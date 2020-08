Nell'oroscopo della giornata di giovedì 20 agosto, il Sole si troverà nel segno zodiacale del Leone, che porterà una relazione di coppia più stabile, utile soprattutto in questo periodo per aprirsi a nuovi progetti, male invece il segno zodiacale del Capricorno, che dovrà avere pazienza nella propria relazione sentimentale. Toro si farà coinvolgere in una serata divertente e movimentata, mentre Ariete potrebbe sentirsi un po’ confuso per quanto riguarda i sentimenti. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 20 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 20 agosto 2020 segno per segno

Ariete: potrebbe aleggiare un po’ di confusione per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo di giovedì.

Potreste non essere sempre sicuri di ciò che avrete in mente e dunque far innervosire il partner. Se siete single essere un po’ ingenui potrebbe far piacere alla persona che segretamente amate, ciò nonostante se non è così, cercate di cambiare strategia. Nel lavoro con Marte favorevole riuscirete a prendere più seriamente i vostri progetti lavorativi. Voto - 7+

Toro: soprattutto voi single in questa giornata penserete a divertirvi e a rilassarvi. Dunque sarà facile per voi trascorrere una serata divertente con i vostri amici, soprattutto per i nati nella prima decade. Se avete una relazione fissa non guardate sospettosi il partner, soprattutto se non vi ha ancora fatto nulla di male. Sul fronte lavorativo Giove e Saturno vi sostengono dal segno amico del Capricorno, e vi aiuteranno a sbrigare al meglio le vostre faccende quotidiane, soprattutto quelle burocratiche.

Voto - 7,5

Gemelli: abbastanza convincenti per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo, grazie a un benefico Marte in sestile dal segno dell'Ariete. Vi darete da fare in questa giornata per soddisfare le esigenze dei vostri colleghi, specialmente se siete nati nella terza decade. Sul fronte sentimentale sarete assaliti da un po’ d'impazienza che potrebbe non fare bene alla vostra relazione, non dopo tutti i bei momenti passati insieme.

Se siete single non aspettatevi delle grandi novità nella vostra ricerca all'amore. Voto - 7+

Cancro: oroscopo di giovedì 20 agosto pieno di aspettative per voi nativi del segno, considerato che avrete Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale. Sarà una giornata da dedicare al romanticismo, nel tentativo di godere di una bella e piacevole relazione di coppia.

Se siete single ci sarà in arrivo una serata fatta di relax e divertimento. Sul fronte lavorativo socializzare maggiormente con i vostri colleghi sarà il pretesto adatto per poter dare vita a nuovi progetti di gruppo. Voto - 8

Leone: il Sole in congiunzione al vostro cielo renderà ancora più roventi le vostre giornate dal punto di vista sentimentale. Non meravigliatevi dunque se il partner potrebbe proporvi qualcosa di molto piacevole da fare, oppure vi preparerà una sensuale sorpresa. Se siete single questo potrebbe essere un buon momento per esprimere ciò che sentite. Sul fronte lavorativo Mercurio lascerà il vostro cielo, ma Marte in trigono dal segno dell'Ariete vi sarà comunque di grande aiuto nella vostra scalata al successo, oppure se volete recuperare terreno in seguito ad alcuni imprevisti.

Voto - 8+

Vergine: periodo gratificante sul fronte sentimentale, considerato che Venere vi guarda positivo dal segno del Cancro. Vi sentirete abbastanza affettuosi con la vostra anima gemella, e il clima che si respirerà in famiglia sarà piuttosto piacevole. Per quanto riguarda i cuori solitari godetevi il periodo, ma soprattutto ogni singolo attimo o emozione. Sul posto di lavoro valuterete bene i pro e i contro se prendere in carico un determinato lavoro, oppure lasciarlo ad altri. L'arrivo di Mercurio nel vostro cielo vi saprà dare i giusti consigli. Voto - 7,5

Bilancia: oroscopo di giovedì non molto brillante dal punto di vista sentimentale, considerato che il pianeta Venere sarà in quadratura dal segno del Cancro.

Dunque non sarà facile in questo periodo entrare in sintonia con il partner, al punto che tutto quello che potrete fare sarà preservare quanto di buono avete fatto insieme, nonché avere tanta pazienza. Se siete single le relazioni con gli amici saranno soddisfacenti, ma di amore al momento non se ne parla. Per quanto riguarda il lavoro siete in ritardo con i tempi, nonché un po’ distratti, e fareste meglio a ritornare in carreggiata al più presto. Voto - 6

Scorpione: al momento la vostra relazione d'amore va bene secondo l'oroscopo, grazie a Venere in trigono dal segno del Cancro. Ciò nonostante non siate sempre ansiosi, e pensate positivo per far felice il partner. Ogni tanto godetevi anche voi la vita così come viene.

Se siete single fatevi coraggio e provate quantomeno a stabilire il dialogo con la persona che amate. Nel lavoro se c'è qualcosa che non va, dovreste cercare di tentare metodi diversi e trovare una soluzione. Voto - 7+

Sagittario: oroscopo di giovedì che prevede tanti pianeti favorevoli, dopo un periodo poco positivo. Potrete contare su Marte in trigono dal segno dell'Ariete, il Sole in trigono dal segno del Leone, e Giove e Saturno in sestile dal segno del Capricorno. Dunque in amore in questo momento sarà piacevole stare con il partner e sentirvi un tutt'uno con la persona che amate. Se siete single non state a preparare tanti discorsi lunghi e noiosi e seguite di più il cuore. Per quanto riguarda il lavoro vi dimostrate efficienti e vi darete da fare affinché arrivino i risultati che aspettate da tempo.

Voto - 8,5

Capricorno: sfera sentimentale non entusiasmante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì 20 agosto. Potreste non riuscire ad entrare in sintonia con la vostra anima gemella, probabilmente a causa di Venere in opposizione, tant'è che fareste meglio a prestare attenzione al vostro atteggiamento. I cuori solitari invece si sentiranno particolarmente attraenti e amichevoli, anche se trovare qualcuno sarà fuori portata. Per quanto riguarda il lavoro svolgere le vostre mansioni vi sembrerà addirittura quasi rilassante, se non gratificante. Voto - 7-

Acquario: in questa giornata il settore familiare sarà una vostra priorità. Infatti, se ultimamente le cose non vanno benissimo, cercherete di stabilire il dialogo e cercare di risolvere eventuali problemi, appoggiandovi, se possibile, al sostegno del partner.

Se siete single saprete bene come gestire le vostre emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul posto di lavoro è arrivato il momento di impegnarsi, dunque fareste meglio a non temporeggiare ulteriormente. Voto - 7-

Pesci: configurazione astrale splendente, con Venere in trigono dal segno del Cancro, che favorisce soprattutto la sfera sentimentale. Dunque potrete contare sul sostegno della vostra anima gemella, che cercherà di combattere anche le vostre battaglie. Se siete single avrete voglia di staccarvi dalla vostra routine quotidiana e fare qualcosa di nuovo. Nel lavoro aguzzate l'ingegno e provate a vedere le cose da un altro punto di vista. Magari in questo modo riuscirete a trovare una soluzione.

Voto - 8