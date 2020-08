L'oroscopo di domani 6 agosto, continua in questa sede con le previsioni astrali degli ultimi sei segni. Cosa riserveranno di interessante le previsioni zodiacali di giovedì al quarto giorno della settimana? Andiamo a svelare come sarà l'amore e il lavoro con in rilievo, come sempre, la classifica a stelline segno per segno. Ricordiamo che questa parte della settimana sarà messa a confronto con i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Iniziamo subito a svelare quali saranno i più fortunati del momento e, tra questi, a chi andrà l'appoggio incondizionato delle stelle.

In questo contesto, in evidenza sicuramente Bilancia. Il predetto segno di Aria risulta al vertice della classifica quotidiana, forte di avere le spalle coperte da Marte e Luna, entrambi speculari positivi al 85%. In quanto ai segni messi in preventivo con probabili difficoltà, l'astrologia del giorno punta decisamente il dito in direzione degli amici nativi in Capricorno, in questo frangente giudicato con il segno negativo equivalente ai periodi da "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di giovedì 6 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 6 agosto

L'Astrologia ha già emesso la sentenza in merito alla qualità del prossimo giovedì: pronti a scoprire la nostra nuova classifica stelline interessante la giornata del 6 agosto?

Al vertice della scaletta, quindi al primo posto, il segno della Bilancia, vincente soprattutto in campo sentimentale. Positivo il periodo anche per gli amici dell'Acquario e dei Pesci, entrambi in seconda posizione meritatamente preventivati in giornata a cinque stelle. In lizza nella posizione centrale, due specialissimi segni: Scorpione e Sagittario, nel contesto considerati in periodo normale.

Tutti gli altri li andremo a scoprire immediatamente: pronti a togliere il velo dalla scaletta di giovedì?

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: NESSUNO

★★: Capricorno.

Previsioni zodiacali di domani, 6 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): 'top del giorno'.

L'oroscopo di domani 6 agosto prevede che partirà davvero con "il vento in poppa" questo nuovo giovedì di metà settimana. A far da apripista a indecisioni o problemi, anche abbastanza ostici, sarà compito di Luna e Marte, per voi speculari positivi. Giornata molto tranquilla, quindi, con qualche momento persino un po' noioso, ma questo non dispiacerà. Pensate a qualcosa di interessante, tanto per impegnare il vostro tempo libero: un giretto per negozi a fare shopping, una passeggiata serena con il partner o, semplicemente, in compagnia di un buon libro. Dunque, massima positività in campo sentimentale: sappiamo che in amore, quando volete, sapete essere affascinanti, dolci come uno zuccherino e con un tocco di piccante in grado di rendere il tutto molto saporito.

La vita di coppia sarà all'insegna della tranquillità più assoluta. Idee e soluzioni brillanti si faranno vivi in voi e senza troppa fatica. Single, l'oroscopo vi anticipa buone notizie in arrivo probabilmente verso sera: potreste riuscire a recuperare almeno alcune incertezze che, ultimamente, vi stanno dando pensiero. Nel lavoro, in vista nuovi progetti messi in campo a scopo economico: quest'ultimi riusciranno a soddisfare pienamente le vostre attese. Voto: 10+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Secondo le previsioni zodiacali del 6 agosto, questo giovedì si presume possa essere nella norma con semplici situazioni da mettere in sicurezza, come da copione. Dovrete attendere il corso naturale di certe situazioni, solo dopo avrete la giusta ricompensa.

Se avanzerete proposte, avrete buoni riscontri. In amore, cercate di buttarvi alle spalle vecchi rancori: chissà, alla fine potreste rimettere in sesto un rapporto che sicuramente lo merita. In coppia, la vostra anima si farà più dolce e capirete meglio chi vi circonda, semplicemente e senza sforzo. Se avete un progetto sentimentale in mente, questo sarà il momento favorevole per iniziare a lavorarci. Single, qualcuno proverà a rimescolare le carte in tavola con l'intento di screditarvi agli occhi di chi sapete: appoggiatevi pure ai consigli di una persona amica, vedrete che riuscirete a risolvere. Nel lavoro invece, sarete affabili e disponibili come non mai, suscitando dovunque interesse e simpatia.

Approfittatene dell'occasione per instaurare rapporti con dei professionisti. Riuscirete a districarvi da una situazione difficile pronta a colpire non soltanto voi ma anche i vostri colleghi. Voto: 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 6 agosto al Sagittario indica una giornata abbastanza buona, con piccole interferenze a livello planetario di facile gestione. Anche se Mercurio sarà ancora speculare negativo per via dell'opposizione a Giove e Saturno, a mantenere sulla via della positività il periodo saranno Sole e Marte, tra loro già in trigono ed entrambi speculari positivi al 75%. In merito a quanto appena espresso, parlando quindi in relazione all'amore, il periodo esorta un po' a lasciarsi andare: via i soliti inutili pregiudizi specialmente in fatto di sesso.

In prospettiva, potrebbero esserci positivi risvolti riguardo quella situazione che avete a cuore. La vostra vita sentimentale sarà, volente o nolente, in primo piano: avrete l'opportunità di migliorare tante cose positivamente, anche se in alcune coppie il lavoro da fare sarà ancora tantissimo. Single, arriveranno sicuramente delle novità interessanti entro venerdì o massimo domenica. Tenete i nervi saldi, specialmente nelle situazioni agganciate ai sentimenti e alle affettività. Complici del vostro stato lo sapete bene, il periodo estivo, l'ansia per quelle cose che ancora non vanno e qualche incomprensione da risolvere. Nel lavoro invece, e più in prospettiva il denaro, nuove richieste per collaborazioni anche a tempo indeterminato potrebbero nascere improvvisamente.

Date la precedenza a scelte consone al tipo di attività fin'ora svolte. Voto: 8+.

L'oroscopo di giovedì 6 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★. L'oroscopo del giorno 6 agosto indica questo prossimo giovedì di metà settimana abbastanza stressante per voi del Capricorno. Inutile mentire, il nostro attuale quadro astrale non promette nulla di buono per voi nativi: Mercurio risulterà in opposizione ai vostri Saturno e Plutone con Giove sotto quadratura da Marte. Il pur ottimo sestile da parte della Luna e di Nettuno verso lo stesso Giove non sarà sufficiente a debellare le già annunciate turbolenze astrali contrarie al vostro segno. In amore perciò, attenti a come andrete a muovervi nel corso del periodo: si consiglia, soprattutto nelle situazioni riguardanti l'intesa di coppia, di lasciar perdere ripicche o allusioni fuori luogo, quelle per intenderci con cui amate stuzzicare tanto il partner.

In tanti forse vivrete dei momenti di profonda astenia, con noia e poca voglia di fare. Fidandovi però di quella voce interiore che vi suggerisce sempre cosa fare, eviterete cattive sorprese. Single, non si può certo affermare che questa giornata sarà meraviglia sotto il profilo sentimentale. Attenti quindi, perché un piccolo imprevisto potrà farvi modificare un impegno programmato da tempo e rendervi così molto nervosi. Nel lavoro, spesso sono proprio le piccole cose a fare grandi le imprese, e questo è un dato di fatto! Siate fiduciosi in voi stessi: mai gettare la spugna, ok? Voto: 6.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche del 6 agosto preannunciano a voi nativi un giovedì con vista positiva.

Cercate quindi di essere organizzati e precisi, vedrete che vi godrete un centro settimana sereno e molto soddisfacente. Si raccomanda perciò, caldamente, di mantenere eventuali impegni presi, di ogni tipo e ad ogni livello. In amore, una persona potrebbe offrirvi il suo aiuto, non rinunciatevi. In coppia, invece, è tempo di essere chiari con il partner: esprimete senza remore quali sono i vostri desideri, i sentimenti provati, le paure; la persona amata vi capirà senz'altro. Diciamo che la sfera amorosa potrebbe apparire più romantica del solito e l’intesa con il partner molto più elevata di quanto possiate immaginare. Sarete molto affascinanti e passionali e, con il vostro modo di fare, darete una spinta notevole ed in positivo alla vita di coppia.

Single, tirate fuori quel vostro "saper fare" romantico e gioioso, godendovi il momento come e con chi vi aggrada. Nel contempo, lasciate che sia la fortuna (eventualmente) a darvi una mano e, nel fare le vostre scelte, ascoltate la voce del cuore. Nel lavoro invece, cercate di non disprezzare a priori l’ipotesi di un cambio di programma o di una scelta imposta dall'alto: prima di criticare a priori, aspettate almeno di poter valutare con serenità i pro ed i contro. Voto: 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 6 agosto, annuncia l'arrivo di belle novità, con anche qualche piccolo colpetto di fortuna. La giornata di metà settimana pertanto, vedrà la benevola influenza, verso il vostro segno, della Luna in congiunzione a Nettuno, pronta a dare massimo apporto nelle questioni di cuore.

In amore, visto l'ottimo cielo astrale, l'oroscopo del giorno vede in arrivo più stabilità soprattutto per quei rapporti in crisi: si prospetta un’ottima giornata, sicuramente adatta per placare le tensioni in atto e alla fine gioire finalmente in due. Single, siete ancora in cerca d'affetto? Bene, se appartenente ai nati in terza decade avrete buone possibilità che un'amicizia di vecchia data possa presto diventare qualcosa di importante, sappiatelo. Nel lavoro, per chiudere, l'oroscopo giornaliero prevede che la buona esperienza porterà frutti consistenti. Nel periodo sussiste la possibilità di ricevere un'offerta consona alle vostre capacità ed economicamente interessante: valutatela bene e poi decidete. Le approvazioni di una persona che conta vi daranno la prova vivente che l'impegno alla fine paga e sarete soddisfatti di tutto questo. Voto: 9.