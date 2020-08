L'oroscopo della giornata di domenica 23 agosto prevede la Luna in quadratura per il segno del Capricorno, che non si sentirà spesso a proprio agio in compagnia del partner, mentre per i Pesci l'amicizia porterà discreti vantaggi nella propria vita quotidiana. Marte dalla parte del segno dell'Ariete, renderà inarrestabili i nativi del segno sul posto di lavoro, mentre Leone potrebbe iniziare a valutare dei possibili cambiamenti in ambito lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 23 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 23 agosto 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale discreta per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo.

Marte in congiunzione al vostro cielo vi sarà di grande aiuto, perfetto per non mollare la presa e andare avanti anche quando vi sembra che niente stia funzionando. Sul fronte sentimentale invece potreste essere un po’ distaccati o troppo esigenti nei confronti del partner, per colpa della Luna in opposizione. Se siete single una piacevole giornata al mare non vi dispiacerà affatto. Voto - 7

Toro: giornata intensa ma molto soddisfacente in ambito lavorativo secondo l'oroscopo di domenica 23 agosto. Avere Mercurio e Giove in posizione favorevole vi permetteranno di essere collaborativi ottenendo discreti risultati. Per quanto riguarda la sfera sentimentale i rapporti personali saranno un po’ impegnativi, nonostante il vostro ottimismo.

Per i cuori solitari ci sarà spesso quella voglia di dire tutto ciò che si pensa realmente nei confronti di qualcuno o qualcosa. Voto - 7+

Gemelli: oroscopo di domenica molto interessante per voi nativi del segno, con la Luna in trigono dal segno della Bilancia. In amore vi darete da fare per soddisfare le esigenze del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade, e ci terrete molto al suo benessere.

Se siete single potreste valutare l'idea di una vacanza insieme ad una persona speciale. Nel lavoro la situazione peggiorerà un po’, e dovrete cercare di mantenere la calma e cercare di ottenere risultati migliori. Voto - 7+

Cancro: in questa giornata avrete uno speciale magnetismo per provare a sedurre e conquistare la persona che vi piace.

Il vostro cuore batte forte, e aguzzando l'ingegno potreste ottenere qualcosa. Se avete una relazione fissa emergeranno chiaramente il vostro desiderio d'amore e d'affetto nei confronti del partner. In ambito lavorativo la Luna potrebbe farvi prendere la direzione sbagliata, dunque fate attenzione alle proposte che vi verranno offerte. Voto - 7,5

Leone: giornata tra alti e bassi per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Sul fronte lavorativo infatti non state andando molto bene al momento, con guadagni che continuano a scendere. Potreste decidere di valutare delle alternative. Sul fronte sentimentale invece l'intesa di coppia con il partner sarà buona, e potreste avviare discussioni piuttosto costruttive.

Se siete single il periodo sarà abbastanza produttivo per quanto riguarda i rapporti affettivi. Voto - 7+

Vergine: configurazione astrale positiva per voi nativi del segno in questa giornata di domenica. Sul fronte sentimentale farete attenzione ad ogni dettaglio della vostra relazione di coppia, per regalare alla vostra anima gemella momenti da ricordare a lungo. Se siete single la voglia di amare si farà sentire parecchio, soprattutto se già nel vostro cuore avete qualcuno a cui volete bene. Per quanto riguarda il settore professionale Mercurio e Giove in posizione favorevole portano discreti vantaggi al lavoro e non mancheranno le idee per portare avanti i vostri progetti. Voto - 8+

Bilancia: con la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale, l'oroscopo di domenica si rivelerà molto soddisfacente per quanto riguarda la sfera sentimentale.

La vostra relazione di coppia infatti sarà buona, e potreste provare a riparare alcuni errori di coppia e migliorare la situazione. Se siete single gli amici saranno molto lieti di avervi con voi per una serata. Sul posto di lavoro penserete a godervi questo weekend in tranquillità, svolgendo con calma e serenità le vostre faccende. Voto - 7,5

Scorpione: una discreta Venere in trigono dal segno del Cancro completa un oroscopo molto romantico per quanto riguarda la sfera sentimentale. Avrete delle conversazioni molto interessanti con la vostra anima gemella, che potrebbero farvi venire in mente delle idee interessanti. Se siete single darete più spazio al quel vostro modo di essere romantici e che spesso tenete nascosto.

Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete più coinvolti con i vostri colleghi, e otterrete risultati più soddisfacenti. Voto - 8

Sagittario: oroscopo di domenica 23 agosto discreto per voi nativi del segno, con la Luna in sestile dal segno della Bilancia. Per voi single la giornata promette incontri positivi, e vi sentirete a vostro agio con chi conoscete. Se avete una relazione fissa emozioni e sentimenti saranno presenti tra voi e il partner, e troverete piacere a stare con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo tenetevi impegnati per non pensare a niente di negativo e rimanere concentrati sulle vostre mansioni. Voto - 8-

Capricorno: la Luna in quadratura dal segno della Bilancia potrebbe mettervi in difficoltà in questa giornata secondo l'oroscopo.

Potreste spesso non sentirvi a vostro agio con la vostra anima gemella, e forse cercare il dialogo potrebbe essere una soluzione per provare a risolvere ogni problema, anche se non sarà affatto facile. Per quanto riguarda i cuori solitari forse avete già trovato l'amore, ma ancora non ve ne siete accorti. Nel lavoro con Giove in congiunzione sarete in grado di svolgere le vostre mansioni con efficacia, anche se dovrete far fronte a qualche imprevisto. Voto - 6,5

Acquario: da quando vi siete liberati di Mercurio in opposizione, il settore professionale si rivelerà decisamente più interessante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Vi sentirete un po’ più liberi e con maggior voglia di impegnarvi e ottenere buoni risultati, in particolare coloro nati nella terza decade.

In amore la Luna in trigono dal segno della Bilancia porta una relazione di coppia più sana, e avrete voglia di momenti più leggeri con il partner. Se siete single dovrete riorganizzare la vostra vita quotidiana e sistemare ciò che non va. Voto - 7,5

Pesci: voi single godrete di amicizie davvero ottime, e vi sentirete felici così al momento, senza chiedere nient'altro. Se invece avete una relazione stabile troverete la voglia di fare qualcosa di romantico insieme al partner, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a Mercurio in opposizione che potrebbe mettervi in difficoltà con le vostre mansioni o con i vostri colleghi. Voto - 7,5