L'oroscopo di lunedì 24 agosto, è pronto a rivelare senza indugi cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. L'ultima settimana di agosto ha inizio e, a quanto pare, sarà ricca di movimenti e questioni da affrontare. In questo lunedì avremo un cielo astrale interessante caratterizzato dalla Luna in Scorpione. Alla vigilia del primo quarto lunare, non mancheranno novità, movimenti economici, faccende domestiche e situazioni sentimentali. Andiamo subito a leggere le predizioni zodiacali delle stelle per questa interessante giornata e scopriamo la classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche del 24 agosto 2020: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Toro - 12° posto - L'Oroscopo di lunedì 24 agosto annuncia una giornata da prendere con le dovute precauzioni: "la prudenza non è mai troppa"! Avrete un'energia cosmica a dir poco favorevole e rischierete di sbattere il muso contro una serie di guai. È abbastanza probabile che possano emergere dei problemi relativi a situazioni economiche o professionali, ma non dovrebbe trattarsi di una cosa seria. Le stelle rivelano che, qualunque sia la difficoltà che vi ritroverete a combattere, riuscirete a ritornare sulla retta via. Chi ha dei figli, ha vissuto un'annata molto preoccupante dato che ha temuto per la loro salute sia fisica sia psicologica.

Settembre resta una grande incognita sul fronte sentimentale dei single, inoltre, c'è qualche coppia che potrebbe "scoppiare".

Capricorno - 11° in classifica - Dopo una lieta domenica, questo lunedì rischierà di partire con dei ritardi o degli imprevisti. Cercate, per quanto possibile, di andare a dormire a un orario più consono.

Sarete a rischio arrabbiature, inoltre, non saranno da escludersi degli attacchi d'ansia. Le stelle parlano di terremoti all'interno di determinati comparti della vostra vita, ma non si tratterà di nulla di irreparabile. Ogni problema ha una soluzione e ogni tunnel ha una luce in fondo. Evitate i mezzi pubblici, potrebbero verificarsi degli intoppi spiacevoli.

Focalizzatevi sui vostri sogni e sul futuro, spostare l'attenzione sugli aspetti positivi vi aiuterà a mantenere i nervi saldi. Da giorni forse avete dei problemi alla pressione o dei dolori articolari/muscolari.

Bilancia - 10° posto - Le previsioni degli astri parlano di un lunedì che parte un po' svogliatamente, ma che nel tardo pomeriggio si riaggiusterà. Questa sarà una settimana decisamente importante, diciamo pure "transitoria". Dovrete aiutare un familiare o un collega. Ci sarà bisogno di un consulto o di una riunione per prendere delle decisioni sostanziali. Anche se in questo periodo potreste sentirvi a pezzi e demoralizzati, tra settembre-ottobre la musica comincerà a cambiare. Tutto quello che dovrete fare in queste 24 ore sarà portare pazienza.

Presto avrete modo di cambiare look. Da tempo, infatti, state valutando un taglio o un colore di capelli nuovo.

Vergine - 9° in classifica - Qualcuno, in queste 24 ore, cercherà di farvi divagare o di farvi cambiare idea. Cercate di rimanere fermi sulla vostra posizione: non lasciatevi influenzare. Ognuno ha le sue opinioni e i suoi modi di vedere la vita, per cui ascoltate pure i consigli e le esperienze altrui, ma l'ultima parola spetta comunque a voi! In famiglia, una situazione traballante ha rischiato di capovolgere completamente l'armonia. Forse qualcuno è stato poco bene o magari non vi sentite compresi o aiutati. Occhio alla pressione, tenetevi alla larga dalle situazioni stressanti.

Fate uscire fuori la vostra voce e imparate a incassare un "No".

L'oroscopo di domani 24 agosto: i segni nella media

Pesci - 8° posto - L’oroscopo di domani 24 agosto vedrà risolversi un certo problema di famiglia, ma non cantate ancora vittoria! La matassa è ben lungi dall'essere dipanata, potrebbero sorgere ulteriori disguidi. Siete un po' stanchi di una determinata situazione, forse vi sentite "incastrati". Desiderate mollare tutto e tutti, fuggire in giro per il mondo. Chiaramente siete stressati. Vorreste prendervi una vacanza o una piccola pausa, ma al tempo stesso non potete permettervi di lasciare da parte il lavoro perché vi occorrono i soldi. State vivendo mille difficoltà, soprattutto economiche.

Cercate, per quanto possibile, di non accontentarvi della mediocrità e scovate un modo per migliorare. Se occorre, tornate a studiare, effettuate dei corsi e fate delle ricerche. "Quando l'allievo è pronto, il maestro appare" dice un detto zen e voi siete pronti a migliorare la vostra situazione generale.

Leone - 7° in classifica - In questa giornata avrete modo di occuparvi delle mura domestiche e/o della famiglia. Prima del fatidico rientro al solito tran tran, dovrete sistemare ogni comparto. Dopo un weekend estremamente confusionario, in cui forse avete combattuto con delle incertezze sentimentali o esistenziali, potrete finalmente ricaricare le pile. Ma attenzione! Non per tutti le cose andranno in questo modo, infatti, c'è chi dovrà lavorare e rischierà di ritrovarsi a combattere con un certo ritardo e con i nervi tesi dei colleghi o del superiore.

Se siete senza occupazione e state attendendo l'occasione giusta, le stelle invitano a darsi da fare entro la settimana poiché "la fortuna aiuta gli audaci".

Cancro - 6° posto - In famiglia e in amore, occorre instaurare un equilibrio giusto, ultimamente ci sono stati dei piccoli terremoti! Senza la forza di volontà è molto difficile ottenere qualcosa, quindi, lavorate sulla vostra persona e rafforzate i vostri pregi indebolendo i difetti. Niente si ottiene dall'oggi al domani. Non perdete altro tempo prezioso dietro alle cose effimere, cercate, al contrario, di focalizzarvi su ciò che conta. Occorre fare una ristrutturazione generale di ogni comparto: casa, amore, famiglia, lavoro e denaro.

Comunque sia, annaffiare le piante e tenere la casa in ordine vi donerà un piacevole appagamento mentale, inoltre avrete la sensazione di avere la situazione sotto controllo.

Ariete - 5° in classifica - Focalizzarsi su ciò che conta, sarà il vostro scopo quotidiano. Per ottenere dei risultati migliori occorre scindere la vita privata da quella lavorativa, per cui non permettete ai problemi di inseguirvi sin dentro casa! Le stelle vedono che avete una grande necessità di denaro. Forse dovete pagare delle rate, dei mutui o forse avete delle spese importanti da sostenere. Qualunque sia la vostra situazione finanziaria, riuscirete ad assolverla ma è bene che vi fidiate del vostro sesto senso. Tutto quello di cui avete bisogno è un piano dettagliato da seguire nei prossimi giorni.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni zodiacali

Sagittario - 4° posto - Gli astri rivelano che partirà abbastanza bene questa vostra settimana. Potrete fare affidamento su una ritrovata armonia famigliare e la vostra mente risulterà più serena e limpida. Sfruttate questo favorevole lunedì per instaurare delle buone abitudini e per incominciare una dieta depurante o disintossicante. Gli eccessi delle scorse settimane vi hanno sciupato la pelle e i capelli, dunque, considerate di prenotare dal parrucchiere e dall'estetista: avete urgente bisogno di rimettervi in sesto! Entro la fine della giornata accadrà un fatto interessante, dunque, cercate di tenere gli occhi bene aperti.

Gemelli - 3° in classifica - Siete un segno pieno di risorse, non riuscite mai a stare fermi e volete sempre sperimentare nuove cose o situazioni.

Ed ecco che questo lunedì partirà esattamente come piace a voi. Avrete dei progetti da ripristinare, si tratta di qualcosa che avevate lasciato in stand-by per godervi l'estate. Sarete aiutati e questo vi spianerà la strada. Sul piano economico/finanziario, qualcosa non va come sperato. Forse state cercando di ottenere un rimborso o magari qualcosa è andato in fumo scompigliandovi i piani. "Tenere duro" sarà il mantra della vostra giornata! Come già detto prima, saranno 24 ore di intenso movimento: qualcuno avrà da fare le pulizie di casa, altri si dedicheranno allo shopping, altri torneranno a lavorare e altri ancora dovranno recarsi in posta/banca. Serata serena.

Acquario - 2° posto - La Luna favorirà la comunicazione, il lavoro o lo studio e persino le situazioni sentimentali.

Avete fatto un mazzo tanto per ottenere una certa reputazione professionale o economica, anche se forse non siete del tutto soddisfatti e desiderate di più. Questo 2020 vi ha indubbiamente messo alla prova, ma è proprio nelle situazioni difficile che tendete a dare il meglio di voi stessi. L'oroscopo vi vedrà alle prese con un progetto succulento: qualcosa di bello bolle in pentola! Se da tempo state rimandando le pulizie o il riordino dell'abitazione, questa sarà una giornata propizia. L'amore è un incontro a due, quindi bisogna dare per avere e viceversa. Il partner potrebbe sorprendervi!

Scorpione - 1° in classifica - L’Oroscopo del giorno 24 agosto pone in risalto l'influsso della Luna nel vostro magico segno zodiacale che vi aiuterà a "vincere".

Eventuali problemi, dubbi o situazioni irrisolte, saranno affrontate con il piglio del guerriero che in genere vi contraddistingue. Avete dei sogni ambiziosi, ma c'è qualcosa che vi blocca. Forse pensate di essere troppo grandi o che vi manchi l'aiuto della dea bendata. In queste 24 ore dovrete tenervi alla larga da quelle situazioni imbarazzanti. Le coppie, ma anche coloro che frequentano qualcuno da poco, avranno modo di trascorrere una serata romantica. Non lasciatevi sopraffare dalla pigrizia o dalla stanchezza. Chi, da parecchio tempo, ha tra le mani un certo affare, presto potrà concludere questa odissea.