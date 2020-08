L'oroscopo del weekend dei giorni 15-16 agosto 2020 è pronto a svelare nel dettaglio come si conclude questa settimana per ciascun segno dello zodiaco. La Luna ruoterà nel suo naturale domicilio, ovvero in Cancro. Emozioni, divertimento e pace dei sensi saranno le parole chiave di queste 48 ore. Per molti saranno le ultime due giornate di svago prima del fatidico rientro. Amore, salute, fortuna: approfondiamo ogni cosa grazie alle previsioni astrali del fine settimana.

Oroscopo weekend 15-16 agosto: da Ariete a Vergine

Ariete - Abbracciate l'innovazione, nella vita occorre saper rischiare. Accettate eventuali inviti, tuffatevi nella mischia e non dite di 'No'.

Le migliori opportunità arrivano in maniera inaspettata. Non fatevi carico delle faccende altrui, in questo weekend vige la regola: 'ognuno pensi per se'. Dopo un durissimo avvio dell'anno, avete bisogno di vivere la vostra vita in maniera serena e appagante. Lasciatevi andare e brindate in compagnia.

Toro - Chi non rinnova fallisce. Aspettatevi un fine settimana rumoroso e confusionario. Ci sarà dell'enorme agitazione e questo rischierà di farvi sentire come se fosse stati risucchiati da un uragano. Qualcosa vi infastidirà, forse qualcuno si farà gli affari vostri subissandovi di domande private. A ogni modo, cercate di non prendervela e fate finta di niente: non vale la pena guastarsi il weekend!

Evitate i lunghi spostamenti, ci sarà un traffico pazzesco e rischierete di impazzire. Chi lavora nel turismo farà molti soldi e riuscirà a recuperare un po' di terreno.

Gemelli - Prendetevi tutto il tempo necessario per godervi quello che resta dell'estate e del divertimento. Siate spensierati. Sia la mattina di sabato che quella di domenica inizieranno tardi, dato che farete le ore piccole.

Il lavoro sarà messo in pausa ed ogni cosa sarà rimandata a lunedì. Ricordatevi dei vostri cari, una telefonata o un messaggino illuminerà le loro giornate. Possibile via vai in casa.

Cancro - L’Oroscopo del fine settimana dice che dovrete evitare di immettervi per strada. La Luna vi renderà fortunati e sarete affascinanti.

Il traffico e la lunga fila non fanno per voi. Sfruttate queste due giornate per gustarvi gli ultimi scampoli d'estate. Per molti sarà l'ultimo weekend di relax! Sarà bene fare attenzione a ciò che vi sarà detto, potreste ricevere un valido suggerimento destinato a cambiare in meglio una situazione che vi riguarda. Non pensate ai problemi, rinviate tutto a lunedì: la prossima sarà una settimana decisamente movimentata!

Leone - Puntate al massimo, male che vada otterrete un minimo di grande rilevanza. Abituatevi a pensare in grande e giocate d'astuzia in questo weekend. Non lasciatevi provocare, piuttosto fate orecchie da mercante. Grigliate all'aria aperta, passeggiate sul lungomare, festicciole di paese e fuochi d'artificio concorreranno a chiudere questa sfavillante settimana.

Vergine - Cercheranno di stuzzicarvi e di farvi innervosire, ma voi dovrete essere forti, furbi e fare finta di non sentire. L'amore sarà protagonista, anche chi è solo si divertirà in buona compagnia. Vi siete preclusi troppe cose, quindi lasciatevi andare e scendete in pista! Sabato sera, qualcuno potrebbe accettare un appuntamento. Cercate di vivere appieno queste due giornate perché la prossima settimana sarà a dir poco particolare.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche invitano a riposarsi il più possibile. Siete un motore in continuo movimento, ma è bene prendersi dei giorni per non fare nulla, eccetto divertirsi. In queste 48 ore ci saranno dei grossi movimenti economici, ma cercate di non spendere più del dovuto.

Una recente delusione sarà dimenticata.

Scorpione - In questo fine settimana avrete voglia di essere altrove, ma purtroppo non sarà possibile allontanarsi da casa. Una gita fuori porta, una cena al ristorante o una passeggiata sul lungomare avrà lo stesso potere rilassante di una vacanza ai tropici. Avete imparato la lezione e riconsiderato il valore delle piccole cose che avete sempre dato per scontate. Ristoranti, pizzeria o una cena a lume di candela: organizzate qualcosa di intimo da fare assieme al partner!

Sagittario - Vi divertirete moltissimo durante questo fine settimana. Innanzitutto la passione sarà stratosferica! Per voi si profila un nuovo inizio, ma cercate di non sprecare eventuali occasioni.

Il passato è passato, dovrete pensare al futuro partendo dal 'qui ed ora'. Liberatevi di quei fardelli che vi trascinate dietro da tempo immemore. Rinviate aggiustamenti, partenze o pulizie alla seguente settimana e cercate di assaporarvi queste 48 ore.

Capricorno - In questo weekend vi sentirete molto nostalgici, infatti avvertirete la sensazione che l'estate stia terminando. Non bisogna mai arrendersi fino a che non si arriva al traguardo, perciò dovrete continuare a mantenere un atteggiamento aperto e positivo. Comunque sia, in queste 48 ore si respirerà un'aria di grandi attese, forse avete in mente un progetto di vita entusiasmante e indipendente. Non perdete tempo con le persone negative.

Acquario - Volge a conclusione questa lunghissima settimana in cui avete fatto mille sacrifici ma vi siete anche divertiti. Avete assaporato ciò che prima avreste dato per scontato. Davanti a un rifiuto o a uno sbaglio, c'è sempre la possibilità di riprovarci: fallisce solo chi si arrende. Comunque sia, queste due giornate si presenteranno favorevoli rispetto ai giorni scorsi.

Pesci - L’oroscopo del weekend 15-16 agosto vi vedrà in modalità riposo. Sta per iniziare una nuova vita, infatti, a breve avrete modo di riprendere da dove avevate interrotto. L'età non deve costituire un ostacolo, quindi divertitevi come meglio credete. Tuffatevi nella mischia, scendete in pista ed emozionatevi davanti agli scoppiettanti fuochi pirotecnici.

L'amore si farà incandescente e vi sentirete molto meglio.