanti sullo svolgimento delle mansioni professionali. Insistere, però, non sarà il modo migliore per affrontare la giornata, bensì sarebbe meglio giungere ad un compromesso.

Pesci: conoscenze. La settimana aprirà i battenti con una giornata che sarà probabilmente all'insegna delle nuove conoscenze affettive in casa Pesci, sebbene debbano dosare la strabordante esuberanza donata da Mercurio in Leone.