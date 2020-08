L'oroscopo di domani 12 agosto è finalmente disponibile per essere consultato. Periodo sicuramente importante soprattutto per gli appassionati d'Astrologia che, senz'altro, attendono con curiosità buone notizie in arrivo dalle previsioni zodiacali di mercoledì. Come specificato nel titolo principale, ad essere analizzati in questo contesto i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di mettere in luce i segni più fortunati in amore e nel lavoro? Sul piedistallo più alto della giornata si trova il simbolo astrale della Bilancia, a pari merito con quello del Sagittario.

Entrambi i predetti segni, valutati nel periodo con le cinque stelline della buona sorte, avranno buone notizie molto presto su alcune questioni importanti che li riguardano. Al contrario, poco o nulla di buono potranno sperare dal periodo in arrivo soprattutto coloro nativi in Scorpione e Acquario, valutati rispettivamente in periodo "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di mercoledì 12 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 12 agosto

L'astrologia ritorna prepotentemente alla ribalta in questa parte iniziale dell'odierna settimana, pronta a fare una scala di valori relativamente alla giornata di mercoledì.

In evidenza, come da titolo, l'attesissima classifica stelline interessante la giornata di domani, 12 agosto.

Come già svelato in anteprima, si prospetta una giornata altamente positiva per i nati in Bilancia e Sagittario, super-valutati con cinque stelline nella scaletta del periodo. A metà percorso troviamo invece alla pari, Capricorno e Pesci, in questo contesto preventivati con le quattro stelline riservate ai periodi di routine.

Per i restanti segni? A voi scoprirlo definitivamente dalla scaletta con le stelline qui presente:

★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: Scorpione;

★★: Acquario.

Previsioni zodiacali di domani 12 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, in merito alla giornata di mercoledì 12 agosto, posiziona il periodo come uno tra i migliori dell'attuale mese.

In arrivo prossimamente buone notizie riguardanti "quella questione" che ben sapete. A dare una forte spinta a sentimenti ed agli interessi affettivi in generale sarà una buona Luna in Gemelli, per voi speculare positiva al 80%. Diciamo che soprattutto in coppia saprete essere dolci e comprensivi con il partner, questo di certo farà acquistare uno spessore e un'intensità molto gratificante al rapporto. Se single, invece, se qualcuno di voi nativi avesse eventualmente registrato un appiattimento della capacità seduttiva, potrà ridare vigore alle situazioni ripartendo dai propri errori. Cercate di rimediare ai vostri punti deboli. Nel lavoro, infine, affronterete a testa alta una situazione piuttosto complessa e la vostra abilità e le circostanze a favore vi garantiranno il pieno successo.

Ne uscirà rafforzata la vostra posizione con ottime soddisfazioni personali. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano che partirà "sottotono" questa parte della settimana, probabilmente improntata alla noia e in massima parte sotto stress da pianeti poco amichevoli. In alcuni casi, qualora ci fosse stato solo un lieve recupero fisico in merito ad eventuali vicissitudini affrontate nei giorni scorsi, è fermamente consigliato evitare di commettete ancora gli stessi identici errori. In amore, prima di fare polemiche per qualcosa che, sulla carta, quasi certamente non ha alcun fondamento certo, aprite gli occhi. Non riversate su chi avete a fianco l'eventuale rabbia causata da qualcun altro ma cercate invece di calmarvi.

Single, nonostante l'aria distaccata e l'umore sotto i tacchi, saranno in molti a farvi il filo o almeno a fissarvi con sguardo adorante. Quindi tiratevi a lucido se avete il cuore libero e non rinunciate a tutto questo per timore, o per un semplice capriccio. Nel lavoro, affrontate gli imprevisti senza farvi buttare giù dal pessimismo. Sappiate che molte cose o situazioni potranno essere risolte con un po' di impegno in più. Voto 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani 12 agosto al Sagittario indica una giornata splendida sotto ogni punto di vista. La soluzione a tanti vostri problemi potrebbe arrivare in questi giorni, insieme ad una bella novità decisamente inattesa.

Grazie al nuovo transito lunare, quest'ultimo in procinto di lasciare il Toro per entrare in Gemelli, troverete ad attendervi spunti positivi da sfruttare in amore e nelle amicizie. Ad essere favoriti, soprattutto coloro che sono in attesa di notizie o risposte riguardo i sentimenti oppure in merito ad un'amicizia importante. In amore, finalmente il periodo diverrà più stabile e sincero e vi permetterà di trovare un campo d'intesa più equo con la persona amata. Sarà una giornata costruttiva e, diciamolo pure, molto rassicurante. Il motivo? Senz'altro perché il vostro partner sarà più coinvolto di quanto pensiate nelle vostre scelte e sarà pronto ad accettarle di buon grado. Single, una compagnia insolita come un'amicizia speciale e autentica, si presenterà sicuramente nella vostra vita quotidiana.

Per qualche Sagittario esperto/a di cucina potrebbe essere questa in arrivo la serata ideale per sperimentare nuove ricette. Invitare a cena gli amici di sempre, per divertirsi e svagarsi sarà una scelta vincente. Nel lavoro l'astrologia sarà sicuramente molto positiva per il vostro segno, quindi a vostra completa disposizione per realizzare con pieno successo quello che più interessa. Avrete così una notevole accortezza, grazie alla quale riuscirete a essere un passo avanti agli altri facendovi notare da chi conta. Voto 9.

Oroscopo di mercoledì 12 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, mercoledì 12 agosto, prevede un periodo tranquillo, comunque assolutamente non euforico o fortunato.

Diciamo anzi che sarà abbastanza generica e con pochi contenuti davvero buoni a cui attingere. In generale diciamo che, se appartenete alla schiera di coloro più dotati di spirito d’iniziativa e coraggio, troverete ad aspettarvi occasioni discretamente interessanti. In amore, vi sentirete amati e compresi da chi vi sta accanto. Probabilmente vi sarete già auto-convinti del fatto che bisogna accettare le cose per come sono evitando di portare al limite certe discussioni. Se single invece, risposte importanti in merito a domande che aspettavate da tanto tempo potrebbero arrivare proprio questo mercoledì o al massimo entro la fine del nuovo weekend. In linea di massima un nuovo entusiasmo prenderà possesso della vostra futura vita sentimentale: potrebbe accadere di tutto in questo giorno, quindi tenete pronta l'audacia, certamente vi tornerà molto utile.

Nel lavoro, coraggio e decisione saranno le vostre parole d'ordine per tutto il giorno. Intanto, una situazione difficile finalmente potrebbe sbloccarsi oppure troverete soluzioni tali da agevolare alcune vostre esigenze. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Le previsioni astrali di mercoledì presumono possa essere un giorno allineato alla più dura delle realtà previsionali. Il periodo, infatti, sarà da considerare decisamente con il segno del "ko". Un po’ di tensione, probabilmente strascico dei giorni precedenti, vi presenterà il conto rendendovi nervosi e apatici verso chiunque nei paraggi. Calma! Secondo l'astrologia per quanto concerne l'amore, alcune coppie avranno abbastanza difficoltà nel prendere alcune decisioni abbastanza importanti.

Potrebbero scaturire discussioni su cose nelle quali sembrerà difficile trovare punti di svolta per entrambi. Sarebbe opportuno tentare di parlarne con maggiore libertà e più comprensione, trovando così la soluzione giusta per tutti. Single, il vostro obiettivo in questo momento è quello di cercare una certa stabilità affettiva con l'intento di iniziare un nuovo rapporto sentimentale basato sulla fiducia e soprattutto duraturo. Nel lavoro, se non volete essere ripresi fareste meglio a rispettare tutti gli impegni. Non sarà infatti la giornata ideale per sgarrare, quanto piuttosto per fare ordine a livello pratico e un bilancio degli eventi di cui siete stati protagonisti nell'ultimo periodo.

Voto 6.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 12 agosto, indica un periodo discreto ed in parte abbastanza convincente per voi nativi nel simbolo astrale dei Pesci. Se poi la noia o l'apatia dovessero prendere il sopravvento, poco male, potrete sempre vantarvi di aver vissuto in generale un periodo non negativo; questa potrebbe essere già senz'altro una mezza vittoria. In amore, certamente in tanti, dall'alba fino al tramonto, vivrete con un'aurea protettiva in grado di rendere molto armonioso il periodo. Un pizzico di fantasia poi, potrebbe essere il tocco magico che permetterà di trasformare una questione nata quasi per caso in qualche cosa di veramente eccitante.

Sentirete il desiderio di tuffarvi con il partner nel mare sconfinato di sensazioni profonde, alla ricerca di un'unione romantica che mai come ora vi sembrerà possibile realizzare. Single, vivrete al limite della positività ma con abbastanza adrenalina necessaria a regalare emozioni a fior di pelle. A rendervi così entusiasti saranno probabilmente alcuni incontri non messi in conto, ovviamente con persone interessanti: si invita a non lasciare nulla al caso. Nel lavoro, ritroverete lo slancio necessario per vincere le difficoltà di questa fase. Rinnovate il vostro percorso di scelte, di certo vi porteranno verso un periodo favorevole. Voto 8.