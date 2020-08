L'Oroscopo della settimana dal 24 al 30 agosto chiuderà il mese in bellezza, garantendo splendide novità in campo sentimentale. Luna dapprima in Scorpione, poi in Sagittario e successivamente in Capricorno darà il via a sensazioni amorose avvolgenti e magnetiche. Venere in Cancro sprigionerà emozioni dolci e tutti i simboli zodiacali di Acqua saranno molto affettuosi. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo settimanale di fine agosto

Ariete: Marte risulterà in trigono con Luna lunedì e sarete molto sensuali e magnetici. Luna in Scorpione parlerà di amori molto passionali e le emozioni diventeranno intense e istintive.

Voi single dovrete utilizzare questa carica fascinosa per conquistare le "prede amorose". Fortunata anche la giornata di martedì. A metà settimana sarete molto aperti mentalmente e a caccia di sensazioni amorose più avventurose ed entusiasmanti. Attenzione solo a un weekend che introdurrà qualche noia in amore.

Toro: Luna sarà in opposizione lunedì e martedì. Potreste essere molto impulsivi e seguire un'istintività troppo impetuosa che potrebbe portare a mosse azzardate in amore. In coppia attenzione a non litigare. In compenso, Nettuno regalerà maggiore sensibilità dai Pesci e Mercurio sarà favorevole per l'arrivo di buone notizie. Nel fine settimana risolverete al meglio alcune situazioni tese, grazie al satellite notturno in Capricorno che avvierà evoluzioni fortunate.

Nuove spinte saranno favorevoli anche per voi single.

Gemelli: lunedì potrebbe risultare un po' nervoso per i sentimenti. Dovrete dedicare maggiore tempo a voi e ricaricarvi regalandovi più relax. Marte smuoverà gli animi e lo farà in modo dirompente, introducendo stimoli forse troppo impetuosi. Venere molto vicina a voi sarà vostra complice ed equilibrerà il tutto, garantendo sensazioni dolce e affettuose.

Voi single dovrete superare un silenzio comunicativo nocivo per l'avvio di nuove storie sentimentali.

Cancro: sarete molto magnetici a inizio settimana e ci saranno tante opportunità sentimentali favorevoli. Venere risulterà in trigono con l'astro d'argento e questo aspetto astrale garantirà gratificazioni in amore.

Marte in dissonanza potrebbe farvi sentire insoddisfatti in coppia, come desiderosi di ricevere più amore dal partner. Voi single sentirete molto la mancanza di una storia solida soprattutto nel weekend. Ma bando allo scoraggiamento. Dovrete invece osare per consolidare i vostri sogni e trasformarli in realtà.

Leone: bando alle insoddisfazioni prodotte da Luna in quadratura astrale dallo Scorpione. Potreste assumere un atteggiamento ostile in coppia e voi single essere molto nervosi e vendicativi. Ma dovrete resistere ancora un po' poiché a breve Venere entrerà nel segno e riscalderà i cuori di voi single e di voi in coppia. Nuove conoscenze arriveranno per voi single.

Vergine: Sole e Luna risulteranno in posizione favorevole lunedì e sarete più equilibrati e armoniosi nei confronti dell'amore.

Mercurio preannuncerà nuovi incontri e voi single potrete aprirvi alle conoscenze tutte da approfondire per dare il via a nuovi amori. Venere regalerà sensazioni dolci e affettuose, perfette per farvi vivere momenti indimenticabili in coppia. Attenzione solo ad alcuni dubbi e incertezze a metà settimana. Dovrete superare il tutto con positività, poiché si prospetterà un bel weekend all'orizzonte amoroso.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a metà settimana le emozioni prenderanno il volo e sarete più ottimisti nei confronti dell'amore. Vivrete le storie sentimentali in corso con maggiore apertura mentale e voglia di avventura. Voi single dovrete cercare di fronteggiare al meglio una quadratura di Venere che creerà attriti in amore.

Sole e Mercurio dalla Vergine illumineranno il cammino, consigliandovi le idee giuste per fare breccia nel cuore della persona amata.

Scorpione: Luna nel segno approfondirà l'amore in modo magnetico e sarete molto introspettivi a inizio settimana. L'astro d'argento regalerà tanto magnetismo e passionalità. Dovrete utilizzarlo al meglio per concretizzare i sogni tenuti nel cassetto da troppo tempo. Venere sarà sempre favorevole, quindi via libera ai nuovi amori e al consolidamento di quelli già esistenti.

Sagittario: gli orizzonti mentali si amplieranno mercoledì e giovedì, così le emozioni prenderanno il volo. Voi single sarete più socievoli e vivrete gli affetti in modo più dinamico. Voi in coppia sarete più affettuosi, anche se dovrete migliorare il vostro modo di ascoltare il partner.

Magari tenderete a portare avanti unicamente le vostre idee, mentre uno scambio di opinioni potrebbe essere prezioso per migliorare la relazione a due.

Capricorno: una Luna molto introspettiva dal Capricorno darà il via a sensazioni profonde a inizio settimana. Così illuminerete gli angoli più nascosti del cuore e capirete quale strada intraprendere per concretizzare i desideri amorosi. Via libera a un'intuizione preziosa sia per voi single sia per voi in coppia, che contrasterà al meglio una Venere in opposizione un po' pesante per i sentimenti. Il fine settimana risulterà stabile e rafforzerà le relazioni in atto, mentre si prevederanno belle novità per voi single.

Acquario: lunedì e martedì potreste essere giù di tono a causa di Luna in quadratura che vi renderà alquanto irritabili.

Marte in compenso splenderà per voi per tutta la settimana e sarete molto affascinanti. Voi single dovrete usare questa carica magnetica e irresistibile per ottenere successo in amore. Voi in coppia dovrete invece vincere una dissonanza di Urano che procurerà insoddisfazione. Magari dovrete introdurre nuovi stimoli più entusiasmanti nella relazione a due.

Pesci: buono l'inizio settimana con Luna favorevole che rende l'amore più magnetico e voi molto seducenti. Sarete anche molto introspettivi, quasi captando al volo gli stati d'animo di coloro che vi staranno accanto. Dovrete utilizzare al meglio quest'intuizione preziosa per indirizzare le energie nel verso giusto. Metà settimana risulterà un po' tesa per i sentimenti, ma non dovrete temere nulla poiché si prospetteranno bei momenti amorosi nel weekend.