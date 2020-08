Un nuovo weekend prende il via per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo le previsioni e l'oroscopo per tutti i segni di sabato 22 e domenica 23 agosto, analizzando nel dettaglio quali cambiamenti e quali novità porteranno stelle e pianeti in queste due nuove giornate.

Oroscopo della prima sestina zodiacale

Ariete: in amore sarà un momento di verifica nei rapporti per chi ha a che fare con una persona del Capricorno o della Bilancia. Sabato è il giorno migliore per vivere i rapporti. Nel lavoro ci sono nuove prospettive, in particolare sono favoriti i giovani.

Toro: a livello sentimentale non sembrerete forti nella giornata di sabato, si recupererà soltanto domenica al mattino.

Non sottovalutate le nuove proposte, in particolare per chi è solo da tempo. Nel lavoro momento che permette di mettere a punto nuovi progetti. Discussioni con una persona dell'Acquario o dello Scorpione.

Gemelli: per i nati sotto questo segno zodiacale alcune idee stanno cambiando in una storia d'amore. È importante riaffermare le proprie esigenze durante la giornata di sabato. Domenica sarà meglio stare lontani dalle complicazioni. Nel lavoro agosto potrebbe concludersi in modo agitato. Qualcosa non va nei rapporti.

Cancro: in amore le coppie devono parlare maggiormente nella giornata di sabato ed evitare le polemiche. Se qualcosa andrà a concludersi, non si potrà tornare sui propri passi. Nel lavoro c'è da fare attenzione all'aspetto finanziario.

Leone: a livello amoroso durante la giornata di sabato avrete più voglia di stare accanto alla persona amata. Domenica vi aiuterà a migliorare le relazioni. Nel lavoro meglio andare avanti per la propria strada. Non mancano comunque i buoni progetti.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale con Mercurio, Saturno e Giove nel segno ci sarà un netto miglioramento.

Domenica ci sarà un momento intrigante. A livello lavorativo potrete tentare un cambiamento, dovete soltanto tenere ben gestite le questioni economiche.

Stelle del weekend: previsioni dei segni della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti problemi in famiglia da affrontare sabato. Domenica alcuni turbamenti rimarranno, per questo meglio non pensare al passato.

Nel lavoro date spazio ai nuovi progetti. Chi ha chiuso una collaborazione aspetta novità.

Scorpione: a livello amoroso non mancherà l'energia durante la giornata di sabato. Domenica la Luna entra nel segno e renderà ancora più vive le emozioni. A livello lavorativo ci saranno da fare delle scelte. Evitate di fare tutto di fretta: ci vuole maggiore pazienza.

Sagittario: per i sentimenti cercate di fare le cose con attenzione. Domenica ci sarà una maggiore stanchezza. Nel lavoro coloro che hanno iniziato un percorso da poco vivranno momenti importanti. La seconda parte dell'anno sarà comunque favorevole.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale durante il weekend si potranno superare alcune incomprensioni amorose.

Domenica però potrà tornare una certa agitazione. Nel lavoro, se siete in attesa di una risposta essa arriverà a breve.

Acquario: per i sentimenti la domenica sarà più interessante di sabato nel complesso. Lasciate che le emozioni tornino come nel passato in modo positivo. Nel lavoro avete voglia di lanciare nuove idee, fate soltanto le cose con maggiore calma.

Pesci: in amore le stelle vedono una fase di recupero per la giornata di domenica, mentre invece sabato ci sarà un momento di disagio. Nel lavoro gli ultimi giorni hanno portato delle complicazioni, la tensione proseguirà fino alla fine del mese.