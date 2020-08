L'oroscopo di lunedì 24 agosto prevede un inizio di settimana molto buono per i nativi Scorpione, che oltre al pianeta Venere in trigono dal segno del Cancro, potranno contare anche sulla Luna in congiunzione, mentre per i Gemelli potrebbero esserci interessanti sviluppi in merito a un rapporto particolare. Per Pesci resistere alle tentazioni sarà molto difficile, mentre Leone proverà a cambiare un po’ il proprio aspetto fisico. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 24 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 24 agosto 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale non molto discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di lunedì, a causa di Venere in quadratura dal segno del Cancro che porta un po’ di disordine nella vostra vita quotidiana.

Dovrete infatti riordinare le idee e se necessario cercare di sistemare la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single dovrete dimostrare di essere il compagno adatto per la persona che vi piace. Nel lavoro un po’ di carisma, e forse un po’ di testardaggine vi porteranno all'obiettivo in poco tempo. Voto - 7

Toro: settimana che non inizierà nel migliore dei modi secondo l'oroscopo, con la Luna che si troverà in opposizione fino a domani. Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale se ci sarà un’atmosfera un po’ cupa, quello che potete fare è cercare di essere ottimisti e rincuorare il partner, porgendogli la mano. Se siete single ricordatevi che gli amici servono a migliorare la vostra vita, dunque siate più rispettosi.

Nel lavoro potreste aver bisogno di riflettere un po’ di più in questa giornata, prima di buttarvi a capofitto nei vostri impegni quotidiani. Voto - 6,5

Gemelli: giornata molto soddisfacente per voi. Soprattutto per voi single, potrebbero esserci interessanti sviluppi qualora stiate frequentando una persona.

Se avete una relazione fissa sarà una giornata ricca di energie positive e con la voglia di svolgere voi quelle faccende che solitamente fa il partner. In ambito lavorativo non fate aspettare troppo i colleghi che hanno bisogno di voi, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8

Cancro: una possente Venere in congiunzione al vostro cielo darà inizio a quest'ultima settimana di agosto, e sarà davvero promettente per voi nativi del segno. In amore l'affiatamento di coppia sarà ottimale, e a quel punto sarà facile far scoppiare la scintilla della passione tra voi.

Se siete single vivrete una giornata tranquilla, ottimista, ma soprattutto piena di sentimenti. Per quanto riguarda il settore professionale le questioni economiche sembra stiano per andare verso la direzione giusta, e sarete un po’ più tranquilli in questo periodo. Voto - 8,5

Leone: potreste avere qualche piccola difficoltà sul fronte sentimentale in questa giornata di lunedì. La Luna infatti si troverà in quadratura dal segno dello Scorpione e in amore fareste meglio a non essere troppo gelosi nei confronti del partner, anche per non rovinare il rapporto che avete costruito finora. Se siete single forse potreste decidere di cambiare un po’ il vostro aspetto fisico. Sul fronte lavorativo non vi precipitate a svolgere incarichi che ancora non avete idea di come iniziare.

Analizzate con calma la situazione e procedete determinati, ma cauti. Voto - 7-

Vergine: soprattutto per voi single questo periodo sarà perfetto per farsi notare, per conoscere nuove persone e per concludere quest'estate in maniera veramente romantica. La Luna in sestile dal segno dello Scorpione permetterà inoltre a chi ha già qualcuno da amare, di vivere al meglio questa giornata insieme al partner. In ambito lavorativo le cose ricominciano molto bene per voi se siete appena tornati dalle vacanze, con la voglia di rimettersi in gioco e ottenere discreti successi. Voto - 8,5

Bilancia: configurazione astrale poco soddisfacente per voi nativi del segno, secondo l'oroscopo di lunedì. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potreste sentirvi un po’ giù di morale e non riuscire ad andare pienamente d'accordo con il partner.

Se siete single il fatto che una persona sia molto affascinante, non vorrà dire che è la persona che fa per voi. In ambito lavorativo sarete un po' stanchi dopo le vacanze che vi siete concessi e potreste non partire con il piede giusto. Voto - 6

Scorpione: ottima giornata per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo di lunedì 24 agosto. Potrete contare infatti sulla Luna e su Venere in posizione favorevole, perfetti per stabilire una perfetta relazione sentimentale. Ottima giornata anche per i cuori solitari, che potrebbero decidere di divertirsi con gli amici, oppure di lasciarsi andare a nuove e piacevoli compagnie. Sul fronte professionale state lavorando molto bene in questo periodo, e lo hanno notato anche i vostri superiori.

Voto - 9

Sagittario: oroscopo della giornata di lunedì discreto per quanto riguarda la sfera sentimentale. La vostra relazione di coppia procederà verso la direzione giusta, e vi sentirete a vostro agio in compagnia della vostra anima gemella. Se siete single una relazione in particolare potrebbe prendere proprio la direzione che sperate. Sul fronte lavorativo purtroppo Mercurio in quadratura non sarà di grande aiuto, con evidenti difficoltà di gestione delle vostre mansioni. Voto - 7

Capricorno: oroscopo di lunedì positivo per quanto riguarda il settore professionale, grazie a Mercurio, Giove e Saturno in posizione favorevole. In particolare le mansioni di gruppo si riveleranno tra le più efficaci in quanto vi dimostrerete una parte importante del gruppo.

In ambito sentimentale invece i rapporti con il partner non saranno così esaltanti, e dovreste cercare di essere più affettuosi. Se siete single state facendo di tutto per conquistare la persona che amate, ma dovrete fare molto di più di così. Voto - 7

Acquario: periodo non molto convincente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, considerato che la Luna si troverà in quadratura dal segno dello Scorpione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non correte troppi rischi assumendo un atteggiamento troppo ossessivo nei confronti del partner. Se siete single dovrete preoccuparvi maggiormente dei rapporti con i vostri amici in questo periodo. Sul posto di lavoro prima di agire fareste meglio ad analizzare ogni possibilità.

Voto - 6

Pesci: oroscopo di lunedì più che soddisfacente per voi nativi del segno. Potrete contare sulla posizione favorevole di Venere in trigono dal segno del Cancro, regalandovi un periodo pieno di emozioni tutte da vivere in compagnia della vostra anima gemella. Se siete single resistere alle tentazioni della persona che vi piace e che vi corteggia da un po' non sarà facile. Per quanto riguarda il settore professionale Mercurio in opposizione potrebbe crearvi qualche grattacapo, dunque fate attenzione. Voto - 7,5