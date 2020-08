L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 19 agosto punta un riflettore sulla presenza di Luna in Leone. Questo transito potenzia gli affetti in coppia, riscalda i cuori ed emana fascino. La presenza della Luna nel domicilio astrale del Sole crea un felice connubio energetico, ristabilendo l'equilibrio nei rapporti amorosi. Mercurio, sempre presente in Leone, fa approfondire il tutto con l'intelligenza. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrologiche per tutti.

Astri e oroscopo di mercoledì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in coppia siete molto determinati nel portare avanti i progetti con coraggio.

Marte nel segno carica di energia dinamica, così potete agire al meglio concretizzando i sogni tenuti nel cassetto già da un po'. Sole e Luna dal Leone garantiscono un buon equilibrio in amore, anche se siete molto desiderosi di ricevere sempre più effusioni affettive.

Toro: attenzione che possono sorgere dei problemi in famiglia, capaci di offuscare un po' il cielo amoroso. La Luna e gli astri in Leone interferiscono un po' sugli affetti. Ma non temete oltre poiché la concretezza e la forza di volontà che vi è consona fanno superare gli ostacoli al meglio. Venere risplende per voi e avvia evoluzioni fortunate.

Gemelli: sigillati tra gli astri favorevoli, siete protetti dall'influenza benefica di Venere in Cancro e Urano in Toro.

Via libera quindi alle svolte radicali, da vivere con slancio e senza remore. Si prevedono dei cambiamenti favorevoli per le relazioni a due. Bando alle indecisioni impartite da Nettuno in Pesci. Andate dritto per la vostra strada e concretizzate i sogni a due con maggiore entusiasmo.

Cancro: sensibilità e determinazione camminano a braccetto con Venere nel segno e la Luna posizionata nel domicilio astrale del Leone.

Siete molto leali in amore e utilizzate tutto il vostro orgoglio per diffondere sicurezza nella relazione a due. la vostra intelligenza risulta preziosa per sbloccare una situazione in sospeso. Investitela con orgoglio.

Leone: l'amore diventa tumultuoso e audace con la Luna nel segno che acuisce la sensibilità, ma anche l'orgoglio.

Siete molto vanitosi e desiderosi di essere ammirati, amati. Le stelle consigliano di lavorare sodo per avviare cambiamenti costruttivi per la coppia. Mercurio e Marte in sinergia regala tanto dinamismo e fa prendere la direzione giusta in amore.

Vergine: l'amore diventa passionale grazie alla Luna in Leone che esorta a vivere le storie con maggiore sensualità. Siete più sicuri di voi grazie alla vicinanza della Luna che mette in risalto i vostri talenti con orgoglio. La vostra arma vincente è la generosità che utilizzate nei confronti del partner per rafforzare il legame amoroso, rendendolo solido e durevole. Cercate solo di tenere lontano un passato che ha fatto soffrire.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna, Sole e Mercurio promettono bene dal Leone e fanno progettare per il futuro. Così rafforzate il rapporto a due con maggiore determinazione, convinzione e affetto. State gettando le basi per un successo che arriva in futuro. Progettate e progredite. Questo è il momento giusto per avviare evoluzioni positive in due.

Scorpione: gli astri consigliano di illuminare alcune situazioni in bilico. Siete molto legati a un passato che ha fatto soffrire, ma è giunto il momento di tagliare queste catene ed evolvere con maggiore fiducia nel presente e nel futuro. La Luna in quadratura astrale produce un atteggiamento suscettibile, ma bando ai capricci e illuminate il tutto con maggiore consapevolezza.

Sagittario: gli astri presenti in Leone risplendono per voi e riscaldano il rapporto a due. La vostra generosità è calda e siete accoglienti in coppia. Utilizzate tutto il coraggio che avete per portare avanti i progetti a cui tenete. Siete sulla strada giusta e niente può fermarvi. Sole dal Leone regala maggiore sicurezza nelle proprie capacità ed esorta alla creatività, da attuare in tutte le sfere vitali per ottenere successo.

Capricorno: occhio a non rovinare la storia, a causa di alcune incomprensioni dettate da una negatività interiore che fa vedere tutto nero intorno a voi. Non è così poiché potete ribaltare le situazioni a vostro favore. Basta solo crederci e affrontare tutto con maggiore forza di volontà.

Alcuni problemi in famiglia sono in via di risoluzione. Arginate le noie sentimentali proposte da Venere in opposizione, attingendo alla tenacia che non vi abbandona mai.

Acquario: una Luna opposta al segno sprigiona sensazioni permalose. Così non accettate nessun tipo di consiglio e non tollerate alcune critiche impartite da persone che vogliono solo aiutarvi. Che ne dite di revisionare il tutto? Inutile assumere comportamenti melodrammatici per colpire dritto al cuore la persona amata. Il partner scopre che utilizzate questo comportamento unicamente per i vostri scopi. Invece parlate apertamente e risolvete il tutto con un dialogo riparatore.

Pesci: gli astri sono favorevoli a farvi vivere l'amore in modo più sereno e ottimista.

Ma dovete superare eventuali ansie dettate da una mancanza di fiducia in voi stessi che pesa in coppia. Che ne dite di accettare la sfida di Sole che vuole trasformare il tutto in modo più entusiasta e dirompente? Va bene la sensibilità, ma è giunto il momento di progredire in modo più dinamico.