L'oroscopo di domenica 30 agosto prevede il pianeta Mercurio in quadratura al segno dei Gemelli, che potrebbe portare qualche piccola difficoltà sul fronte lavorativo, mentre Vergine in questa giornata adorerà godersi un po’ di calma e tranquillità. La Luna si troverà nel segno zodiacale dell'Acquario, che si prenderà un po’ di tempo per alleggerire timori e dubbi nella propria relazione sentimentale, mentre Ariete inizierà a sentire il peso delle responsabilità riguardo ad un incarico importante. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 30 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 30 agosto 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale ancora un po’ nervosa in questa giornata di domenica, nonostante la Luna sia in sestile dal segno dell'Acquario, che a quanto pare non aiuterà granché.

Sul fronte sentimentale infatti non avrete voglia di sentirvi controllati o criticati proprio dalla vostra anima gemella, di conseguenza la vostra relazione di coppia non sarà proprio al top. Se siete single dovreste prendervi un po’ di tempo per riflettere. Sul posto di lavoro inizierete a sentire il peso delle responsabilità di alcuni incarichi, e forse inizierete a prenderli meno alla leggera. Voto - 6,5

Toro: oroscopo di domenica 30 agosto più che discreto per voi nativi del segno, grazie a Venere che vi guarda positivo dal segno del Cancro, e vi dà una mano quando necessario. La vostra relazione di coppia al momento procederà molto bene, senza intoppi di alcun tipo, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single non permetterete a nessuno di essere offensivi nei confronti di chi amate. Un gesto nobile da parte vostra. Per quanto riguarda il lavoro saltate da un progetto all'altro con estrema velocità, e non vi fermerete se non per la pausa pranzo. Voto - 8

Gemelli: fine settimana che non sarà un granché, ma neanche così deludente.

La vostra configurazione astrale infatti non sarà al top, e per quanto riguarda la sfera sentimentale vivrete una relazione di coppia tranquilla, ma non così romantica e divertente come ve la immaginavate. Se siete single invece potreste giovare di un certo magnetismo, che abbinato ad un po’ di fortuna potrebbe portare buoni risultati.

Nel lavoro dovrete essere molto scaltri per riuscire a comprendere le intenzioni altrui e anticiparle. Con Mercurio negativo infatti potreste avere qualche difficoltà e giocare d'anticipo potrebbe essere una buona idea. Voto - 7+

Cancro: giornata molto piacevole per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con Venere in congiunzione al vostro cielo. Sul fronte sentimentale la sincerità starà alla base di tutto nella vostra relazione di coppia, e vi dimostrerete sempre un partner leale e affidabile. Se siete single sarete sempre disponibili ad aiutare gli altri quando ce ne sarà bisogno. Sul fronte lavorativo i risultati ci sono, ma non quelli che speravate di ottenere, di conseguenza potreste non essere molto soddisfatti del vostro operato.

Voto - 7,5

Leone: una domenica difficile per voi nativi del segno, considerato che la Luna vi guarda opposta dal segno dell'Acquario secondo l'oroscopo di domenica. In amore dunque vi converrà giocare a carte scoperte, e dimostrare sempre sincerità nei confronti del partner, senza nascondere nulla. Se siete single condividere non farà per voi in questa giornata. Sul posto di lavoro forse sarebbe meglio tenere i piedi per terra, e continuare per il momento a fare ciò che fate, accontentandovi dei risultati che otterrete. Non varrà la pena buttare soldi in un progetto fallimentare fin dall'inizio. Voto - 6,5

Vergine: oroscopo di domenica positivo per voi nativi del segno, grazie al Sole, a Mercurio e a Giove tutti in posizione favorevole.

Sul fronte sentimentale sarà una giornata ricca di romanticismo, di relax e di tranquillità. Tutti sentimenti e sensazioni che potrete godervi con la vostra anima gemella, magari facendo qualcosa di diverso dal solito. Se siete single la compagnia delle persone che amate di più farà rinascere in voi la voglia di impegnarvi. Per quanto riguarda il settore professionale lavorando sodo e impegnandovi giorno dopo giorno vi sentirete sempre più apprezzati dai vostri colleghi. Voto - 8

Bilancia: periodo leggermente in rialzo secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario, ma non per questo di colpo la vostra vita quotidiana tornerà a splendere. Ricordatevi che avrete sempre Venere e Giove in quadratura.

In amore dunque il partner potrebbe essere un po’ più morbido con voi, e potreste approfittarne per sistemare alcune cose che non vanno. Se siete single potreste ricevere un consiglio molto utile dai vostri amici. Nel lavoro vi sentirete piuttosto ispirati in questa giornata e avrete maggiori possibilità di arrivare al successo. Voto - 7+

Scorpione: ultima domenica d'agosto molto leggera per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di domenica 30 agosto. In amore Venere in trigono dal segno del Cancro vi metterà al centro di alcune confidenze con il partner, che potrebbero aumentare l'affiatamento di coppia. Se siete single la presenza di nuovi amici e un atteggiamento più socievole renderanno questa giornata molto piacevole.

Nel lavoro vi state sforzando per ottenere dei risultati, anche se a costo di rimanere a lavorare qualche ora in più del solito. Voto - 7+

Sagittario: configurazione astrale discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di domenica, con il Sole e Mercurio in quadratura dal segno della Vergine, e Marte favorevole dal segno dell'Ariete. In amore qualche incomprensione potrebbe mettervi in difficoltà, che potreste evitare se non vi comportate da ingenui con il partner. Per quanto riguarda i cuori solitari dovrete comprendere che i cambiamenti a volte sono inevitabili. Sul posto di lavoro state dimostrando un grande talento, ma a volte dovrete anche rispettare le idee e le opinioni degli altri.

Voto - 7-

Capricorno: la mancanza di tempo in ambito lavorativo vi renderà iperattivi in questa giornata di domenica secondo l'oroscopo, nel tentativo di sbrigare tutto in tempo. Fortunatamente ci saranno Mercurio, Giove e Saturno tutti favorevoli che vi daranno una mano con le vostre faccende. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vi sentirete fortunati ad avere un partner così, e con il Sole in trigono dal segno della Vergine avrete voglia di fare una piccola sorpresa, simbolo di amore, di affetto, ma soprattutto di rispetto nei confronti della persona che amate. Se siete single le relazioni sociali si riveleranno piacevoli e produttive. Voto - 8+

Acquario: la Luna entrerà nel vostro segno zodiacale a partire da questa giornata di domenica secondo l'oroscopo, e porterà qualche garanzia in più nella vostra vita quotidiana.

Infatti tra tutte queste nuvole nere un raggio di sole ci sarà, e sarà segno di grande fiducia per voi. In amore cercate il dialogo con il partner e provate a risanare il vostro rapporto se qualcosa non funziona. Se siete single prendetevi del tempo per alleggerire la vostra mente da eventuali timori o ansie. Nel lavoro non abbiate troppa fretta nello svolgere le vostre mansioni e, se necessario, controllate una seconda volta. Voto - 7,5

Pesci: configurazione astrale in calo per voi nativi del segno, a causa del Sole e di Mercurio in opposizione. Venere tuttavia continua a proteggervi, e sul fronte sentimentale, almeno per il momento, non sentirete particolari problemi con la vostra anima gemella.

Se siete single uno sguardo sognante e un sorriso immenso saranno un ottimo inizio per conoscere la vostra potenziale anima gemella. Nel lavoro non avrete una gran voglia di darvi da fare, considerata anche l'assenza di novità. Sembra infatti che lavorare stia diventando noioso per voi. Voto - 7-