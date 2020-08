L'oroscopo di domani 5 agosto mette in bella mostra le previsioni zodiacali di mercoledì. La giornata sotto analisi svela una meravigliosa Luna in Pesci sicuramente portatrice di buone opportunità da investire in campo sentimentale, e non solamente al fortunato simbolo astrale di Acqua. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Partiamo immediatamente con l'anticipare qualcosa in merito ai segni sotto analisi in questo contesto che, lo ricordiamo, sono Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

A parte lo scontatissimo Pesci, in periodo favorevole grazie all'apporto della Luna nel segno, questo mercoledì troveranno conforto dall'Astrologia anche i nativi della Bilancia e del Sagittario: entrambi questi due specialissimi segni potranno contare su un'ottima giornata considerata a cinque stelle. Al contrario, ad avere un mercoledì abbastanza pesante saranno i nativi dello Scorpione, nel frangente pronosticati in periodo negativo e avvalorato dalle due stelline di rito.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di mercoledì 5 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 5 agosto

Ansiosi di sapere con quante stelle è stato valutato il vostro segno?

Certo che si, per questo è già pronta la nostra nuova classifica stelline interessante la giornata di mercoledì 5 agosto. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la seconda tranche zodiacale. Bene, visto che in parte sono già stati svelati alcuni segni, è certamente il caso di passare direttamente a valutare la scala di valori nel suo insieme.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

: Pesci - Luna nel segno; ★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: NESSUNO

★★: Scorpione.

Previsioni zodiacali di domani 5 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo di domani, mercoledì 5 agosto, indica l'arrivo per voi nativi di un ottima giornata. Questo giro di boa di metà settimana, inizialmente lunatico e sbarazzino, col passare delle ore si trasformerà in qualcosa di estremamente piacevole. In amore, saprete sfoderare le vostre armi migliori e prendere in mano le redini in caso di situazioni al limite. Grazie alle stelle favorevoli sarete in grado di risolvere un preoccupante problema che attualmente sta affliggendo la coppia: riceverete elogi dal partner per il vostro modo di gestire la situazione. In caso foste single, avrete modo di risalire la china o meglio ancora, di riparare a degli errori commessi nel recente passato. Abbiate fiducia nel prossimo futuro.

Nel lavoro, avrete modo di occuparvi di alcuni grandi progetti. I vostri sforzi saranno produttivi e riceverete un po' d'incoraggiamento. Non esitate a discuterne con i diretti interessati, per cercare di realizzarli al più presto. Voto: 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì svela a voi nativi un giorno decisamente sotto le attese. L'intelligenza e l'abilità organizzativa, da sempre le vostre doti migliori, spesso rese particolarmente fulgide da buone capacità manipolatorie, in questo periodo non saranno all'altezza delle situazioni. Diciamo che difficilmente riuscirete a portare gli altri dove voi vorreste. I sentimenti saranno poco protetti dalla buona sorte e le nuove storie nate nei giorni scorsi creeranno intrecci di difficile risoluzione.

In coppia potreste accusare qualche tensione di troppo. Forse inizierete avere le prime avvisaglie in merito ai sentimenti che stanno cambiando: purtroppo, non avete il coraggio di ammetterlo nemmeno a voi stessi, questa è la verità. Single, sarete interessati da flussi astrali decisamente pesanti, il che potrebbe creare grande irrequietezza. Quindi, periodo assolutamente non adatto a prendere importanti decisioni in nessun campo. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che qualcosa o qualcuno potrebbe favorire il nervosismo nel primo pomeriggio e in alcuni casi impedire di svolgere serenamente le mansioni di sempre. Voto: 6.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 5 agosto al Sagittario predice un mercoledì molto allettante; pertanto positiva questa parte centrale della settimana.

In generale, potrete contare su situazioni all'altezza delle migliori aspettative. In amore, finalmente potrebbero maturare le condizioni migliori per mettere in pratica ciò che più desiderate. Fondamentale sarà non avere fretta, soprattutto in ambito di coppia: affrontate eventuali problemi o "paletti esistenziali" con grinta e convinzione. In caso di problemi, buttatela sull'ironico: un sorriso disarmante è sempre un'ottimo rimedio per chi è a corto di argomenti. Single, buoni gli sviluppi nelle relazioni affettive, anche se la maggior parte non saranno portate a buon fine questa estate ma sicuramente all'inizio dell'autunno. Una tra le vostre amicizie più sentite vi darà una sensazione di benessere interiore, l'attrazione fisica poi farà il resto riscaldando il vostro cuore o colorando di serenità gran parte della vostra giornata.

Più di qualcuno certamente in giornata sarà nuovamente pronto ad innamorarsi di nuovo. In merito al lavoro, da una parte gli astri metteranno in risalto doti di intraprendenza, energie e spirito d’iniziativa, dall'altra sentirete forte il bisogno di emergere. Raggiungerete un obiettivo importante, senza indugi. Voto: 9+.

Oroscopo di mercoledì 5 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, mercoledì 5 agosto, mette in chiaro una situazione astrologica discreta ma molto significativa dal punto di vista dei sentimenti e del lavoro. In amore, avrete sicuramente una piacevole sorpresa capace di tirarvi su di morale e forse anche consentendovi di superare un periodo un po' monotono.

Intanto la Luna, abbastanza amica, renderà sereno il rapporto con la vostra metà. La giornata è importante anche per quelle coppie con scelte da fare in vista del futuro. Problemi o dubbi? Bene, sappiate che questo mercoledì potrete confidare cose importanti una persona a cui tenete in modo particolare. Single, le predizioni relative alla terza giornata dell'attuale settimana indicano che l'amore sarà sicuramente in ripresa costante. Qualunque fosse la vostra situazione sentimentale, non vi sarà difficile usare un po' di dolcezza per conquistare la persona alla quale vorreste legare il cuore. Sincerità e decisione le vostre armi migliori. Nel lavoro, adottando i giusti accorgimenti o facendovi aiutare da qualcuno di cui vi fidate, svolgerete tutti i compiti molto più velocemente del solito.

Voto: 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di mercoledì presumono possa essere un tranquillo giorno di metà settimana per voi Acquario. Ovviamente, a parte qualche sporadico episodio al limite dell'intolleranza a cui potreste dover tenere testa, per il resto il periodo evolverà sulla solita scontata routine. In qualche caso darete volentieri spazio a sfizi o acquisti che avevate già in mente di fare: le stelle raccomandano parsimonia. Riguardo al denaro pertanto, il consiglio è di bilanciare meglio il rapporto entrate/uscite: in questo periodo alcuni conti non tornano, perciò urge fare chiarezza. In amore, soprattutto coloro già affiatati abbastanza in seno alla coppia, di certo saranno animati da una forte ventata di passione, il che renderà briosa ogni iniziativa presa a livello fisico.

Senz'altro sarete euforici e molto affettuosi specialmente verso il partner: a fine giornata dedicatevi a qualcosa di speciale da fare insieme. Single, l'oroscopo del giorno invita alla calma e alla pazienza: portate avanti i vostri progetti e non temete i cambiamenti, anzi cercateli. Nel lavoro, la vostra mente sarà popolata da idee vincenti, che varrà la pena non tenersi solo per sé, ma di condividere con la gente che troverete intelligente e meritevole. Voto: 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, mercoledì 5 agosto, annuncia una giornata da considerare davvero "col botto"! In molti casi, diciamo pure che sarà cosi: la disposizione dei pianeti favorirà, con ottima probabilità, una pausa di serenità in caso di problemi in corso di risoluzione.

In amore, secondo quanto estrapolato dalle effemeridi di vostra competenza, a dominare positivamente il clima nelle relazioni sarà una meravigliosa Luna nel segno. Ottimo il momento per concedersi piccoli sfizi, oppure ritagliarsi spazi dove poter riflettere in santa pace. In amore, le stelle fanno presagire che gran parte della serenità di coppia sarà al sicuro, come in una botte di ferro, e non ci sarà niente che possa turbarla. Sarà tempo di carezze e caldi abbracci: diciamo che avrete bisogno d'amare e di essere ricambiati e questo sarà la motivazione che vi spingerà a cercare una maggiore complicità con il partner. Single, potreste avere intensi scambi comunicativi con una persona molto interessata.

Per altri invece in arrivo flirt a go go, soprattutto per i più intraprendenti. Chi avesse intenzione di dichiararsi, un consiglio: aspettate ancora qualche giorno e poi fatevi avanti... Nel lavoro, avrete qualche lieve scombussolamento, tuttavia un pizzico di pacatezza e di disponibilità renderà tutto più facile. Sarete astuti come volpi e riuscirete a portare a termine una trattativa ritenuta impossibile fino a pochi giorni prima. Voto: 10.