L'oroscopo del weekend, che va dall'8 al 9 agosto, prevede qualche piccola difficoltà in amore per i nativi Ariete, che dovranno fare i conti con Venere in quadratura, mentre Leone trascorrerà un periodo piuttosto tranquillo per quanto riguarda i rapporti di coppia. Toro sarà abbastanza equilibrato, riuscendo a ottenere buone soddisfazioni sia in amore che nel lavoro, mentre Pesci riuscirà a gestire molto bene le proprie mansioni, trovando anche il tempo di rilassarsi con il partner. Andiamo a vedere nel dettaglio l'Oroscopo per il fine settimana, dall'8 al 9 agosto, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo fine settimana 8-9 agosto segno per segno

Ariete: oroscopo del fine settimana forse non all'altezza delle vostre aspettative, considerato che Venere sarà in quadratura.

Cercate di fare attenzione a come reagite alle parole del partner, per non peggiorare la situazione. Voto: 6,5.

Toro: sarà un fine settimana abbastanza equilibrato per voi nativi del segno, dove riuscirete a gestire abbastanza bene le vostre mansioni a lavoro. Otterrete anche un discreto affiatamento con la vostra anima gemella. Voto: 8.

Gemelli: sentirete il bisogno di concentrarvi maggiormente verso la vostra relazione di coppia. Darete più attenzione alla vostra anima gemella, nel tentativo di migliorare l'affiatamento. Voto: 7,5.

Cancro: preferirete mettere da parte il superfluo in questo weekend e cercherete di vivere una relazione di coppia più coinvolgente, con la voglia di fare sempre qualcosa di nuovo per il partner.

Vorrete sentirvi sempre innamorati come la prima volta. Voto: 8.

Leone: periodo piuttosto tranquillo per voi nativi del segno. Apprezzerete molto la compagnia della vostra anima gemella e vi divertirete, soprattutto se già siete in vacanza. Voto: 7,5.

Vergine: il vostro bisogno d'amore e di dialogo non vi lascerà affatto in questo fine settimana.

Vi sentirete piuttosto tranquilli a stare con il partner, soprattutto ora che Venere non vi disturberà più per un po’ di tempo. Voto: 8+.

Bilancia: weekend da prendere con le pinze secondo l'oroscopo, considerato che Venere non sarà più favorevole. Dovrete prendere con molta calma ciò che vi dice il partner ed evitare di essere nervosi, soprattutto se nessuno vi ha fatto niente di male.

Voto: 6,5.

Scorpione: fine settimana molto buono per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie all'appoggio dell'appena arrivata Venere, che darà una marcia in più alla vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto: 8.

Sagittario: sarà il weekend ideale per stare un po’ con i vostri amici. Vivrete tanti bei momenti fuori dalla vostra routine quotidiana. Se avete una relazione fissa, una piccola vacanza potrebbe anche starci. Voto: 8.

Capricorno: se dovrete lavorare in questo fine settimana, la cosa vi darà un po’ fastidio. Ciò nonostante arriveranno risultati soddisfacenti, che vi faranno dimenticare di dover essere andati al lavoro di domenica. Voto: 7.

Acquario: in questo rovente weekend d'agosto Venere non sarà più dalla vostra parte, eppure la vostra relazione di coppia vivrà dei piacevoli momenti, soprattutto se avrete la possibilità viverli fuori casa.

Voto: 8.

Pesci: oroscopo del fine settimana piuttosto equilibrato per voi nativi del segno, dove il lavoro non sarà così intenso come nelle giornate precedenti e la vostra relazione di coppia godrà di un po’ di relax, grazie a Venere che darà una spinta all'intesa tra voi e il partner. Voto: 7,5.