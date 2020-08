L'oroscopo di domani, 11 agosto, è pronto a svelare "il pensiero" degli astri ed anche ben disposto ad offrire consigli sul prossimo martedì. Questa parte della settimana appena iniziata si presenta molto bene (almeno sulla carta) riguardo l'amore e il lavoro solo per un piccolo gruppo di segni fortunati. Mettiamo subito in evidenza i simboli astrali più fortunati in questo secondo giorno della corrente settimana sottolineando l'ottimo periodo attribuito al Sagittario, segno al "top del giorno". Ottima la valutazione nel frangente sotto analisi anche per coloro dello Scorpione, meritatamente pronosticati in periodo "top", in questo caso sottolineato da cinque stelline super positive.

Di contro, secondo quanto messo in chiaro nelle previsioni zodiacali di martedì, ad avere poca reattività nel frangente con l'efficienza generale abbastanza latitante, saranno probabilmente coloro nativi del Sagittario, dell'Acquario e dei Pesci.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di martedì 11 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 11 agosto

Ansiosi di sapere quali saranno i segni al top previsti per questo prossimo martedì? Bene, andiamo a dare lo spazio che merita alla nuovissima classifica stelline interessante la giornata di domani, martedì 11 agosto. Dopo aver svelato già in anticipo il migliore tra i sei segni sotto analisi quest'oggi, il Sagittario, supportato da una splendida Luna in Toro.

Come già espresso in apertura, le effemeridi del giorno lasciano presagire che davvero possa essere un martedì vincente sia in amore che nel lavoro anche per lo Scorpione, posizionato al secondo posto in classifica. Allora, senza ulteriori titubanze andiamo subito al sodo analizzando la scala di valori al completo.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Scorpione;

★★★★: Bilancia;

★★★: Capricorno, Acquario;

★★: Pesci.

Previsioni zodiacali di domani 11 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 11 agosto preannuncia una giornata abbastanza monotona, a tratti persino un po' stancante, tuttavia mai del tutto negativa.

Se saprete sorridere il mondo vi sorriderà a sua volta. Finalmente potrebbe arrivare una giornata in cui sarete in grado di respirare un po' di serenità. Consiglio: impegnatevi di più se volete raggiungere dei risultati, ok? Smettetela di piangervi addosso ma armatevi di pazienza e cercate di portare avanti quel progetto che vi sta tanto a cuore. In amore, quasi certamente sarete in grado di affrontare argomenti scomodi con il vostro partner riuscendo - non senza difficoltà - a trovare parole e momenti giusti per esprimere i vostri pensieri. Da evitare assolutamente quelle inutili tiritere/tiramolla che tanto stancano la conversazione e poi... si sa come va a finire! Single, per voi c'è una domanda "da un milione di dollari!": siete o no innamorati di quella persona che solo voi sapete?

Se si, allora datevi da fare: il tempo passa e indietro no si torna. Nel lavoro, sarete in una fase professionale in cui farete di tutto per dare corpo a iniziative, progetti e/o nuove collaborazioni. Sarete dotati di intuizioni preziose, il che vi permetterà di farvi avanti in nuovi interessanti progetti. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano la giornata in analisi davvero molto positiva. Secondo le direttive rilasciate dall'Astrologia applicata al vostro segno, a portare una ventata di fortuna sarà la splendida posizione di Urano e Luna in Toro: il pianeta con le lune si presterà molto bene a dare una grossa mano in eventuali situazioni di vita o lavorative, anche abbastanza pesanti, favorendo senz'altro il buon esito delle stesse.

In amore, grazie alla Luna, sarete quasi un tutt'uno con il partner: vi stimola tale prospettiva? Lo sappiamo che siete diversi, eppure splendidamente compatibili. In questo periodo avete molto in comune, come per esempio il gusto per gli acquisti e la smania di viaggiare e di conoscere il mondo. Quindi iniziate a programmare qualcosa per le prossime feste legate al Ferragosto, vedrete che sarà molto romantico per entrambi. Single, l'oroscopo di martedì prevede che non avrete alcun motivo di essere dubbiosi su quelle cose/situazioni che solo voi sapete. Le dichiarazioni di rispetto e la fedeltà che vi dimostreranno le persone intorno a voi saranno del tutto autentiche. Senz'altro la giornata risulterà bilanciata e molto gratificante per i rapporti affettivi, magari agevolando in modo determinante qualcosa che sta o che dovrebbe accadere.

L'Astrologia spinge affinché vi divertiate, senza pensare a cose negative. Nel lavoro, sarete dotati di quella speciale tenacia che vi contraddistingue. In generale, sarete dinamici ed intraprendenti e vorrete ottenere i risultati che ritenete da sempre essere alla vostra portata. Sarà sicuramente la giornata ideale per tentare di fare qualcosa di innovativo. Voto 9+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani 11 agosto al Sagittario indica una giornata davvero "stellare". Dunque, periodo all'insegna della buona sorte, del buon fare e della fantasia, il tutto legato ad una fervida immaginazione: questi i regali per voi dalle stelle del 25 novembre (il che non è poco!).

In campo sentimentale, gli astri vedono molto favorevole il comparto legato non solo alle affettività passionali ma anche all'amicizia e agli affetti famigliari. La vita sentimentale pertanto scorrerà senza intoppi: con la persona amata riuscirete a stabilire finalmente un rapporto basato sulla serenità e sul rispetto reciproco; continuate così, vedrete che quasi tutto diverrà molto speciale. Single, potrebbe essere una giornata ricca di impegni ma in grado di far maturare un incontro destinato a divenire molto romantico e duraturo. Qualcuno di voi vorrebbe dare un taglio netto al passato oppure a tutte quelle amicizie che non hanno più motivo di esistere, ma non è così facile. Iniziate a fare un passo per volta, poi il resto verrà da sé: tenetevi lontani dalle persone negative...

Nel lavoro, cercate di pianificare gli impegni in modo da distribuire efficacemente le risorse. Nonostante qualche ritardo, vedrete avanzare molti dei vostri progetti. Buon fiuto per gli affari. Voto 10.

Oroscopo di martedì 11 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, martedì 11 agosto, preannuncia un periodo non troppo di parte, poco supportato dall'Astrologia. In generale potrete contare solamente su tre "misere" stelline, quindi, frangente quasi tutto in salita? In parte è così: vediamo di dare qualche consiglio e fare qualche bella previsione mirata nei riguardi di sentimenti e lavoro. In amore, cercate di mantenere la calma e di armonizzare gli impulsi contrapposti del vostro animo.

Non date troppo peso a delle insofferenze passeggere e non agite con prepotenza o voglia di rivalsa, soprattutto perché chi vi sta vicino potrebbe (giustamente) innervosirsi. Single, nel corso del periodo non fatevi incantare dai modi vistosi con cui una certa persona tenterà abilmente di conquistare il vostro cuore, perché alla fine potrebbe rivelarsi molto deludente. Fate quindi molta attenzione a come intendete muovervi. Nel lavoro intanto, sappiamo già che la vostra strada verso il successo non sempre è lineare e/o senza ostacoli. In molti casi però, la grinta e la smania di arrivare alla meta saranno più che buoni incentivi per molti Capricorno; solo che questo giorno non è affatto tra i più indicati, sappiatelo!

Voto 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrali di martedì preannunciano una giornata negativa, su questo non ci piove! Purtroppo, gli astri hanno messo in luce un frangente decisamente "sottotono" e questo è quanto. Ce la farete a sopportare gli alti e bassi previsti dagli astri del momento? Diciamo che, se osserverete una certa calma non dando peso eccessivo ad eventuali problemi che vi toccano solo parzialmente, verso fine sera potreste anche avere un lieve senso di appagamento. In amore, vi potranno essere situazioni nelle quali servirà prendere tempo, magari anche solo per pensare prima di agire. Non dimenticate che trovare compromessi non significa affatto essere deboli di carattere.

In coppia otterrete maggiore sicurezza nonché la gratitudine del vostro partner solo "spogliandosi" dei propri eventuali pregiudizi: in questi casi la sincerità è l'arma vincente. Single, in questo periodo state riscontrando difficoltà a livello sentimentale, pertanto non tirate troppo la corda, ok? Con la persona che vorreste sedurre non serve fretta: a volte l'impulsività gioca brutti scherzi, dunque fate molta attenzione. Nel lavoro, l'oroscopo di domani prevede che anche in questo settore sarete sotto assedio da avversità di origine astrale. Sarebbe meglio per voi che evitaste categoricamente discorsi compromettenti, soprattutto in presenza di due o più colleghi. Voto 7-.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★.

L'oroscopo di domani, martedì 11 agosto, predice l'arrivo una giornata decisamente "no", questo è quanto hanno messo sul vostro conto gli astri per questo inizio settimana. In amore, le preoccupazioni riguardanti eventuali problemi in attesa di soluzione influiranno (in modo negativo!) quasi totalmente sull'umore. Con buona probabilità in coppia riuscirete a malapena a risolvere qualche piccolo intoppo, i più urgenti invece rimarranno ancora per un po' senza risposta. Cercate di aprirvi e magari di comunicare, soprattutto se volete che il rapporto sia appagante per entrambi. Consiglio: solo grazie all'aiuto del partner riuscirete a mitigare gli effetti negativi del periodo, sappiatelo fin da adesso. Single, l’amore non sempre è ricambiato e questo martedì effettivamente ve ne potreste rendere (amaramente) conto. Forse non dovreste farvi ulteriori illusioni: sappiamo tutti che in fondo siete dei sensibili romanticoni, però soffrire per qualcuno che non ricambia è disumano. Nel lavoro, dovreste trovare qualcosa di importante da fare piuttosto che ammirare quello che gli altri sono riusciti a fatica costruire. Anche voi avete delle qualità eccellenti, solo che lasciate poco spazio alla creatività, peccato. Voto 6-.