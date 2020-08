Si avvicina un fine settimana di vacanza, e la giornata di venerdì 14 agosto 2020 sarà perfetta per pensare immediatamente al tempo libero a disposizione. Molti segni come l'Ariete e i Pesci potrebbero preferire di staccare la spina nonostante ci siano alcune faccende in sospeso.

L'ambito sentimentale invece sarà appannaggio sempre del segno del Cancro, con la Luna e Venere che renderà i nati di questo segno più romantici che mai, mentre i segni di terra, prevalentemente, avranno molte situazioni con il partner da chiarire e da affrontare.

A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

Discussioni per Toro

Ariete: qualche momento di tempo libero sarà intervallato da tanto duro lavoro, specialmente per chi è ancora alle prese con un progetto nel pieno della sua attuazione. In amore ci sarà ancora un profondo distacco dal partner a causa delle vostre stesse incertezze.

Toro: una discussione con il partner potrebbe farvi arrabbiare, e chi se non un buon amico sarà in grado di farvi chiacchierare in completa spensieratezza? Sicuramente al vostro fianco ci sarà anche la famiglia, la quale vi saprà consigliare.

Gemelli: vi spenderete in chiacchiere senza alcun indugio. Nessuno riuscirà a fermare le vostre argomentazioni fantasiose, ma d'altro canto dovrete essere piuttosto concentrati con gli obiettivi che vi siete prefissati.

Lo stress non costituirà un grosso problema.

Cancro: il romanticismo non si fermerà, ma ciò che potrebbe essere molto problematico sarà il rendimento lavorativo, che nella giornata di venerdì manifesterà qualche piccolo insuccesso. Non preoccupatevi, saprete come rialzarvi abbastanza in fretta.

Leone: state ancora navigando sulla barca del successo, ma oltre alle normali 'frecciate' da parte dei colleghi, dovrete necessariamente guardarvi dal non essere troppo frenetici ed iper-eccitati sul lavoro.

Sarà meglio non esagerare con l'euforia professionale.

Vergine: questa giornata sarà fatta di decisioni da prendere in ambito amoroso e sentimentale. I single saranno ancora piuttosto incerti sulle prossime mosse per conquistare qualcuno che fa battere loro il cuore, mentre la coppia darà l'avvio a conversazioni serie e determinanti.

Bilancia perplessa

Bilancia: un po' di perplessità sul lavoro vi metterà in condizione di dover scegliere a quale progetto dedicarvi. Dovrete lavorare in squadra per un determinato periodo di tempo, ma la monotonia sicuramente non arriverà dalle vostre parti.

Scorpione: vi state avviando verso un periodo molto tranquillo e poco esposto a cambiamenti troppo radicali. Quindi vi converrà tenere duro per un po' ed essere più perseveranti del solito. Ci sarà una atmosfera più distesa anche nella coppia e in famiglia.

Sagittario: sarà il vostro turno per dimostrare che avete del 'fegato' sul lavoro e che riuscirete a guadagnare anche con un affare su cui nessuno potrebbe scommettere. Sarete tra i favoriti della giornata di venerdì, quindi godetevi le energie e la fortuna a vostra disposizione.

Capricorno: la resa dei conti per la vostra situazione affettiva in campo amoroso non mancherà di arrivare e di essere alquanto inclemente con voi. Purtroppo dovrete ammettere qualche errore che avete sempre omesso di rendere troppo 'trasparente'.

Acquario: un bell'incontro si trasformerà in una grande amicizia, quindi avrete anche occasione di sfoggiare la vostra espansività senza apparire troppo 'svampiti'. Conoscervi sarà sicuramente un grande piacere per entrambe le parti.

Pesci: prendervi una pausa dagli impegni lavorativi sarà come abbeverarsi dopo una giornata di calura. Anche se avete poco stress in accumulo potreste, comunque, manifestare un malessere che non sparirà molto facilmente.