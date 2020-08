L'oroscopo di domani 18 agosto è pronto a valutare la qualità degli astri in vista del secondo giorno della settimana. Vogliosi di scoprire come saranno le stelle di questo martedì? Molte le novità da parte dell'Astrologia applicata ai settori relativi all'amore e al lavoro, messi in relazione con i sei segni della sfera zodiacale interessanti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Le stelle, ve lo diciamo subito, a questo giro daranno massimo supporto senz'altro al Sagittario, segno valutato al "top del giorno". Il sensibile segno di Fuoco avrà dalla sua i favori del meraviglioso sestile in atto tra Urano e Venere, nel frangente entrambi speculari positivi al segno per un buon 98%.

Abbastanza stabile la giornata altresì, anche per coloro del Capricorno e dell'Acquario, nel frangente valutati in periodo a quattro stelle. Intanto, le previsioni zodiacali di martedì non sono troppo promettenti per gli amici nativi in Scorpione e Bilancia, previsti in periodo magro a causa di turbolenze astrali abbastanza negative.

Andiamo a dettagliare meglio il tutto iniziando a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di martedì 18 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 18 agosto

Il rapporto quotidiano restituito dall'Astrologia in merito alla giornata di martedì è disponibile per essere visionato. A condensare positività e negatività nel periodo, come al solito è la classifica stelline, interessante in questo contesto la giornata di domani 18 agosto.

In anteprima iniziale abbiamo già presentato il Sagittario, nel frangente valutato primo in classifica, pertanto al "top del giorno". Tra gli altri favoriti figurano, oltre al già citato segno di Fuoco, anche altri due segni fortunati che andremo a svelare a breve. Intanto, un'ultima precisazione: il secondo giorno di questa settimana non sarà troppo positivo per gli amici dello Scorpione e della Bilancia, considerati rispettivamente al penultimo e ultimo posto in classifica.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★★: Pesci;

★★★: Scorpione;

★★: Bilancia.

Previsioni zodiacali di domani 18 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★. L'oroscopo di domani, martedì 18 agosto annuncia l'arrivo di un periodo quasi certamente negativo, quindi sottoscritto con le due stelle del "ko".

Diciamo che la giornata probabilmente sarà scandita da fasi alterne, sicuramente in grado di alterare il buon andamento di questa parte della settimana. In amore intanto, specialmente se attualmente state navigando in acque un poco sicure, afferrate due biglietti low cost, possibilmente last minute e via, lontano da chi o da cosa sapete: la destinazione non conta. Occhio anche al periodo: in alcuni casi la conversazione con la persona del cuore, inizialmente fluida e affettuosa, improvvisamente potrebbe deragliare su binari a voi scomodi e difficili da mantenere. Single, prestate attenzione a ciò che affermate in pubblico perché non mancherà chi riprenderà i vostri discorsi in maniera distorta e maliziosa.

Siate più chiari e trasparenti possibile, soprattutto nei rapporti con gli amici. Se in difficoltà, inutile arrampicarsi sugli specchi perché qualsiasi tentativo verrà stroncato sul nascere. Nel lavoro invece, cercate di programmare le attività gestendo il tempo al meglio, in modo da portare a termine prima gli impegni che vi sembreranno insormontabili. Voto 6-.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano che partirà con la sigla relativa al "sottotono" questa parte della settimana. La giornata in questo caso sarà sotto pressione da Marte (in Ariete), speculare negativo al 75% per voi Scorpione. Il "pianeta rosso" nel frangente risulterà in pessima quadratura al trio Giove-Plutone-Saturno.

In amore quindi sarebbe opportuno una riflessione urgente su ciò che in questo momento della vostra vita ha valore e ciò che invece non ne ha più. Un consiglio a chi è in coppia: fareste molto bene a fare qualche concessione in più al partner, se non altro per cercare di mantenere la pace nel rapporto. Sarà anche il momento di risolvere eventuali problemi aperti, che potrebbero inquinare la qualità della vita coniugale o famigliare. Single, a causa della specularità negativa dei già anticipati Giove-Saturno-Plutone nei confronti del vostro segno, cercate di evitate irruenze inutili nei rapporti personali: in molti casi vi fareste inutilmente il sangue amaro e poi senz'altro potreste pentirvene.

Usate sempre la diplomazia, vedrete che tutto andrà bene. Nel lavoro, degli imprevisti manderanno sicuramente a monte parecchi impegni che avevate preso per la giornata, sconvolgendo notevolmente la vostra agenda. Non fatevi prendere dal panico, passerà. Voto 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani 18 agosto al Sagittario annuncia una giornata davvero ottima. Questo tratto di settimana infatti è stato valutato al massimo delle opportunità, almeno sulla carta. In amore, parlando in generale, sicuramente sarete molto più sereni e pacati rispetto ai giorni scorsi, pronti a coltivare pensieri profondi e in qualche caso anche disposti ad elaborare progetti a lunga scadenza.

In coppia sarà una giornata super-fortunata per tanti nativi del segno: grazie anche al sestile tra Urano e Venere, come già visto entrambi speculari positivi al vostro segno, vivrete belle emozioni insieme al vostro partner. Single, avrete maggiori occasioni di fare vita sociale, il che vi permetterà di aumentare le possibilità di incontri fortunati. Certi vostri silenzi, invece, peseranno come macigni su quelle persone che vi stanno sullo stomaco: fate le vostre mosse e siate sereni. Nel lavoro infine, la giornata si aprirà molto bene per molti di voi nativi. Tenete presente che (probabilmente) le stelle sono già pronte a regalare una buona notizia in merito alla vostra attività. Senz'altro sarà determinante per il vostro successo presente e futuro.

Voto 10.

Oroscopo di martedì 18 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, martedì 18 agosto, preannuncia un periodo molto bello. Sicuramente vi aspetta un frangente convincente oltre la media, anche se in certi momenti avrete la sensazione di non essere all'altezza di alcune situazioni. In generale, nel corso di questo martedì si prevedono abbastanza occasioni da sfruttare soprattutto in amore: tanta positività in arrivo, logica conseguenza di un periodo valutato a priori come perfetto. Specialmente in coppia, molti potranno tirare un bel sospiro di sollievo grazie a Urano e Nettuno, rispettivamente in sestile e in trigono ai vostri pianeti di settore.

Il periodo "no" vissuto la scorsa settimana ed in parte anche in questa, sembra stia rientrando. Single, anche se la giornata sarà piena di impegni, tranquilli, gli astri vi regaleranno senza meno un'energia mai vista, il che vi permetterà di dedicare del tempo a chi lo merita. Nel lavoro, invece, vivrete una delle migliori giornate degli ultimi tempi. Quasi tutto procederà bene, i cattivi umori si allontaneranno ed avrete la possibilità di fare nuovi e validi investimenti. Voto 9+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di martedì predicono l'arrivo di un giorno davvero speciale, almeno secondo gli studi fatti con carta astrale alla mano. A tutto sprint, quindi, la parte iniziale della settimana, pronta a regalare una miriade di soddisfazioni in diversi comparti.

In amore a tanti di voi dell' Acquario la giornata potrebbe aprirsi in modo positivo, per qualche altro invece, in primis coloro sotto ascendente Gemelli, Bilancia o Cancro, forse prenderà una piega non proprio come nelle attese. In coppia, i rapporti quotidiani andranno a gonfie vele soprattutto nei riguardi dei buoni sentimenti che ne usciranno rafforzati. I dissidi potranno avere la giusta soluzione. Single, sognate un legame d'amore serio e duraturo ma non riuscite proprio ad incontrare la persona che fa al vostro caso? Calma, basterà avere pazienza e tenacia per poter piano piano trasformare in realtà anche quei desideri che sembrano in apparenza irraggiungibili. Il questi giorni, soprattutto con l'aiuto di una amicizia o di qualcuno presente attualmente nel vostro giro, potreste fare degli incontri davvero emozionanti.

Nel lavoro invece, l'oroscopo di domani indica la possibilità di poter essere molto costruttivi. Raggiungerete obiettivi importanti in molte situazioni a patto di accettare alcuni cambiamenti. Non abbiate paura del nuovo, perché vi saprete adattare benissimo. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 18 agosto, indica che questa parte della settimana sarà una giornata buona. Dubbi? Chiediamolo alle stelle: in pratica, voi dei Pesci non dovreste avere problemi di sorta in quanto il periodo è stato valutato con quattro stelle. Avrete infatti Nettuno in ottimo sestile al trio Giove-Saturno e Plutone. In amore, di certo sarete abbastanza carichi di energia positiva e saprete trasmettere una grande vitalità al vostro rapporto di coppia, incoraggiando magari anche la partecipazione del partner.

Se siete fra quelli che stanno vivendo una storia d'amore un po' travagliata, state tranquilli, poiché il vostro segno entrerà sicuramente in una fase molto più positiva. Single, riguardo alcuni di voi, una persona incontrata non molto tempo addietro potrebbe farsi avanti con una travolgente quanto spiazzante proposta. Sicuramente un'avance inaspettata ma molto interessante: gradireste tale eventualità? Se si, allora datevi una mossa e approfittate... Nel lavoro, avrete la possibilità di dare una spinta positiva alle vostre finanze grazie ad una nuova collaborazione. Se son rose fioriranno e, per incoraggiamento, diciamo anche che "era ora!". Voto 8+.