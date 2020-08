L'Oroscopo di domani 4 agosto mette sotto analisi la giornata di martedì. In evidenza la nuova classifica stelline quotidiana, nonché le previsioni zodiacali su amore e lavoro per i segni dalla Bilancia fino ai Pesci. Curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle del giorno? Bene, iniziamo pure a mettere in rilievo i simboli astrali più fortunati: Sagittario e Pesci. I nativi nel segno di fuoco appena citato avranno a favore la speculare positività del Sole in Leone. In merito al segno di acqua, invece, a portare fortuna sarà Nettuno in sestile a Giove, Plutone e Saturno. Parlando invece di chi è stato valutato in periodo difficile, secondo quanto esposto nelle previsioni zodiacali di martedì, si profila un periodo poco convincente per i nativi dello Scorpione, giudicati in giornata "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di martedì 4 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 4 agosto

La classifica stelline quotidiana riguardante la giornata di martedì 4 agosto è pronta per essere consultata. Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, i soli segni dell'arcata zodiacale compresa dalla Bilancia fino ai Pesci. Abbiamo già svelato i simboli astrali più fortunati del momento: Sagittario e Pesci in prima posizione, seguiti al secondo posto in classifica dal terzetto formato da Bilancia, Capricorno e Acquario. Ultimo in scaletta lo Scorpione, valutato in giornata "no".

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del 4 agosto per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario, Pesci

★★★★: Bilancia, Capricorno, Acquario

★★★: Scorpione

★★: Nessuno

Previsioni zodiacali di domani 4 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo del giorno di martedì 4 agosto indica una giornata mediamente accettabile e assolutamente non negativa, anche se in certi frangenti potrebbe destare qualche piccola perplessità. In ambito sentimentale, il vostro partner, i figli o la famiglia saranno ben disposti a collaborare nel creare un'atmosfera serena.

Ricordatevi che si impara di più permettendo agli altri di esprimersi che non cercando di controllare sempre tutto. Single, avrete meno leggerezza e fermezza nei rapporti con gli altri, però il vostro ottimismo vi consentirà di trovare finalmente punti di riferimento importanti. I vostri intenti diverranno sempre più chiari e risoluti e nulla sarà in grado di scuotere il vostro ottimismo. Nel lavoro, invece, questo martedì sarà sicuramente un giorno fortunato per tanti di voi, almeno secondo le stelle del momento. Tutto quello che vorrete realizzare sembrerà essere nelle condizioni migliori per essere svolto. Voto: 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Le previsioni zodiacali di martedì annunciano l'arrivo di un giorno abbastanza impegnativo, a tratti anche pesante e in grado di generare una certa ansia.

Converrà tenere un profilo basso, soprattutto evitando scontri con quelle persone che ben sapete: non pretendete l'impossibile dal periodo. L'amore invece sarà positivo, anche se di poco: sognare insieme a chi vi sta accanto in questo momento potrebbe dare maggiori certezze e stabilità all'intero rapporto. Cercate di assecondare l'istinto e siate fiduciosi. Single, avrete una lieve inquietudine che non riuscirete a comprendere e che, a tutti gli effetti, sembrerà non aver motivo di esistere. Imparate a coccolare il vostro corpo e lo spirito, magari con un bagno agli oli essenziali o con l'ascolto della musica che più vi piace, vedrete che vi sentirete subito meglio. Nel lavoro, è il momento di rimettere ordine intorno a voi.

Sicuramente riuscirete a superare questo momento particolare senza patire più di tanto. Voto: 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani 4 agosto al Sagittario indica che il Sole spingerà a risvegliare interessi sopiti. In generale, partirà molto bene questa parte della settimana con un martedì in linea con i vostri migliori desideri. Se saprete giocare bene e velocemente le vostre carte, senza aver fretta di concludere, forse porterete a casa più di un'ottima soddisfazione. In amore, l'oroscopo prevede che le nebbie dei giorni scorsi vadano man mano diradandosi. Sarà quindi un buon momento per consolidare il vostro rapporto di coppia: state iniziando finalmente a vederci chiaro, anche dove tutto sembrava confuso.

Datevi un programma e seguitelo con scrupolo, magari unendolo a qualche buon consiglio da parte di persone fidate. Se invece siete tipi "tutta casa e faccende" e non avete nemmeno il tempo per pensare a qualsivoglia divertimento, allora dovreste cambiare qualcosa... Nel lavoro, potrete sfruttare la vostra creatività per arrivare lontano. Superare molto presto i problemi che si erano creati in precedenza non sarà affatto un'utopia. Voto: 9+.

Oroscopo di martedì 4 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, martedì 4 agosto, indica un periodo nella media, dunque né troppo positivo ma nemmeno negativo. Qualche vivace scambio dialettico restituirà il mordente a chi l'avesse perso; al contrario, colpi di vento o lampi minacciosi potranno attraversare il cielo di quanti di voi si trovano già in zona bufera.

Potrebbero esserci tensioni in famiglia, soprattutto nella seconda parte della giornata. In merito alla parte sentimentale del periodo, si consiglia ai più di lasciare al partner l'iniziativa nel rapporto. In questo modo, oltre a stupire la persona amata, si attuerà un'ottima strategia per rendere più sicuri i sentimenti. Single, le persone che vi stanno attorno saranno più o meno gentili e collaborative, ma il grosso del lavoro dovrete farlo voi, con pazienza e spirito deciso. Nel lavoro, invece, se avete intrapreso un nuovo percorso, avrete ben presto le carte giuste per raggiungere discreti obiettivi. Chi si fosse eventualmente annoiato di stare perennemente con in mano il telefonino (leggasi anche il Pc o il tablet) bisogna che si cerchi qualcosa di nuovo da fare, magari che sappia dare una visione della vita differente.

Voto: 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di martedì prevedono nella media positività per la giornata. Senz'altro, la parte della settimana coincidente con il secondo giorno si presume possa portare, oltre ad impegni extra da soddisfare, anche qualche discreta soddisfazione a livello personale. Riguardo l'amore, la vostra situazione astrale promette un'ottima intesa con la persona amata e tanti buoni momenti da condividere insieme. Avrete l'abilità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni vostri dubbi e (forse) anche una migliore intuizione in merito agli obiettivi da raggiungere. Single, questo sarà un buon momento per pensare di più al vostro fisico e mettere a punto una dieta depuratrice, così da essere in gran forma per il prossimo Ferragosto: arriveranno novità proprio la notte dei falò sulla spiaggia.

Nel lavoro, invece, sarà un periodo ricco di ottimismo. Pertanto, vi sarà quasi impossibile distogliere il vostro interesse verso i buoni affari. Occhio solo a qualche spesa di troppo: potrebbe rendere meno interessante il periodo. Voto: 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 4 agosto, annuncia il profilarsi di una buona giornata all'orizzonte, soprattutto per via dell'ottimo sestile in corso tra Nettuno e il trio Giove-Plutone-Saturno. Questa parte della settimana, quindi, contrariamente a quanto capita normalmente, sarà abbastanza agevole per voi nativi. Nettuno sprona a lasciarsi andare a sogni o illusioni, e questo potrebbe essere un ottimo metodo per favorire un po' di relax mentale.

In amore, la preziosa presenza della Luna in Acquario vi renderà più romantici del solito e la vostra carica affettiva porterà più di qualche beneficio al rapporto di coppia. L'intesa e la complicità saranno al top e la tranquillità in questo periodo così particolare non mancherà di certo. Single, le predizioni relative all'oroscopo di lunedì indicano che dedicherete gran parte del vostro tempo alla cura della vostra persona oppure trascorrerete delle ore insieme alla vostra famiglia. Nel lavoro, gli astri terranno alto il livello delle energie e della creatività. Sarete apprezzati per il vostro impegno e per l'indiscutibile qualità dell'operato da voi svolto. Voto: 9.