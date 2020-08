L'Oroscopo di venerdì 28 agosto è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. A dominare la volta celeste in questo venerdì di fine settimana, una meravigliosa Luna in Capricorno, senz'altro favorevole ai rapporti sentimentali nonché di amicizia. Venere intanto, stimolata dal trigono con Mercurio dona la possibilità di suggellare ancora di più i rapporti famigliari e interpersonali in generale mettendo in campo ogni aiuto possibile a favore dei simboli astrali interessati. Il Sole dal canto suo continua beatamente a risplendere nel campo della Vergine, inondando nello stesso tempo di luce positiva Luna, Urano e Marte.

Allora, ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti in amore e nel lavoro? In questo frangente ad essere valutati saranno i soli simboli astrali compresi nella sestina da Bilancia fino a Pesci. Come da titolo, il periodo cadrà "a fagiolo" per i simpatici amici nativi della Bilancia e del Capricorno, entrambi sottoscritti con le benaugurali cinque stelle della buona sorte. Invece, secondo l'Astrologia del giorno ad avere poche chance di successo, anche per via di effemeridi poco efficaci nel contesto analizzato, Acquario e Pesci: curiosi di scoprire qualcosa di più?

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni zodiacali di venerdì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 28 agosto

Il prossimo venerdì è pronto per essere valutato da voi lettori, amanti come noi la buona Astrologia. Al vertice della classifica stelline interessante la giornata di domani, venerdì 28 agosto spiccano al primo posto i segni di Bilancia e Capricorno, quest'oggi valutati entrambi a cinque stelle.

A regalare emozioni infinite in amore e nei sentimenti in generale sarà di certo la Luna in Capricorno, dalla prossima domenica in ingresso nel segno dell'Acquario. Pronti allora a dare un vostro giudizio in merito alla seguente scaletta?

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Acquario;

★★: Pesci.

Previsioni zodiacali di domani 28 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 28 agosto preannuncia un ottimo venerdì di fine settimana, soprattutto nelle questioni aperte o in via di definizione. Disporrete di soluzioni facili o quantomeno alla vostra portata da usare nella risoluzione dei problemi più impellenti. In questo frangente gli astri consigliano di dare più spazio alle intenzioni. In merito all'amore invece, le previsioni del giorno annunciano a tanti di voi Bilancia che certe tensioni (che ben conoscete) presto saranno da ritenersi superate.

Ora il desiderio più grande per voi nativi dovrà essere quello di costruire un futuro assieme alla persona che amate davvero. Single, siete pronti ad approfondire (eventualmente) le prossime conoscenze in arrivo? Per avere un'idea più chiara, indagate sulle reali vostre motivazioni in merito al fare nuove amicizie: la vostra sincerità nel darvi risposte vi porterà alle giuste conclusioni. A voi tanta meritata fortuna. Nel lavoro invece, sarà un buon fine settimana. I rapporti con i colleghi saranno ottimi e scatteranno meccanismi di reciproca collaborazione che vi vedranno coinvolti in prima persona. Voto 9+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano l'arrivo un giorno valutato come "fantastico", perfettamente in linea con la parte finale di questa settimana.

In amore, ottime chance arriveranno proprio in questa splendida giornata dedicata ai preparativi per il prossimo weekend. Anche se alcuni problemi con il partner non sono del tutto risolti, grazie all'umore conciliante e alle stelle favorevoli, filerete d’amore e d’accordo come non mai. Single, l'oroscopo di venerdì invita ad avere cura di di voi stessi prima che degli altri: è giunta l'ora di iniziare a cambiare qualcosa nella vostra vita. Intanto, partite dalle cose più semplici e poi man mano allargate la visuale, magari con target più importanti. Senz'altro noterete che i discreti flussi astrali provenienti dalla Luna in Capricorno aiuteranno anche voi a rompere il ghiaccio in certe questioni affettive.

Sforzatevi di avvicinare le persone in maniera più spontanea. Nel lavoro invece, vi basterà quel pizzico di fortuna per ribaltare una situazione in grado di farvi sentire finalmente appagati. Pronti a credete di più in voi stessi? Voto 8+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del giorno 28 agosto al Sagittario indica una giornata normale. Infatti le effemeridi del periodo saranno abbastanza favorevoli, anche se non troppo brillanti nei vostri confronti. Per alcuni di voi del segno, in prospettiva, potrebbero prendere avvio nuovi interessi principalmente legati alle attività dedicate al relax o in alcuni hobby di gruppo. Le previsioni di venerdì prevedono intanto, parlando d'amore, un frangente non troppo difficile da portare a buon fine.

Se il partner si dimostrerà troppo esigente, magari intransigente su "certe cose" (che ben sapete!), come dargli torto? Anche voi del Sagittario però, in quanto a testa dura non scherzate mica... Quando vi mettete in testa una cosa, inutile, non c'è verso che tenga! Diciamo che vi piace essere sempre al centro dell’attenzione e per questo non guardate in faccia a nessuno, nemmeno alla persona amata. Single, avrete una giornata ricca di incontri e chissà che non ci scappi quello giusto. Per molti però questo è un cielo di lieve stanchezza, il che potrebbe coinvolgere abbastanza in modo impegnativo questa giornata. Nel lavoro invece, gli astri suggeriscono tanta concentrazione ed altrettanta riflessione.

Il grande protagonista di questa giornata sarà il destino: andate avanti puntando solo sulle vostre certezze. Voto 8.

Oroscopo di venerdì 28 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì 28 agosto prevede un periodo favoloso anche per moltissimi di voi del Capricorno. A portare fortuna e facilità al contesto, come anticipato in apertura, sarà la Luna nel segno. Pertanto, questa parte della settimana sarà da ritenersi a ragione sicuramente vincente in molti settori. In amore si consiglia di approfittare del momento buono per appianare eventuali divergenze con il partner o in ambito famigliare. Gli astri daranno abbastanza appoggio nella ricerca di soluzioni adeguate.

Eventuali problematiche relative alla coppia troveranno felice conclusione, a patto però di non pretendere troppo dalla fortuna. Single, sarete animati da un grande ottimismo, il che vi farà svegliare molto presto dal vostro torpore. Pronti a vivere questo giorno con lo spirito giusto? Nel lavoro invece, potrete godere di ottime opportunità. Cercate comunque di non essere troppo istintivi, prendetevi tutto il tempo che vi serve sia per pensare che per prendere scrupolose informazioni su tutto ciò che dovreste o vorreste fare. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrali di venerdì preannunciano un andamento "sottotono" a questo vostro ultimo giorno della settimana lavorativa.

Questo è poco ma, vista la carta astrale, quasi sicuro. Diciamo che, nel complesso, vi sentirete in vena di cambiare subito tutte quelle cose che sembrano portare tumulto e/o disagio nella vostra vita. Sapete molto bene che non sopportate affatto chi vuole sempre mettervi in disparte: fate le vostre scelte, evitando però discussioni accese che non portano giovamento soprattutto a voi. Le previsioni di venerdì intanto, in merito all'amore, invitano ad una calma programmata a priori. Forse alcuni partner potrebbero essere corteggiati da altre persone: sappiate che molti di voi Acquario, gelosi come sono, non reggerebbero assolutamente una simile situazione. Evitate di sbottare alla vostra maniera ma cercate di mettete in tavola le cose che non vanno: per una volta fatevi rispettare!

Single, l'oroscopo di venerdì indica che percepirete la necessità di passare più tempo da soli. Il motivo? Riflettere sulla piega che ultimamente sta assumendo la vostra vita. Diciamo pure che non avete voglia di uscire, neanche con i vostri amici: dai, su con la vita! Nel lavoro invece sarete lenti ed il nervosismo sarà alle stelle. Visto che al momento i vostri riflessi sono piuttosto annebbiati, non prendete troppi impegni ma fate solo il necessario. Voto 7.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. L'oroscopo del giorno 28 agosto prospetta una giornata a toni opachi, direttamente sotto le influenze negative di Mercurio, nel contempo in pessima opposizione al vostro Nettuno. Come si evince, nulla di positivo ci sarà da aspettarsi dalle stelle per questo venerdì.

A prender piede potrebbero essere soprattutto tensioni o disaccordi, specialmente in ambito familiare. A dare problemi in questo caso, la differente visione della vita di uno dei componenti. In campo sentimentale, parlando più in generale, avrete difficoltà a conformarvi ai desideri del vostro partner. A rendere stressante il periodo poi, un deciso aumento del tasso di litigiosità all'interno della coppia: perché farsi incastrare dai soliti castelli in aria? Se così veramente fosse, allora il consiglio è di aprire un po' di più il vostro carattere o il modo in cui vedete certe situazioni. Avete aspettato tanto, rinviare ancora di qualche giorno (visto il periodo "no") non vi comporterà nulla, ovviamente. Nel lavoro, invece, potreste sentirvi meno coraggiosi e intraprendenti rispetto ai giorni passati. Per qualche giorno restate "alla finestra", in attesa. Voto 6.