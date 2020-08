L'Oroscopo di martedì 18 agosto svela che le stelle hanno in serbo svariate cose per ogni segno zodiacale. La Luna in Leone continua a fomentare azioni, idee e tanto altro. Dovranno tenere alta la guardia i nativi del Sagittario che, purtroppo, si classificano dodicesimi. Andrà meglio ai nati del Cancro che godranno di stelle favorevoli. Approfondiamo il discorso scoprendo le previsioni delle stelle e la classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Sagittario - 12° posto - Un eccesso di emozioni contrastanti non vi farà granché bene sul lungo tempo.

Meditate, riflettete sulla vostra vita e mettete a posto ciò che può essere sistemato. Presto l'amore tornerà a primeggiare, non dovrete fare altro che attendere o continuare a cercare: la persona giusta per voi vi sta aspettando. In queste 24 ore ci saranno delle transazioni finanziari di una certa importanza.

Toro - 11° in classifica - Giornata dedicata al riordino della casa e dei conti. Chi è rientrato dalle vacanze soltanto di recente, si perderà nei dolci ricordi dei giorni oramai andati. Niente è per sempre, tutto ritorna e si ripete. Le stelle parlano di un autunno con complicazioni, quindi potrete giocare d'astuzia e farvi trovare pronti! Andrà bene l'amore di coppia, ma nel fine settimana sorrideranno anche i cuori solitari.

Scorpione - 10° posto - Non abbassate la guardia, questo è un periodo caotico e poco stabile. Ultimamente siete irritati dal comportamento eccessivo degli altri che rischia di compromettere la salute vostra e di chi amate. Prendetevi del tempo, durante la giornata, per rifiatare altrimenti rischierete di sottoporre mente e corpo ad un eccessivo sovraccarico di emozioni negative.

Lasciatevi coccolare dal partner, avete bisogno di sentirvi desiderati!

Capricorno - 9° in classifica - Venere potrebbe non essere stata molto amorevole nei vostri confronti, ma un po' di suspense non guasta. Non accontentatevi di un partner mediocre: il rispetto è fondamentale! Nel lavoro tutto andrà a gonfie vele, chi è senza occupazione avrà maggiori chance di trovare un impiego prossimamente.

Qualche nativo del Capricorno ha in mente un trasloco o una ristrutturazione, in ogni caso sarà bene essere innovativi.

Predizioni dell'oroscopo di domani: i segni nella media

Pesci - 8° posto - Le stelle vedono batticuori, innamoramenti e tanta passione. Dei single hanno una cotta per qualcuno, ma forse ancora non se ne sono resi conto. Fatevi avanti perché questa sarà una giornata fortunata sul versante sentimentale. Shopping in vista, avete intenzione di rinnovare il vostro look. Qualche pesciolino ha intenzione di recarsi dal parrucchiere per tagliarsi i capelli, in questo caso sarà bene farà una ricerca accurata online.

Ariete - 7° in classifica - Anche se non si può affermare con assoluta certezza che stiate vivendo un buon periodo, le stelle vedono il vostro impegno e vi appoggiano completamente.

I risultati migliori si ottengono sul lungo tempo, quindi non abbiate fretta: "chi va piano va sano e va lontano". Saranno proprio la costanza e la tenacia a darvi ciò che desiderate.

Gemelli - 6° posto - Ricadere nei soliti errori passati, è facile. Quando si raggiunge un risultato bisogna saperlo mantenere, cercando di rimanere costanti nel tempo. Riconoscere i propri limiti aiuta a superarli. Anziché trascorrere le giornate a pensare ai problemi, investite il vostro tempo sulla ricerca delle soluzioni più appropriate. Sono in arrivo delle novità sul versante lavorativo e/o sentimentale.

Cancro - 5° in classifica - L’Oroscopo del giorno 18 agosto vede che avrete delle stelle favorevoli anche se la Luna è uscita da un pezzo dal vostro domicilio.

Sono in corso dei lavori, inoltre, nel vostro futuro si prospetta un significativo cambiamento. Forse in questo periodo state facendo i conti con un senso di inadeguatezza e di incertezza, o magari un recente evento vi ha scosso nel profondo. Qualunque sia la vostra battaglia, ne uscirete a testa alta!

Oroscopo del giorno 18 agosto, i primi quattro segni dello zodiaco

Acquario - 4° posto - Da molti mesi attendente una certa somma di denaro, forse la cassa integrazione o l'aumento della pensione o della busta paga. Tra settembre e dicembre si smuoverà qualcosa sul comparto lavorativo e personale. Non sarà da escludersi una gravidanza o un cambiamento di paese. In serata concedetevi una bella maschera facciale o un trattamento estetico appagante, ultimamente vi siete trascurati troppo.

Bilancia - 3° in classifica - Le previsioni astrologiche di queste 24 ore abbracciano una trasformazione. Dei lavori sono in cantiere, qualcosa bolle nella vostra pentola. Non siete un segno arrendevole o pigro. In giornata potrete affidarvi a una persona cara ed esperta: il sostegno non vi mancherà affatto. Sprigionerete intelligenza e fascino, quindi vi sarà possibile fare colpo. Frequentate i luoghi sicuri ed evitate quelli troppo affollati.

Vergine - 2° posto - Delle notizie importanti e una serie di movimenti economici, caratterizzeranno maggiormente le vostre giornate a partire da questo martedì fino al prossimo fine settimana. A volte vi sembra di inseguire una chimera o di non ottenere dei risultati soddisfacenti, ma le stelle invitano a non mollare e a resistere.

Dicembre sarà il mese della svolta!

Leone - 1° in classifica - Per tutta la settimana che segue, sarà bene essere prudenti e fare attenzione alla strada. Cercate di essere diversi e di distinguervi dalla massa. Non omologatevi e sentitevi liberi di essere voi stessi al 100%: chi vi ama vi seguirà! Qualcuno sarà a dieta, ma sarà bene non eccedere con le restrizioni perché la salute viene prima di tutto! In famiglia si registrerà molto feeling, abbracciate la Luna nel vostro segno.