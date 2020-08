L'Oroscopo di domani 8 agosto, è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. La Luna, che venerdì è transitata nella casa dell'Ariete, porterà divertimento, festeggiamenti e amore scoppiettante. Con l'estate agli sgoccioli, sarà elevata la voglia di assaporare ogni singola giornata. A beneficiare maggiormente della fortuna odierna sarà il festaiolo Sagittario. Tante cose potranno succedere in queste 24 ore, approfondiamo le previsioni delle stelle e scopriamo la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Vergine - 12° posto - Troppi obiettivi ambiziosi possono confondere le idee. State attraversando un periodo in cui siete stanchi, svuotati e con poche prospettive davanti a voi. Andate controcorrente, abbracciate questa sensazione senza sentirvi in colpa. Rinviate a settembre le faccende più pesanti e riducete al lumicino ogni cosa possibile. Dedicatevi ai figli, ai familiari, agli amici. Tuffatevi nella mischia e fate un po' di vita mondana. Avete un gran bisogno di dimenticare le brutture vissute sinora.

Capricorno - 11° in classifica - Prendete con calma le cose, tirate fuori il vostro intelletto e riflettete prima di agire.

Questo sarà un sabato migliore rispetto al giorno precedente. Ultimamente la vostra vita procede tra alti e bassi, ossia ci sono dei giorni in cui tutto va a gonfie vele ed altri giorni in cui vi sentite a terra. Su con la vita! Rianimate la serata a suon di musica e buona compagnia.

Toro - 10° posto - Sabato mattina di corsa e furia.

Chi lavora a contatto con il turismo, risulterà stremato e non vedrà l'ora che arrivi settembre. Per colpa di quanto accaduto in questo assurdo 2020, vi siete trovati costretti a prendere delle decisioni affrettate e magari poco felici. Cercate, in queste 24 ore, di fare tutto con cautela e di non eccedere: il troppo stroppia.

Un aiuto vi spianerebbe la strada, dunque, prendetelo in considerazione.

Bilancia - 9° in classifica - Eliminate le opinioni negative che avete di voi stessi e amatevi di più. Rafforzate la vostra resilienza, lavorate sui punti forti che possedete e cercate di combattere contro quei vizi nocivi che, a lungo andare, vi renderanno pan per focaccia. L'amore è dietro l'angolo, ma se non aprite gli occhi rischierete di farvelo sfuggire.

Predizioni dell'oroscopo di domani 8 agosto: i segni nella media

Scorpione - 8° posto - Sabato mattina pieno di pensieri, la sveglia vi coglierà assonnati e con poca voglia di scendere dal letto. Ponetevi degli obiettivi minuscoli, per il momento sarà meglio non strafare, inoltre, non è affatto vero che fare di più significa fare meglio!

Avete bisogno di camminare e muovervi, forse siete pigri o forse per lavoro siete costretti a stare molto tempo seduti. Presto cambierà qualcosa!

Cancro - 7° in classifica - Rinnovate il vostro modus operandi, leggete e indagate sull'esistenza di metodi alternativi da poter adottare nella vostra quotidianità per riuscire a sbrigare al meglio le faccende. Siete un segno che manda avanti la famiglia e che lotta continuamente contro le ingiustizie. Di questi tempi non è facile arrivare alla fine del mese o accontentare tutti. Chi è solo vorrebbe essere amato perdutamente, forse in passato c'è stato un tradimento o una mancanza di fiducia che vi ha toccato nel profondo. Tutti sbagliamo: porgete l'altra guancia.

Gli errori servono ad insegnare delle lezioni e a renderci persone migliori.

Gemelli - 6° posto - L'Oroscopo del giorno dice che sarà un sabato tranquillo per chi è in vacanza ed ha chiuso le porte alla fatica, allo stress e al lavoro. Troppe informazioni sono controproducenti, dato che, anziché informare, confondono le idee. In questo periodo desiderate tre cose in particolare: fortuna, amore e tranquillità. Andrà diversamente la giornata per chi lavora nel turismo, ci saranno molte cose da fare, ma in compenso batterete cassa!

Leone - 5° in classifica - Non siate troppo critici e severi nei vostri confronti. Possedete delle abilità incomparabili, ma spesso vi sottovalutate e lasciate perdere ogni proposito.

In questo fine settimana farete il resoconto di quanto accaduto sinora e vi ritroverete ad assaporare un'emozione in più. Chiedetevi cosa è andato bene e cosa è andato male, ma non focalizzatevi solamente sugli aspetti negativi! In serata, alzerete lo sguardo al cielo, non mancheranno fuochi d'artificio. Alzate il volume e scatenatevi! Assaporate questa estate che ormai sta per volare via. Presto si dovrà tornare al solito tran tran, rimandate i progetti a settembre.

Oroscopo 8 agosto, i primi quattro segni dello zodiaco

Ariete - 4° posto - Arriva il weekend e tutti i pensieri scemano via. Considerate l'idea di prendervi una pausa dai media e dai social, che non fanno altro che incrementare il vostro livello di stress e di preoccupazione.

Possibili feste patronali o processioni, sarete indaffarati in un qualche evento emozionante. In questo periodo avete un gran bisogno di ripristinare il vostro equilibrio interiore che al momento appare sballato. Da questo sabato la fortuna tornerà a camminare al vostro fianco, ma otterrete qualcosa in più nella seguente settimana.

Pesci - 3° in classifica - State vivendo un'estate mediocre perché una volta vi divertivate di più. Vi guardate attorno con circospezione, non vi fidate di nessuno e temete per la vostra incolumità. Le stelle prevedono che trascorrerete questa giornata in assoluta modalità relax. Magari farete una maratona di serie tv o forse andrete al mare. Qualunque siano i vostri sogni, a settembre li porterete avanti.

Amore stabile, ma chi è solo vorrebbe condividere le giornate con qualcuno di speciale.

Acquario - 2° posto - La vostra ispirazione risulterà ancora più accentuata del solito, anche se ultimamente avete avuto poca voglia di fare e tanta voglia di scappare via. Rivedere i vostri amici e la persona che vi sta a cuore vi farà sentire vivi e forti. Chi lavora, presto otterrà una ricompensa adeguata al suo impegno. In famiglia tutto andrà ok, ma non bisognerà eccedere con la caffeina.

Sagittario - 1° in classifica - Sarà un sabato in grande spolvero. Le vostre forze saranno a mille e nessuno oserà mettervi bastone tra le ruote. In serata, la passione infiammerà le coppie anche se non tutte si amano come dovrebbero.

I single si tufferanno nella mondanità. Tra locali e risate, in questo sabato non mancheranno incontri focosi. Sorrisi a volontà.