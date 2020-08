L'oroscopo di domenica 2 agosto, prevede un po’ di affetto in più per i nativi della Vergine, sia da dare che ricevere, grazie alla posizione favorevole della Luna, in trigono dal segno del Capricorno, mentre il desiderio d'amore e di nuove avventure per i nativi dei Pesci si farà sentire maggiormente. L'Ariete apprezzerà molto la compagnia di coloro che porteranno sostegno nella loro vita, mentre Scorpione sarà particolarmente efficiente sul posto di lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 2 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 2 agosto 2020 segno per segno

Ariete: un cielo buono per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo di domenica, con Marte stabile nel segno che rende più semplice gestire le vostre mansioni. Sul fronte sentimentale invece, la Luna in quadratura dal segno del Capricorno renderà la vostra relazione di coppia un po’ difficile da sopportare. Forse dovreste cercare di trovare qualcosa che possa piacere a voi e al partner. Se siete single a volte basta solo lasciarsi andare e sentirsi più leggeri. Voto - 7+

Toro: la comunicazione con il partner sarà eccellente in questo periodo secondo l'oroscopo di domenica. Potrete contare sulla Luna in trigono dal segno amico del Capricorno per sfruttare al meglio l'affiatamento di coppia e il fascino che avete, soprattutto voi nati nella prima decade.

Se siete single conversazioni vivaci e chiacchiere spensierate saranno all'ordine del giorno. Per quanto riguarda il lavoro approfittate del periodo se volete fare buoni affari e ottenere buoni successi. Voto - 8

Gemelli: configurazione astrale ancora discreta per voi nativi del segno, con Venere in congiunzione al vostro cielo che porta ancora tante coccole all'interno della vostra relazione di coppia.

Particolare attenzione dunque ai sentimenti, che saranno un punto cardine in questa giornata. Se siete single sarete più sensibili e premurosi verso l'atteggiamento che gli altri avranno nei vostri confronti. Nel lavoro normalmente siete delle persone equilibrate, ciò nonostante fate attenzione perché potreste entrare in crisi con certe mansioni.

Voto - 7+

Cancro: Mercurio ancora in congiunzione al vostro cielo offrirà interessanti occasioni per essere efficienti e operativi al massimo per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo di domenica 2 agosto. Avrete ben chiaro cosa fare in questa giornata e non ci sarà imprevisto che possa fermarvi. In amore se ne avete la possibilità, usate il tempo libero per il partner. Se lo merita dopo tutto quello che fa per voi. Se siete single dovrete cercare di trasmettere con più efficacia i vostri messaggi. Voto - 7,5

Leone: oroscopo di domenica buono per voi nativi del segno, grazie al Sole in congiunzione e Venere in sestile dal segno dei Gemelli. La sfera sentimentale dunque si rivelerà ottima, dove idee, pensieri e atteggiamenti saranno in perfetta sintonia con l'anima gemella.

Se siete single non esagerate con l'entusiasmo, anche se la giornata sarà molto bella per voi. Nel lavoro la situazione sembra migliorare, anche se ancora dovrete smussare qualche altra imperfezione. Voto - 8-

Vergine: con la Luna in trigono dal segno del Capricorno, l'oroscopo di domenica si rivelerà positivo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Riceverete e darete più affetto nei confronti del partner, dimenticandovi per una volta di alcuni litigi che onestamente si potevano evitare. Per voi single la compagnia degli amici sarà molto importante in questa giornata, soprattutto per coloro nati nella terza decade. Nel lavoro Giove e Saturno favorevoli sostengono il vostro operato, convincente la maggior parte dei colleghi.

Voto - 8

Bilancia: settimana che si conclude in maniera non propriamente eccellente per i nativi del segno, considerata la Luna in quadratura dal segno del Capricorno che potrebbe darvi un po’ fastidio. Fortunatamente però, ci sarà ancora per un po’ il pianeta Venere in trigono dal segno dei Gemelli, che andrà ad ammortizzare un po’ la situazione. In amore dunque la vostra relazione andrà bene, ma attenzione dunque a possibili imprevisti o a qualche battuta di troppo. Se siete single potreste rendervi conto anche dei lati negativi di qualcosa in particolare. Nel lavoro con un po’ di convinzione, riuscirete a realizzare bene i vostri progetti. Voto - 7+

Scorpione: oroscopo di domenica 2 agosto promettente sul posto di lavoro, ma non così promettente in amore, ma andiamo con ordine.

Sul fronte lavorativo sarete piuttosto efficienti, dimostrando ai colleghi che siete le persone più adatte a ricoprire quel determinato ruolo, grazie anche a Mercurio favorevole. Situazione differente in amore. In questa giornata infatti sarà un po’ più complicato essere in sintonia con i vostri cari, a causa di una situazione piuttosto stressante che merita chiarimenti al più presto possibile. Se siete single potreste anche voi ritrovarvi nella stessa situazione. Voto - 7-

Sagittario: oroscopo di domenica tutto sommato buono per i nativi del segno, considerata l'influenza positiva del Sole in trigono dal segno del Leone. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potreste sentirvi pronti ad abbattere un muro che si trova tra voi e il partner, cercando di stabilire un dialogo.

Se siete single cercherete di essere ottimisti e godervi questa giornata estiva. Nel lavoro potreste riuscire a sbloccarvi e uscire fuori da una situazione difficile. Voto - 7+

Capricorno: finirà in maniera molto soddisfacente la settimana per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in congiunzione al vostro cielo. In amore alcune discussioni con il partner verranno meno e cercherete entrambi di godervi questa giornata di sole, senza pensare troppo ai problemi. Se siete single potreste sentire che è arrivato il momento di cercare dei cambiamenti. Nel lavoro state consolidando bene i vostri progetti, e in questa giornata farete ulteriori passi in avanti. Voto - 8,5

Acquario: giornata in generale buona per i nativi del segno secondo l'oroscopo.

Avrete ancora Venere in trigono dal segno dei Gemelli, ma ci sarà il Sole in opposizione. In amore dunque coccolare il partner e viceversa andrà bene, occhio solo a non esagerare. I single si divertiranno molto davanti una bevanda ghiacciata, una bella spiaggia e la compagnia degli amici. Nel lavoro un atteggiamento rilassato sarà quasi d'obbligo se volete ottenere i risultati che cercate. Voto - 7+

Pesci: avrete tanta voglia di divertimento in questa giornata, soprattutto i single, che saranno alla costante ricerca di avventure tutte da vivere. Se avete una relazione fissa, magari non da molto tempo, potrebbe essere il momento di portare delle piacevoli novità. Per quanto riguarda il lavoro abbandonate eventuali timori che avete e vedrete che inizierete a vedere le cose dal loro lato positivo.

Voto - 7,5