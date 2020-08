Sarà il turno del segno del Capricorno a usufruire della fortuna in amore. Questa giornata di domani giovedì 6 agosto 2020 sarà decisiva per i nati di questo segno se vogliono intraprendere una relazione duratura. Ma anche gli altri segni di terra saranno baciati dalla buona sorte nella sfera amorosa. La Vergine ad esempio avrà a sua disposizione una rinascita all'interno della coppia che piano piano risveglierà anche l'erotismo.

Sempre sul fronte sentimentale, il segno dello Scorpione dovrà decidere da sé che strada intraprendere, mentre il Cancro vedrà il proprio entusiasmo smorzarsi drasticamente a causa del lavoro intenso.

Difficoltà per Cancro

Ariete: sarà bene spendere due parole sulle mosse da prendere prima che lasciate definitivamente il lavoro per le vacanze, per essere più organizzati successivamente. Un po' di stress e malessere saranno presenti, ma non vi farete fermare dai vostri obiettivi estivi.

Toro: cogliere le occasioni, soprattutto lavorative, sarà alla base di questa giornata. Purtroppo però l'amore avrà degli alti e bassi che non costituiranno delle problematiche rilevanti per la coppia in sé, ma per le decisioni importanti da prendere.

Gemelli: dovrete cercare di isolarvi e prendervi del tempo per fare qualcosa per voi. Ultimamente avete dedicato molte energie agli altri, e se non recupererete in fretta ci potrebbero essere le possibilità di rimanere indietro con il lavoro.

Cancro: purtroppo l'idillio con il partner dovrà cedere il posto a una situazione lavorativa che se non trattata adeguatamente potrebbe arrivare ad essere ingestibile. Dovete chiedere a voi stessi fin dove siete in grado di arrivare con le energie a vostra disposizione.

Leone: non dovete avere nessuna ansia di scappare dalla vostra quotidianità, perché una condizione simile non vi farà nemmeno godere delle vacanze che effettivamente farete nel giro di poco tempo.

Dovrete cercare di trovare serenità negli affetti e nei piccoli gesti di affetto.

Vergine: l'amore si risveglierà e ogni cosa che vi procurava dubbi nei confronti del partner sarà quasi completamente dissipata. Per il momento non ci sarà un amore prettamente fisico, ma sicuramente avrete molta più affinità rispetto alle giornate precedenti.

Capricorno magnetico

Bilancia: i sogni si faranno sempre più concreti, soprattutto quelli della sfera emozionale. Tanti i progetti che cominceranno a muoversi a vostro favore, quindi a voi non resterà altro che incentivare questa atmosfera di amore e di armonia con la vostra dolce metà e con la famiglia.

Scorpione: qualche persona che non vedevate da tempo si ripresenterà per potervi rivedere e magari dialogare del più e del meno con voi. Purtroppo però sarete divisi in due: da un lato vorrete riallacciare i rapporti, mentre dall'altro avrete dei forti dubbi sull'autenticità dell'altro.

Sagittario: vorrete decisamente di più dalla vita, quindi durante la giornata di domani saranno esclusi lavoro e fatiche varie per dedicarvi interamente a qualche sfizio che volete togliervi da tempo.

La comitiva vi accompagnerà volentieri in ogni posto voi desideriate.

Capricorno: affascinanti. Il mercoledì aprirà i battenti nel modo migliore possibile per i single di questo segno. Gli incontri saranno letteralmente delle affinità a prima vista e la vostra serietà catturerà molte più persone di quanto immaginiate.

Acquario: qualche sforzo in più al lavoro sarà doveroso innanzitutto per voi stessi, ma non mancate di concedervi delle pause, magari in compagnia dei colleghi più affettuosi e sinceri. Lo stress potrebbe essere la causa di qualche tensione all'interno della cerchia familiare, forse fra genitori e figli.

Pesci: probabilmente ci sarà qualche passo avanti da parte del partner, ma ancora non vi sentite pronti per poter fare qualcosa di importante, come una convivenza o un matrimonio.

Sicuramente sceglierete di rifletterci sopra prima di dare qualsiasi risposta.