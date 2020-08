L'oroscopo della settimana che va dal 17 al 23 agosto, prevede l'arrivo del pianeta Mercurio nel segno zodiacale della Vergine, dopo la breve sosta nel segno del Leone, mentre Toro avrà una strabiliante vitalità sul posto di lavoro, che regalerà interessanti occasioni. Pesci potrebbe decidere di portare qualche piccola novità nella propria vita quotidiana, mentre Scorpione potrà contare su una relazione di coppia serena e stabile. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 17 al 23 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 17 al 23 agosto 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo della settimana che inizierà bene per voi nativi del segno, con la Luna in trigono dal segno del Leone che permetterà alla vostra relazione di coppia di riprendere fiato e stare insieme serenamente.

Successivamente, dovrete dimostrare il vostro amore per il partner se ci tenete veramente ad avere una forte storia d'amore. Se siete single e siete già innamorati di qualcuno, dovrete cercare di tenere le emozioni sotto controllo, in quanto i tempi potrebbero ancora non essere abbastanza maturi. Per quanto riguarda il settore professionale Marte in congiunzione vi dona forza e determinazione, ma attenzione comunque a mantenere la calma e non innervosirvi se qualcosa non procede per il verso giusto. Voto - 7+

Toro: settimana che inizierà un po’ a rilento secondo l'oroscopo, per poi riprendersi alla grande grazie alla Luna in posizione favorevole. In ambito sentimentale vivrete serenamente il vostro rapporto con il partner, a parte qualche piccola sbavatura, che se gestita al meglio, non rappresenterà un vero e proprio problema.

Per quanto riguarda i cuori solitari fate valere il vostro amore se i sentimenti che provate per una persona sono veritieri. In ambito lavorativo sarete capaci di azioni decisive e sarete in grado di concretizzare i vostri progetti con maestria ed efficacia, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 8-

Gemelli: nonostante qualche piccola incomprensione, l'oroscopo della prossima settimana si rivelerà abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno. In ambito sentimentale la vostra relazione di coppia sarà abbastanza scorrevole, anche se dovrete fare comunque attenzione a dei possibili malintesi.

Dunque mostrate sempre il vostro lato tenero e gentile. Se siete single sarete abbastanza liberi da decidere come dedicare al meglio il vostro tempo. In ambito lavorativo Mercurio si troverà in quadratura dalla giornata di venerdì, e potrebbero esserci dei rallentamenti nelle vostre mansioni. Il sostegno di Marte in sestile quindi sarà molto prezioso e importante. Voto - 7+

Cancro: anche per questa settimana, la sfera sentimentale si rivelerà entusiasmante e piena di soddisfazioni secondo l'oroscopo. Considerato che potrete contare ancora un po’ sul pianeta Venere in congiunzione, approfittate anche di questo periodo estivo, di vacanze, per rendere felice la vostra anima gemella in modo originale.

Se siete single e magari vi sentite un po’ insicuri, è normale, ragion per cui scioglietevi un po’, e cercate di rompere il ghiaccio per dare vita ad una conversazione presto appagante. Per quanto riguarda il settore professionale Mercurio presto sarà in posizione favorevole, perfetto per rilanciare la vostra carriera e ottenere qualche soddisfazione in più. Voto - 8,5

Leone: oroscopo della settimana che inizierà in maniera sorprendente per voi nativi del segno, con la Luna che si troverà in congiunzione fino alla prima metà di mercoledì. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque la vostra relazione di coppia sarà dominata dalla passione dal romanticismo, e anche da un po’ di fortuna, soprattutto se siete nati nella prima decade.

I cuori solitari tenderanno a essere più socievoli e desiderosi di conoscere nuove persone, di uscire e vivere la vita. In ambito lavorativo avrete ancora Marte in trigono dal segno dell'Ariete che vi darà la forza, ma da venerdì Mercurio abbandonerà il vostro cielo, e dovrete saper gestire in autonomia le vostre mansioni. Voto - 8-

Vergine: l'arrivo della Luna nuova nel vostro cielo, tra mercoledì e venerdì, renderà unica la vostra settimana secondo l'oroscopo. Come se non bastasse, arriverà anche il pianeta Mercurio a darvi una mano a partire da venerdì prossimo. Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale l'amore vi terrà sospesi, leggeri e soprattutto innamorati del partner, regalandovi una relazione di coppia forte e piena di passione e romanticismo.

Per quanto riguarda i cuori solitari questa potrebbe essere la settimana più adatta e importante per buttarsi in una nuova storia d'amore. Nel lavoro Giove e Saturno favorevoli, oltre all'arrivo di Mercurio, promettono discreti successi in arrivo, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9

Bilancia: configurazione astrale che vi stancherà un po’ in questa settimana, considerato che avrete Venere e Marte in posizione sfavorevole. Per quanto riguarda il settore professionale dunque dovrete porvi degli obiettivi da raggiungere e avere un po’ di determinazione se volete raggiungere il successo che desiderate. In amore invece il fine settimana si rivelerà promettente grazie alla Luna che si troverà in congiunzione al vostro cielo nel fine settimana.

Per quanto riguarda i cuori solitari il bisogno di conforto emotivo sarà maggiore e confidarsi con un amico potrebbe alleviare un po’ le vostre sofferenze. Voto - 6,5

Scorpione: secondo l'oroscopo della prossima settimana, potrete contare sul pianeta Mercurio in sestile dal segno della Vergine, per cercare di ottenere discreti successi dal vostro impiego. Bene anche la sfera sentimentale. Inizierete la settimana molto bene con la Luna in trigono dal segno del Cancro, per poi proseguire con il romanticismo di Venere. Godetevi dunque i bei momenti in arrivo con la vostra anima gemella, mettendoci tutto il vostro affetto. Se siete single potreste avere discrete possibilità di riuscire a trovare la vostra potenziale anima gemella.

Voto - 8

Sagittario: oroscopo della settimana ancora positivo per voi nativi del segno, con Marte e il Sole in trigono dal segno dell'Ariete e del Leone. Per quanto riguarda la sfera sentimentale metterete in gioco tutte le vostre doti romantiche, mettendo in risalto l'amore e la passione che scorre tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single potreste aspettarvi delle svolte inaspettate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo non abbiate paura di esprimere il vostro parere e i vostri pensieri con energia, cercando di ottenere il consenso dei colleghi, nonché discreti successi. Voto - 8

Capricorno: settimana tra alti e bassi per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, considerato che Venere e Marte saranno in opposizione.

Fortunatamente però, la Luna si troverà in trigono dal segno della Vergine tra mercoledì e venerdì, così come Mercurio a partire da venerdì. In amore qualche battibecco sarà sempre possibile tra voi e la vostra anima gemella, ma se assumete un atteggiamento equilibrato forse potreste ottenere qualcosa. Se siete single l'influenza di una persona si farà sentire maggiormente, ma dovrete capire se si tratta di vero amore o no. Per quanto riguarda il lavoro sarà più semplice eseguire con successo le vostre mansioni, grazie a Giove e Saturno in congiunzione, oltre che Mercurio favorevole. Voto - 7-

Acquario: configurazione astrale che prevede una settimana tutto sommato discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

In ambito sentimentale attenzione a qualche imprevisto con il partner, anche perché il Sole sarà in posizione sfavorevole. Tuttavia, potreste rifarvi durante il fine settimana, quando la Luna sarà in trigono dal segno della Bilancia. Se siete single dovrete cercare di rendervi conto di cosa funziona e cosa no nella vostra vita quotidiana. Per quanto riguarda il lavoro l'oroscopo vi consiglia di essere piuttosto cauti con i colleghi e con le vostre mansioni. Voto - 7-

Pesci: oroscopo della settimana lievemente in discesa per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, considerato che Mercurio entrerà in opposizione a partire da venerdì prossimo. Le relazioni con i colleghi infatti potrebbero non essere delle migliori.

Cercate inoltre di mantenere la concentrazione con le vostre mansioni, evitando di rimanere indietro rispetto ai vostri colleghi. In amore invece con Venere in trigono dal segno del Cancro, potreste decidere di portare qualche piccola novità nella vostra vita quotidiana e in quella di coppia, cercando di rendere felice il partner sfoderando le vostre doti migliori. Se siete single siate più aperti al dialogo, non solo con i vostri amici. Voto - 7+