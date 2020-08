L'Oroscopo della settimana dal 31 agosto al 6 settembre è pronto a rivelare come saranno le giornate dei vari segni zodiacali. Esce di scena agosto, ma ancora ci saranno giornate estive che potrebbero regalare emozioni. La Luna toccherà il massimo splendore mercoledì, con il plenilunio in Pesci. In tal modo, settembre potrà partire con la carica giusta e offrire tanto potenziale. In linea di massima, avremo dei giorni preparatori e transitori.

Amore, lavoro, conoscenze, famiglia e altro ancora, approfondiamo di seguito tutte le previsioni dell'astrologia della settimana fino a domenica 6 settembre.

Previsioni astrologiche settimanali dall'Ariete al Cancro

Ariete - Agosto lascerà il posto a un settembre ricco di opportunità. Preparatevi a vivere una settimana in grande spolvero e di variegate sensazioni. Coloro che, a breve, riprenderanno a lavorare o a studiare, dovranno occuparsi di alcuni dettagli riguardanti il guardaroba o il look (entrambi da rinnovare). Comunque sia, vi farete trovare preparati per il fatidico rientro. Venerdì e sabato, con la Luna nel vostro brillante segno, sarete al top della forma sia fisica che mentale. Passione stellare.

Toro - Settembre entrerà in scena portando con se molta serenità. Finalmente, durante la settimana, ritroverete più tempo per voi e per le persone a cui tenete.

Se agosto ha accentuato le distanze per colpa del clima e del caldo eccessivo, il nono mese dell'anno ripianerà ogni cosa. Sarà una settimana "costosa", avrete delle spese da sostenere, forse dello shopping autunnale o acquisti di cancelleria. Fareste bene a tenere sotto controllo il budget destinato alle compere per non rischiare di spendere più delle vostre entrate.

Lunedì o martedì, comincerete quella famosa dieta che vi siete promessi di seguire al termine dell'estate.

Gemelli - L'oroscopo settimanale fino al 6 settembre dice che ne vedrete delle belle. Saranno dei giorni decisamente intensi e proficui: concluderete qualcosa di interessante. Potrebbe benissimo arrivare quella risposta che attendevate da tempo e finalmente vi sentirete sereni.

Ciononostante, all'orizzonte si intravedono dei venti contrari in dirittura d'arrivo che riguarderanno la situazione generale. Prevenire sarà fondamentale, dovrete ridurre le uscite ed evitare i luoghi troppo affollati. Avrete una serie di appuntamenti importanti, forse dal parrucchiere o dal dentista oppure dovrete fare la revisione alla macchina.

Cancro - Siete un segno estremamente prudente, perciò gli imprevisti che si paleseranno durante questa settimana non vi troveranno impreparati. Sarete più avanti di tutti, grazie alla vostra lungimiranza. Anche se dei programmi rischieranno di andare in fumo, voi saprete affrontare tutto a testa alta! In amore, invece, tutto procederà a gonfie vele: entro dicembre le coppie giovani riceveranno una lieta proposta o notizia.

Saranno giornate propizie e ricche di entrate: vi aprirete a nuovi interessi e passioni.

Oroscopo settimana 31 agosto - 6 settembre, predizioni dal Leone allo Scorpione

Leone - Settimana "mista". Aspettatevi di tutto e di più. Le stelle prevedono risvolti inaspettati, colpi di scena in famiglia o in amore, uscite di svago e di interesse. Qualcuno cercherà di affibbiarvi le sue responsabilità, cercate di non farvi sfruttare. La situazione economica sarà migliore del consueto, infatti sono previste delle entrate più che utili che vi consentiranno di respirare. Evitate, per quanto possibile, di sperperare i soldini a cuor leggero. Si intravedono dei piccoli viaggi all'orizzonte.

Vergine - Ultimamente la vostra vita è stata simile ad una montagna russa.

Ci sono stati dei problemi da affrontare, ma per fortuna in questa "fortunatissima" settimana ogni situazione potrà rientrare nella normalità. Qualche nativo di questo segno festeggerà qualcosa di importante e riceverà anche delle sorpresine. I più giovani che cercano l'amore, non dovrebbero mettersi troppa fretta. Evitate di scialacquare i vostri risparmi dietro alle cose che non potreste permettervi.

Bilancia - In questa interessante settimana sarete baciati dalla fortuna e dall'amore. Avrete molta ispirazione e inventiva. Sprigionerete sensualità e fascino da tutti i pori. Realizzerete qualcosa che lascerà tutti stupefatti, dunque, continuate a rincorrere i vostri sogni. Coloro che hanno dei figli, avranno un mucchio di cose da fare nei prossimi giorni, in vista del fatidico rientro a scuola.

Possibili gite al centro commerciale, ma evitate i fast-food.

Scorpione - Dopo un agosto "pesante", pieno di noia e anche di complicazioni, settembre partirà sotto dei buoni auspici. Vi sentirete leggeri e liberi, come se vi fosse scrollati di dosso un peso. Grazie ad un cielo astrale interessante, avrete giornate meravigliosamente ispirate e notti piene di passione. Se siete single, entro il fine settimana incontrerete qualcuno di affascinante, ma occhio a non prendere delle brutte sbandate. Chi è impegnato, vorrebbe una maggiore partecipazione da parte del partner: parlatene insieme.

L'oroscopo settimanale dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Durante la settimana prossima avrete del lavoro da svolgere, ma avrete anche delle difficoltà a rimanere concentrati.

Forse sarete nostalgici per l'estate agli sgoccioli, specialmente se siete rientrati a lavoro soltanto di recente. Chi, invece, a breve si ritroverà a partire per le agognate vacanze, dovrà prendere delle precauzioni, perché si avvicinano, a grandi passi, dei tempi incerti. Coloro che stanno insieme da qualche anno, potrebbero prendere delle grandiosi decisioni.

Capricorno - Questa che verrà sarà una settimana in cui potrebbero giungervi delle buone offerte da vagliare con cura. Soldi in arrivo sul conto corrente, forse la busta paga oppure la pensione o magari un ordine andato a buon fine. Insomma, le stelle rivelano che avrete dei giorni importanti per guadagnare, ma anche per effettuare degli investimenti.

Qualcuno sta per traslocare, mentre altri presto partiranno per una vacanza. Tuttavia, c'è chi presto dovrà sottoporsi a un intervento, in tal caso, cercate di non agitarvi.

Acquario - L'oroscopo annuncia una settimana in crescendo. Lunedì sarete un po' rallentati, ma verso giovedì le cose miglioreranno a vista d'occhio. Avrete un weekend a dir poco esplosivo. Si prevedono tante conquiste d'amore e anche scintille sotto le lenzuola per le coppie innamorate. Trascorrerete dei pomeriggi piacevoli, ma anche noiosi. Spesso avete la sensazione che il tempo non passi mai, dunque, forse dovrete trovarvi un hobby.

Pesci - Sarà possibile osare di più in questa settimana fino al 6 settembre. Saranno dei giorni transitori.

Vi lascerete definitivamente alle spalle le avventure estive. Rimuginerete sulle cose da fare nel prossimo inverno e vi rimboccherete le maniche. Qualcuno, purtroppo, rischierà di trascinarvi in una discussione interminabile o di convincervi a fare qualcosa che non vi piace: portate tanta pazienza. Salute ok.