L'oroscopo della settimana che va dal 3 al 9 agosto, prevede l'arrivo del pianeta Venere nel segno del Cancro, che riporterà in auge la vita sentimentale dei nativi del segno, mentre Sagittario sarà decisamente più felice e soddisfatto della propria relazione di coppia. Per il Leone invece entrerà il pianeta Mercurio, che darà una spinta per quanto riguarda il settore professionale, mentre Pesci potrebbe vedere realizzarsi un piccolo sogno. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 3 al 9 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 3 al 9 agosto 2020 segno per segno

Ariete: settimana nel complesso positiva per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Venere sarà favorevole fino alla giornata di sabato. Fortunatamente però, potrete fare affidamento ancora per un po’ al Sole in trigono da segno del Leone. In ogni caso, approfittate di questo periodo per vivere al meglio questa settimana. Se siete single solitamente in amore vince chi fugge, ciò nonostante per questa volta potreste fare un'eccezione. Per quanto riguarda il settore professionale Marte sarà ancora dalla vostra parte, e potrete ancora contare su una buona dose di energie da utilizzare per svolgere al meglio le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 8-

Toro: oroscopo della settimana in rialzo per quanto riguarda la sfera sentimentale, ma in discesa nel lavoro.

In amore Venere presto si troverà in sestile dal segno del Cancro, e potrete cominciare a vivere momenti ancor più magici in compagnia della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single con un atteggiamento determinato e deciso, riuscirete a buttarvi in una nuova storia d'amore.

Il settore professionale sarà in leggero calo, a causa di Mercurio che si troverà in quadratura dal segno del Leone. Avrete sempre Giove e Saturno favorevoli, ciò nonostante l'invito è quello di essere un po’ più prudenti nel prossimo periodo. Voto - 7,5

Gemelli: il pianeta Venere ha lasciato il vostro cielo, vero, ciò nonostante questo non significa che la vostra relazione sentimentale andrà male, ci sarà ancora il Sole in sestile dal segno del Leone, utile per mantenere su buoni livelli l'affiatamento tra voi e il partner.

Se siete single questo lungo soggiorno di Venere vi sarà stato utile per capire cosa desiderate veramente dall'amore. Per quanto riguarda il settore professionale lunedì e martedì saranno due giornate molto proficue, grazie alla Luna in trigono dal segno della Bilancia. Successivamente sarete in grado di gestire abbastanza bene le vostre mansioni. Voto - 8+

Cancro: a partire dalla giornata di sabato, arriverà il pianeta Venere nel vostro cielo secondo l'oroscopo settimanale, pronta a darvi una mano nella vostra relazione di coppia, sistemando eventuali lacune tra voi e il partner. Sarà dunque il periodo adatto per concretizzare qualcosa e cercare di vivere al meglio la vostra storia sentimentale.

Se siete single e il periodo non vi soddisfa, vedete le cose da un'altra prospettiva, cambiate atteggiamento e vedrete che le cose cambieranno. Per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo tutto procederà secondo i vostri piani, e in caso di ostacoli sarete in grado di raggirarli soprattutto con l'aiuto dei colleghi. Voto - 8,5

Leone: per voi nativi del segno a partire da giovedì arriverà il pianeta Mercurio, che sarà un toccasana soprattutto per quanto riguarda il settore professionale, che ha portato con sé tanti alti e bassi. Dunque sarete un po’ più concentrati e creativi, e con un po’ d'impegno e fortuna in più, nulla vi vieta di poter raggiungere guadagni migliori. La sfera sentimentale prevede ancora un Sole splendente nel vostro cielo, che vi darà la forza necessaria per sostenere la vostra relazione di coppia, soprattutto se venite da un periodo poco convincente.

Se siete single avrete voglia di fare tante cose, in compagnia degli amici oppure individualmente. Voto - 8-

Vergine: dovrete soltanto resistere un altro paio di giorni secondo l'oroscopo, e l'influenza negativa di Venere sparirà del tutto, permettendovi di rilanciare la vostra vita sentimentale. preparatevi dunque, perché da sabato potrete godere di momenti decisamente migliori con la vostra anima gemella, a patto di non avere litigi in corso. Se siete single qualcuno potrebbe d'improvviso apparire nella vostra vita e dovrete scegliere se accoglierlo oppure no. Per quanto riguarda il lavoro da un punto di vista economico state andando bene, tuttavia cercate di svolgere le vostre mansioni in maniera più originale se non volete annoiarvi.

Voto - 7+

Bilancia: periodo discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Presto il pianeta Venere si troverà in quadratura e sarebbe il caso di essere meno eccentrici e ossessivi nei confronti del partner, se non volete imbattervi in inutili litigi. Cercate dunque di preservare il vostro rapporto, e migliorarlo dove possibile. Se siete single siete ancora in tempo per conquistare la persona giusta, non abbattetevi. Per quanto riguarda il lavoro anche se le cose sembrano andare bene, cercate di non spendere tutto il vostro denaro. Voto - 7

Scorpione: sul fronte lavorativo dovreste cercare di fare più attenzione a partire da questa settimana, considerato che arriverà il pianeta Mercurio in quadratura dal segno del Leone.

Cercate dunque di mantenere la concentrazione, e non fare inutili sfuriate con i colleghi. Sul fronte sentimentale l'arrivo di Venere tenderà a migliorare i rapporti con il partner e con la famiglia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i cuori solitari questo mese di agosto potrebbe essere il più adatto se volete conoscere nuove persone. Voto - 7

Sagittario: settimana in miglioramento rispetto alle precedenti secondo l'oroscopo, considerato che la vostra configurazione astrale migliorerà. Prima di tutto sul fronte lavorativo l'arrivo di Mercurio in trigono dal segno del Leone promette risultati migliori, portando ulteriori soddisfazioni dal vostro impiego. In ambito sentimentale l'affiatamento di coppia salirà a poco a poco, considerato che Venere non sarà più in opposizione, lasciando spazio al Sole favorevole.

Se siete single una piccola vacanza potrebbe anche fare al caso vostro. Voto - 7,5

Capricorno: configurazione astrale che porterà buoni risultati per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo della prossima settimana, con l'ottima coppia Giove-Saturno. Impegnatevi dunque a raggiungere i risultati che sperate in questo periodo. Sul fronte sentimentale purtroppo toccherà a voi adesso subirvi Venere in opposizione. Intanto, questa prima parte della settimana, cercando di non combinare guai. Se siete single preferirete la compagnia degli amici al momento. Voto - 7

Acquario: oroscopo settimanale discreto per voi nativi del segno. Ci saranno alcuni cambiamenti nella vostra configurazione astrale che andranno a mescolare un po’ le carte.

La settimana inizierà bene, con Venere ancora in trigono dal segno dei Gemelli, che assieme alla Luna in congiunzione promette bei momenti con il partner. Successivamente entrerà in Cancro e sarà da quel momento che dovrete assumere un atteggiamento meno estroverso. Se siete single godetevi queste giornate di Luna fortunate per fare ciò che volete. Cambiamenti anche nel lavoro, considerato che Mercurio sarà in opposizione. Niente panico dunque, e continuate regolarmente a svolgere le vostre mansioni. Voto - 7+

Pesci: oroscopo della settimana soddisfacente per voi nativi del segno, con Venere in trigono dal segno del Cancro a partire dal prossimo sabato. Preparatevi dunque a vivere una relazione sentimentale migliore rispetto alle giornate precedenti, con qualche uscita in più e qualche piccolo desiderio realizzarsi per i cuori solitari, che potranno approfittare di una fantastica Luna in congiunzione tra le giornate di giovedì e venerdì.

Per quanto riguarda il lavoro sarete molto ambiziosi in questa settimana, cercando di ottenere buoni risultati dalle vostre mansioni. Voto – 8-