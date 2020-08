L'oroscopo di domani, sabato 15 agosto, è pronto a evidenziare come andrà il primo giorno di weekend. In evidenza, come da titolo, l'andamento astrale sul prossimo sabato, messo sotto analisi in merito ai segni rientranti nella seconda sestina dello zodiaco. Iniziamo subito a dare risalto alle previsioni zodiacali di Ferragosto: ansiosi di sapere quanti e quali saranno i segni più fortunati di sabato? La scelta in questi casi cade ovviamente sui segni in analisi in questo contesto, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il periodo valutato dall'Astrologia applicata alla giornata ferragostana, evidenzia ottime prospettive in campo sentimentale e lavorativo (per chi dovesse essere impegnato in attività di lavoro anche questo 15 di agosto) soprattutto per coloro nativi in Capricorno, Acquario e Pesci.

Il fortunato terzetto appena citato è stato preventivato in periodo a cinque stelle, pertanto massima positività su cui puntare. Altresì, ad avere ottime probabilità di riuscita sia nei sentimenti che nelle attività quotidiane saranno quasi sicuramente gli amici dello Scorpione, in questo giorno favoriti da quattro buone stelle: dunque, discrete occasioni da sfruttare efficacemente nel corso della giornata. In merito agli altri segni, parlando in modo specifico di coloro con presunte difficoltà, prospettive abbastanza pesanti per quelli della Bilancia e del Sagittario, valutati rispettivamente in periodo "sottotono" e da "ko".

A questo punto non resta che passare al sodo iniziando a togliere il velo alle stelline del giorno di Ferragosto e poi passare all'Oroscopo di sabato 15 agosto segno per segno.

Classifica di Ferragosto, le stelle del 15 agosto

Come ogni predizione astrale che si rispetti, anche questa in arrivo porta in dono l'attesissima scaletta riguardante il grado di positività assegnato in base alla qualità delle effemeridi dei singoli segni. Sotto analisi, lo ricordiamo, esclusivamente i sei simboli astrali appartenenti alla seconda sestina, ovvero da Bilancia a Pesci.

Curiosi di dare un nome e un volto a coloro valutati più e meno fortunati del momento? In questo caso la buona Astrologia ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in analisi e riportato fedelmente le conclusioni nella classifica stelline di Ferragosto, ovviamente relativa alla giornata di sabato 15 agosto.

In questo caso l'Astrologia applicata al periodo mette in evidenza, come già visto nelle anticipazioni di apertura, Capricorno, Acquario e Pesci meritatamente valutati a cinque stelle, in questo frangente al primo posto in scaletta. In seconda posizione invece troviamo lo Scorpione, seguito dalla Bilancia al terzo posto. In ultima posizione quest'oggi troviamo purtroppo il Sagittario sotto scacco da Marte speculare negativo al 75%.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Capricorno, Acquario, Pesci;

★★★★: Scorpione;

★★★: Bilancia;

★★: Sagittario.

Previsioni zodiacali di domani 15 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

L'oroscopo di domani, giorno di Ferragosto, annuncia l'arrivo di un periodo poco efficiente, proprio in questa parte della settimana coincidente con l'inizio del nuovo weekend. Diciamo che in prevalenza gran parte della giornata di sabato avrà un andamento "sottotono" con possibili momenti dominati da instabilità o malumori generalizzati. Cosa fare quindi? Nulla! Solo stare un po' da parte cercando di non immischiarsi in situazioni potenzialmente a rischio. L'amore insieme all'umore saranno ballerini, pertanto potrebbero dare qualche preoccupazione cui porre rimedio: chiarite subito con il partner le cose che non vanno, senza rimandare nuovamente come al solito. Fate le vostre richieste e siate aperti al dialogo, in modo da risolvere tutti i problemi nella giornata di oggi o massimo di domani, per poi far tornare il sereno nella vostra vita di coppia.

Single, avrete voglia di cambiare ma nello stesso tempo la paura dell'ignoto vi frenerà. In alcuni casi, il presentimento avvertito nel periodo di riferimento sarà di un certo rallentamento generale. Nel lavoro, datevi un piccolo obbiettivo da raggiungere e senz'altro riuscirete a fare centro. La buona energia positiva che vi ha accompagnato in questi ultimi tempi condizionerà non poco le prossime scelte. Voto 7.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato 15 agosto preannunciano una giornata positiva o quanto meno sufficientemente a favore, soprattutto in termini di rapporti umani. Più di qualcuno di voi nativi, forse, potrebbe essere preso tra l'essere dolce e aggressivo allo stesso momento: calma.

Le previsioni di sabato, intanto, indicano che la giornata potrebbe regalare in amore una piccola soddisfazione a più di qualche Scorpione. In campo sentimentale infatti, diciamo che vi sentirete fiduciosi, perciò riuscirete ad essere brillanti e perspicaci. In coppia avvertirete una certa ripresa nel rapporto, ultimamente un pochino in stallo. Mettete in gioco qualcosa di nuovo da fare insieme, allo scopo di far sì che la vita a due diventi fonte di sano interesse per entrambi. Single, l'oroscopo di Ferragosto indica che sarete pronti a dimenticare il passato. Se così fosse, allora fatelo senza rimpianti! La vostra naturale predisposizione alla buona meditazione vi spingerà a ragionare, quindi a prendere tempo per scegliere se perseguire i vostri pensieri più profondi e fare delle scelte oppure mollare tutto con un sonoro "arrivederci e grazie!".

Nel lavoro, non abbiate timore di esprimere i vostri pensieri e le vostre opinioni. L'unica cosa che dovreste tenere sotto controllo oggi e domani sarà semplicemente il tono e il modo con i quali intenderete esporre eventuali idee. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★. L'oroscopo di domani 15 agosto al Sagittario indica un Ferragosto prescritto dagli astri con la poco piacevole spunta relativa ai periodi da "ko". Dunque cosa aspettarsi da un frangente sottoscritto con solo due stelle? Nulla di positivo ovviamente, e, pertanto, sarebbe per voi meglio non mettere in cantiere cose importanti che potrebbero rivelarsi difficili da portare a buon fine. In amore, dovete muovervi in punta di piedi: il consiglio è quello di non far adirare chi vi sta intorno, siate cauti, presto tutto tornerà alla normalità.

In coppia, pensieri negativi ridondanti potrebbero non dare tregua: sentirete forte il desiderio di verificare, controllare, spiare. Fatelo, ma state attenti a non farvi scoprire. Single, sarà da evitare il mettere in discussione certi equilibri, spesso conquistati a fatica. Cercate di essere puntuali e precisi: l'indecisione potrebbe essere causa di situazioni inaspettate. Nel lavoro, anche qua sarà una giornata un po' fiacca sia dal punto di vista psichico che fisico. Sarebbe opportuno fermarsi un attimo prima di prendere eventuali decisioni. Voto 6.

Oroscopo di Ferragosto, sabato 15 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato 15 agosto preannuncia un fantastico Ferragosto sotto ogni aspetto.

L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno apprezzati e certamente restituiranno buoni frutti. In amore, vi piacerà dialogare con il partner, confidarvi e fantasticare insieme, come se aveste ancora tanto da scoprire l'uno dell'altra. In molti ritroverete l'armonia perduta e forse sarà proprio questa la giornata speciale da sempre attesa da molti di voi nativi. Infatti, riuscirete a stabilire un dialogo chiarificatore con quelle persone con le quali ultimamente siete stati in conflitto. Forse, avrete anche ottime possibilità di scelta in svariati campi, purché sappiate agire con rapidità e decisione. Single, avrete le energie al massimo e vi concentrerete sulle strategie migliori per raggiungere i vostri obiettivi.

Per molti di voi è arrivato il momento di fare il punto su una certa situazione sentimentale: diciamo che non potete più rimandare ma dovete decidere subito; o si o no! Nel lavoro, oltre alle gradevoli sensazioni che avvertirete intorno a voi, non mancherà quel pizzico di genialità che vi caratterizzerà nel periodo. Uno spiccato senso di intuizione vi farà guadagnare stima e complimenti. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di sabato hanno valutato questo inizio weekend come ottimo su molti fronti per voi dell'Acquario. Il periodo evolverà in special modo in direzione dei sentimenti, regalando attimi davvero da vivere a pieno ritmo. Gli astri alzeranno le vostre quotazioni, sarete astuti come volpi e capaci di tendere agguati come il più esperto dei leopardi.

Pronti a raggiungere la meta desiderata? In amore la giornata di Ferragosto sarà certamente al "top" per molti di voi nativi. Per alcuni, in prospettiva potrebbero prendere avvio nuovi interessi legati al tempo libero, con hobby e svago in primo piano. Il cielo astrale del momento raccomanda di evitare strapazzi, non forzare con lo sport e tenere sotto controllo la pressione: fatelo! Single, in questa giornata gli astri indicano positività soprattutto per quanto concerne la vostra vita sentimentale. Infatti, non vi farete prendere dalle paranoie se non avete accanto la persona giusta ma continuerete a vivere nella spensieratezza della libertà, come fate di solito. Nel lavoro, si prevedono coincidenze fortunate per le attività libere, soprattutto per quelle professioni in cui servono genialità, idee pronte e creatività.

Opportunità e/o buoni affari in arrivo. Voto 9+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 15 agosto, predice l'arrivo un ottimo Ferragosto per voi dei Pesci. Sicuramente perfetta in diversi ambiti, la giornata si presume possa essere quasi tutta all'insegna della positività e della buona fortuna. In generale, il periodo risulterà brillante e piacevole in primis nei rapporti interpersonali con risvolti efficaci anche nelle amicizie e nel contesto famigliare. In amore, fantasia, immaginazione fervida e un sano ottimismo sono i regali delle stelle per questo sabato Ferragostano: a voi Pesci l’astuzia di utilizzarli bene in campo sentimentale. Parlando di coppie, quasi tutto il periodo sarà all'insegna del buon fare, della convincente autostima e della buona intesa con la persona amata: sappiate regolarvi di conseguenza. Single, splendido periodo, vincente e di facile utilizzo: sarà davvero un peccato non approfittarne. Parlando di approcci amorosi, qualcuno potrebbe sentirsi poco valorizzato nei dialoghi, magari quando si trova in comitiva: tirate fuori gli artigli! Nel lavoro gli astri del momento invitano a rilassarsi: non preoccupatevi più di tanto delle cose che eventualmente non dovessero "girare" come vorreste. Presto arriveranno ottime notizie. Voto 9.