Nella giornata di domani, lunedì 24 agosto 2020, molti segni dello zodiaco torneranno alla loro vita quotidiana. Sia sul lavoro che in amore, Venere e Mercurio daranno ai propri favoriti gli influssi positivi tanto attesi. Sarà il caso del segno del Cancro e del Leone che, insieme ai Gemelli e alla Vergine, costituiranno un gruppo valido e prorompente. L'Ariete, il Toro e i Pesci invece dovranno stringere i denti e rimboccarsi le maniche. Di seguito previsioni per tutti i 12 segni.

Leone fortunato

Ariete: non state vivendo una stagione amorosa positiva, quindi per il momento tenderete a lasciare che le cose facciano il loro corso, piuttosto che premere su un acceleratore con il rischio di peggiorare la situazione.

Concentratevi maggiormente sul lavoro.

Toro: purtroppo sul lavoro si svilupperà una notevole ansia da prestazione, quindi eviterete di osare in campo finanziario. Questo pessimismo però non dovrebbe farvi desistere da un affare che potrebbe rivelarsi redditizio, quindi rischiare non farà male.

Gemelli: questa giornata di lunedì per voi sarà come una vera e propria ricarica d'energia. Partirete freschi e riposati. La vostra allegria sarà molto più forte di qualunque negatività.

Cancro: questo Venere per voi sarà eccellente, quindi sarete fortunatissimi in amore e fortunatissimi nel lavoro, malgrado qualche piccola nota di stress abbastanza trascurabile. Il consiglio sarà quello di creare una atmosfera romantica per togliere di mezzo la routine, anche solo per una serata.

Leone: fortuna al top. In queste giornate molte questioni burocratiche saranno finalmente risolte, il lunedì in particolare riserverà qualche novità sul posto di lavoro che gioverà non solo a voi, ma anche ai colleghi. Evitate di arrivare ad essere troppo esigenti con gli altri.

Vergine: la creatività arriverà in men che non si dica, quindi ci saranno tempo ed energie per intavolare un nuovo progetto e perché no, anche qualche collaborazione su cui poter immettere tutta la vostra fiducia.

In amore sarete un po' freddi e distaccati.

Scorpione imbattibile

Bilancia: qualche piccolo rialzo nei rapporti con le altre persone vi farà ricredere su qualcuno a cui tenevate e dal quale forse avete ricevuto una delusione o un vero e proprio rifiuto. Le amicizie al momento saranno le migliori alleate per superare queste situazioni.

Scorpione: finalmente arriverà il vostro momento di sbaragliare la concorrenza nel mondo del lavoro con qualche promozione o semplicemente trovando un lavoro. La settimana si aprirà abbastanza bene anche sul piano sentimentale.

Sagittario: la parola d'ordine di questa giornata di lunedì sarà “serenità”. Evitate lo stress, persone che vi fanno stressare e a piani progettuali che ora come ora vi porteranno solamente molta ansia. Avrete altre occasioni per potervi mettere in gioco, ora ci sarà solo spazio per il relax.

Capricorno: un po' di fraintendimenti in campo amoroso potrebbe portare ad un allontanamento da partner. Potrebbe essere inevitabile, ma al tempo stesso avete intenzione di recuperare il tempo perso con la vostra dolce metà.

Acquario: purtroppo non ci sarà amore nel vostro cuore, nella giornata di lunedì. Ogni energia sarà incentrata sul lavoro, poco importa di quella piccola nota di stress che vi sta dando non poco filo da torcere.

Pesci: avrete degli ostacoli sul lavoro che vi rallenteranno, sarà in questo momento in cui dare il massimo per non rimanere indietro rispetto agli altri colleghi. Avrete un atteggiamento troppo sentimentale, tanto che potreste agire troppo d'impulso con il partner.