L'oroscopo di giovedì 13 agosto prevede una magnifica Luna in congiunzione al segno dei Gemelli, perfetta per essere competitivi in ambito sentimentale e riuscire a trovare l'amore, mentre per Pesci le collaborazioni sul posto di lavoro si riveleranno più efficaci, grazie a Giove in sestile che garantirà collaborazione. Toro sarà un po’ prudente dinanzi a delle nuove conoscenze, mentre Leone potrà chiudere buoni affari sul posto di lavoro, grazie a Mercurio in posizione favorevole. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 13 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 13 agosto 2020 segno per segno

Ariete: ambito lavorativo proficuo in questa giornata di giovedì secondo l'oroscopo.

Potrete contare ancora una volta sulla presenza di Marte, astro affidabile per quanto riguarda le energie e la buona volontà. Impegnatevi al massimo e vedrete che non rimarrete delusi dai risultati che otterrete. In amore l'affiatamento di coppia con il partner non sarà elevatissimo, considerato che Venere sarà in quadratura dal segno del Cancro, ma con la Luna in Gemelli potrete dormire sonni tranquilli. Se siete single prima di agire cercate di entrare in empatia e in sintonia con la persona che vi piace per avere maggiori possibilità. Voto - 7,5

Toro: oroscopo di giovedì buono con Venere in sestile dal segno del Cancro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete più attenti ai dettagli nei confronti del partner, dedicando maggiore attenzione e un affiatamento di coppia superiore.

Se siete single tenderete ad essere un po’ più prudenti con chi non conoscete. Il settore professionale vi garantirà risultati discreti, grazie a Giove e Saturno in posizione favorevole, ma attenzione sempre a Mercurio in quadratura che potrebbe causare qualche spiacevole imprevisto. Voto - 7,5

Gemelli: un buon Sole in sestile dal segno del Leone, assieme ad una magnifica Luna in ultimo quarto promettono una giornata diversa dal solito per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo di giovedì 13 agosto.

Soprattutto voi single vi sentirete allegri e competitivi in questo settore, arrivando forse a innamorarvi e fare dolci conquiste. Se avete una relazione fissa il vostro sottile gioco di seduzione nei confronti del partner potrebbe essere efficace, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo e ricoprite una carica particolare, ricordatevi che la state ricoprendo proprio voi, la persona più adatta per svolgere questo ruolo, e nessun'altro dovrà rimpiazzarvi.

Voto - 8

Cancro: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì, grazie a Venere in congiunzione al vostro cielo, che piano piano porterà sempre più in alto la vostra relazione di coppia. Vi sentirete dunque ottimisti e amati dal partner, e sarete sempre più affettuosi nei confronti della persona che amate. Se siete single godetevi questo periodo, con o senza qualcuno da amare, perché sarà comunque ricco di soddisfazioni. Nel lavoro date maggiore spazio alla creatività e potreste ottenere risultati migliori. Voto - 8

Leone: configurazione astrale che prevede l'ottimo Mercurio in congiunzione al vostro cielo, assieme al buon vecchio Marte in trigono dal segno dell'Ariete da un po’.

In amore voi single potreste essere attratti da qualcuno al momento, e dovrete elaborare una strategia efficace per far abboccare il pesce all'amo. Coloro che hanno una relazione stabile sarete molto carismatici, trascinando il partner nelle vostre imprese più romantiche. Nel lavoro state dimostrando che ci sapete fare concludendo buoni affari e ciò vi darà molta fiducia. Voto - 8+

Vergine: la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli potrebbe rappresentare un ostacolo per questa giornata di giovedì. In ambito sentimentale infatti il partner potrebbe non essere d'accordo su alcune vostre decisioni, e fareste meglio ad essere un po’ più ragionevoli. Se siete single un amico potrebbe aver bisogno di voi.

Nel lavoro ci saranno diverse strade da intraprendere per raggiungere il successo che desiderate, dovrete soltanto prendere quella giusta. Voto - 7

Bilancia: oroscopo di giovedì discreto per voi nativi del segno, con una buona Luna in trigono dal segno dei Gemelli. Ciò nonostante cercate di evitare ogni possibile forma di provocazione, non solo da amici e soprattutto se siete in cerca dell'amore. Se avete una relazione fissa ci sarà il dialogo tra voi e il partner, anche se non sarà così acceso. Per quanto riguarda il settore professionale vi sentirete più introspettivi e avrete voglia di lanciarvi in nuove sfide. Voto - 7

Scorpione: settimana che continua ad essere positiva per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Potrete contare ancora su un affidabile Venere che vi mette a vostro agio nella vostra relazione di coppia, evitando ogni forma di litigio. Se siete single puntate tutto sui sentimenti, perché in questa giornata potreste conoscere una persona interessante. Inoltre non siate restii a spiegare i vostri sentimenti se necessario. Per quanto riguarda il lavoro forse sarebbe il caso di prendere in considerazione alcune idee che il vostro istinto vi dice. Voto - 7,5

Sagittario: giornata un pochino più fredda rispetto alle precedenti secondo l'oroscopo di giovedì 13 agosto, considerato che la Luna si troverà in opposizione. Potrete comunque contare sul Sole e Mercurio per quanto riguarda la sfera sentimentale, ma se non ci saranno risultati soddisfacenti, non insistete e aspettate un altro giorno.

State andando bene al momento con il partner, non ci sarà bisogno di bruciare le tappe e forzare i tempi. Se siete single la voglia di amare sarà molta, e un forte clima d'amore potrebbe porre le basi per una splendida relazione di coppia. Nel lavoro vi sentirete in forma grazie a Marte favorevole, e potrete dimostrare agli altri tutto il vostro valore. Voto - 8-

Capricorno: oroscopo di giovedì non molto semplice per voi nativi del segno, considerato che Venere si troverà in opposizione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale essere orgogliosi non vi porterà da nessuna parte, soprattutto se avete una relazione stabile che ultimamente non funziona al meglio. I cuori solitari potrebbero essere un po’ confusi e incerti dei loro sentimenti nei confronti di una persona in particolare.

Nel lavoro arrivano delle conferme e dei successi, anche se non sembrano avere lo stesso sapore degli altri. Voto - 6+

Acquario: sfera sentimentale a senso unico al momento secondo l'oroscopo. Il partner continua a volervi bene e ad amarvi come sempre, ciò nonostante non riuscirete a ricambiare al meglio la persona che amate. Se siete single dovrete comprendere appieno il concetto di amore e di impegnarsi in una relazione seria e stabile. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata sarà agitata e frenetica al tempo stesso e dovrete saper bilanciare bene il tutto. Voto - 6,5

Pesci: ambito lavorativo soddisfacente secondo l'oroscopo di giovedì. Avrete a disposizione tutto ciò che vi servirà per riuscire a raggiungere il successo con efficacia e determinazione.

Le collaborazioni e le mansioni di gruppo si riveleranno le più efficaci grazie soprattutto ad un buon affiatamento e alla comunicazione. In amore potreste riuscire a rendere appagante ogni momento con il partner, anche se fareste bene a non rischiare troppo considerato che la Luna sarà in quadratura. Se siete single potrebbe emergere una parte di voi diversa, un po’ insolita. In ambito lavorativo con un po’ di pazienza, porterete a casa discreti successi. Voto - 8-