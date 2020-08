L'oroscopo di giovedì 6 agosto prevede l'entrata di Mercurio nel segno zodiacale del Leone, che riuscirà con un po’ di fortuna a dare una svolta per quanto riguarda il settore professionale, mentre Bilancia tenderà a essere più reattiva al lavoro. Per Sagittario potrebbe essere il momento di fare marcia indietro e cercare di cambiare qualcosa che non va, mentre Gemelli continuerà a sfruttare fino alla fine gli influssi positivi di Venere per dimostrarsi un valido partner e un instancabile amatore. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di giovedì 6 agosto per tutti i segni zodiacali.

Previsioni giovedì 6 agosto segno per segno

Ariete: arriverà il pianeta Mercurio a darvi ulteriore sostegno per quanto riguarda il settore professionale secondo l'Oroscopo di giovedì. Avrete più voglia di darvi da fare e apprezzerete maggiormente i risultati ottenuti, anche se non saranno niente di che. Buona anche la sfera sentimentale, grazie al Sole e a Venere in posizione favorevole. Il fascino abbonda al momento, portando serenità e voglia di godersi queste giornate di sole nel migliore dei modi. Se siete single una piccola gita con gli amici non vi dispiacerà di sicuro. Voto - 8

Toro: configurazione astrale in lieve calo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, considerato che Mercurio si troverà in quadratura dal segno del Leone.

Fortunatamente però, la sua influenza si farà sentire di meno in questa giornata, considerato che avrete la Luna favorevole, assieme a Giove e Saturno. In amore dunque al momento procede tutto bene, anche se fareste meglio a non rischiare troppo con il partner se non volete combinare guai. Voi single al momento non penserete tanto a trovare qualcuno che vi ami, preferendo dunque la compagnia degli amici.

Nel lavoro concentrarsi sui progetti ogni tanto potrebbe essere difficile per voi, ma alla fine i risultati arriveranno. Voto - 7+

Gemelli: continua il periodo romantico per voi nativi del segno con Venere in congiunzione. Trascorrere la maggior parte del vostro tempo con il partner, concedendo tutto ciò che desidera da voi.

Se siete single avrete bisogno di fuggire dalla vostra routine quotidiana, soprattutto voi nati nella terza decade. Nel lavoro attenzione a eventuali stress e scadenze. Secondo l'oroscopo infatti, fareste meglio a non temporeggiare, ma soprattutto a non accumulare altri incarichi. Voto - 7+

Cancro: giornata gratificante per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo di giovedì 6 agosto. Il vostro modo di fare è più efficace quando vi ci mettete d'impegno, senza perdere la pazienza e oltretutto, sarete anche maggiormente apprezzati dai vostri colleghi. Bene anche la sfera sentimentale, con la Luna in trigono dal segno dei Pesci. Basterà poco per migliorare e per soddisfare la vostra anima gemella, basta solo sapere cosa fa bene alla vostra relazione di coppia.

Se siete single attenzione a questa lotta tra mente e cuore, perché potrebbe indurvi a fare le scelte sbagliate. Voto - 7,5

Leone: oroscopo di giovedì che prevede l'arrivo del pianeta Mercurio nel vostro cielo, pronto a esaltare la sfera professionale. Largo dunque alla creatività, e forse con un po’ di fortuna, a guadagni superiori. Per quanto riguarda il settore amoroso in questo momento Venere e il Sole sostengono la vostra relazione di coppia, e vi risulterà molto più semplice comunicare con il partner. Per voi single potrebbe essere la serata perfetta. Voto - 8,5

Vergine: questa Luna in opposizione e Venere in quadratura dal segno dei Gemelli saranno abbastanza difficili da digerire per questa giornata di giovedì.

Ciò nonostante sta per arrivare un periodo decisamente migliore, dunque siate un po’ più ottimisti. In amore dunque siate pazienti, anzi, cercate di preparare un nuovo sentiero su cui far ripartire la vostra storia d'amore. Se siete single sarete un po’ freddi con gli altri al momento, forse per via di qualcosa che non va. Discorso simile per quanto riguarda il lavoro: cercate di preparare un nuovo percorso per ripartire al meglio. Voto - 6

Bilancia: se siete single abbiate un po’ più di fiducia nelle persone, soprattutto in quelle che già vi hanno dimostrato quanto ci tengono a voi. Coloro che invece hanno una relazione fissa dovranno sfruttare fino alla fine il passaggio di Venere per costruire un solido affiatamento di coppia.

Sul fronte lavorativo potrete contare su Mercurio in sestile dal segno del Leone, che vi renderà più reattivi quando si tratterà di svolgere in fretta alcuni incarichi. Voto - 7+

Scorpione: previsioni astrali molto buone per questa giornata di giovedì secondo l'oroscopo. Potrete contare ancora una volta sulla Luna in trigono dal segno dei Pesci, che vi garantirà momenti esotici in la vostra anima gemella. Sarà dunque il momento adatto per coccolarsi ancora un po’. Se siete single dimostrate che siete delle persone in grado di amare davvero. Nel lavoro attenzione a Mercurio in quadratura dal segno del Leone, che potrebbe rendere un po’ più difficile gestire il vostro stato d'animo. Un po’ di freddezza in più potrebbe essere necessaria.

Voto - 7+

Sagittario: voi single in questa giornata correte il rischio di mostrarvi per quello che siete e per i sentimenti che provate. Se avete una relazione fissa l'oroscopo vi consiglia di essere un po’ più maturi nei confronti del partner, dimostrandovi di essere un valido appoggio, soprattutto nei momenti di maggior bisogno. In ambito lavorativo avere Mercurio e Marte favorevoli significa che non ci saranno ostacoli dinanzi a voi, e arriveranno presto delle proposte interessanti che vi daranno una marcia in più. Voto - 7,5

Capricorno: configurazione astrale nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì 6 agosto. La Luna in sestile dal segno dei Pesci, e Giove e Saturno in congiunzione, promettono una giornata positiva.

In amore sarete amichevoli voi single e sarete felici di stringere nuove amicizie, che forse potrebbero diventare più importanti del previsto in futuro. Se avete una relazione fissa giocate con leggerezza e simpatia nei confronti del partner. Nel lavoro v'impegnerete molto nel seguire i vostri obiettivi e riuscire a portarli a termine. Voto - 7,5

Acquario: oroscopo di giovedì non così entusiasmante per voi nativi del segno, nonostante Venere sia ancora positiva. Infatti ci saranno il Sole e Mercurio in opposizione dal segno del Leone che vi daranno un po’ fastidio, a partire dalla sfera sentimentale, dove potrebbero emergere alcuni dubbi legati alla vostra relazione di coppia. Se siete single meglio non essere troppo assillanti nei confronti di chi volete bene.

Per quanto riguarda il settore professionale la distrazione potrebbe essere il vostro peggior nemico in questa giornata. Voto - 6,5

Pesci: giornata di giovedì che procederà divinamente con la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale. Sul fronte sentimentale non vi preoccupate di problemi secondari e preoccupatevi di rendere felice il partner in maniera completamente disinteressata. Se siete single essere altruisti vi permetterà di essere visti sotto una luce diversa. Infine, per quanto riguarda il lavoro, non mancheranno delle buone intuizioni che vi permetteranno di raggiungere più facilmente il successo. Voto - 9