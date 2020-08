Nell'oroscopo di martedì 1° settembre i nativi Ariete riusciranno a dimostrare il loro valore sul fronte lavorativo, grazie a un solido Marte in congiunzione, mentre Vergine tenderà ad agire in modo diretto per quanto riguarda la propria relazione di coppia. La Luna in quadratura per i nativi Scorpione potrebbe portare qualche piccolo contrattempo, mentre l'umore dei nativi Toro potrebbe non essere al top. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di martedì 1° settembre, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 1° settembre segno per segno

Ariete: sfera sentimentale non molto soddisfacente secondo l'Oroscopo di martedì.

Venere ancora in quadratura dal segno del Cancro potrebbe farvi scappare qualche parola di troppo nei confronti del partner, a cui sicuramente non faranno piacere. Moderate il vostro atteggiamento. Se siete single probabilmente sentirete il bisogno di prendervi qualche momento per riflettere. Nel lavoro, con Marte in congiunzione, riuscirete a dimostrare il vostro valore e sarà il momento perfetto per mettere in pratica nuovi progetti che potrebbero portare interessanti guadagni. Voto - 7-

Toro: giornata di martedì non molto piacevole per voi nativi del segno, considerato che la Luna si troverà in quadratura dall'Acquario. In amore dovreste cercare di essere più dolci, come avete fatto in quest'ultimo periodo, soprattutto perché sapete che potrete contare sempre sulla vostra anima gemella.

Se siete single potreste essere meno intraprendenti e insicuri di voi stessi. Sul fronte lavorativo, se si dovessero presentare delle occasioni non esitate a coglierle al volo, sfruttando la posizione favorevole di Giove e Mercurio. Voto - 7-

Gemelli: settimana che inizia bene per voi nativi, considerata la buona posizione della Luna in trigono dal segno dell'Acquario.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà un buon momento per essere più affettuosi, premurosi e simpatici nei confronti del partner. Se siete single potreste sentire il bisogno di dare attenzioni e condividere momenti con una persona a cui tenete. Nel lavoro a volte dovrete essere disposti a scendere a compromessi, se vorrete ottenere buoni risultati.

Voto - 8-

Cancro: ottima giornata per voi nativi del segno, con Venere in congiunzione al vostro cielo che porta stabilità nella vostra relazione di coppia. La sfera sentimentale si rivelerà ottimale e questo potrebbe essere il momento adatto per una graditissima sorpresa. Se siete single vi piacerà un sacco prendervi cura degli altri, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro le vostre aspettative sono alte, ma per mantenerle dovrete faticare un bel po’. Voto - 8

Leone: oroscopo di martedì non così promettente come lo immaginavate, considerato che la Luna si troverà ancora in opposizione dal segno dell'Acquario. Sul fronte sentimentale avere il controllo delle altre persone e dirigere la loro vita non farà di voi un buon partner, dunque siate meno rigidi.

I single avranno una grande voglia di rivedere un loro amico, ma al momento dovranno pazientare un po’. Nel lavoro non fate troppo i saccenti con le persone che hanno più esperienza di voi e che cercano solo d'insegnarvi qualcosa. Voto - 6

Vergine: configurazione astrale che prevede il Sole e Mercurio stabili nel vostro cielo, secondo l'oroscopo di martedì 1° settembre. Sul fronte sentimentale tenderete ad agire in modo più diretto nei confronti del partner, ciò nonostante attenzione: a volte questo atteggiamento potrebbe rivelarsi problematico. Se siete single un evento inaspettato potrebbe farvi conoscere una persona interessante. In ambito lavorativo sarete particolarmente ambiziosi e forse potrete anche assumervi qualche rischio in più.

Voto - 7,5

Bilancia: giornata abbastanza godibile per voi nativi, grazie alla Luna in trigono dal segno dell'Acquario. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, sfruttate questo momento per mettere a segno qualcosa d'importante all'interno della vostra relazione di coppia, soprattutto per voi nati nella prima decade. Se siete single vi sentirete ottimisti e sicuri di voi stessi, pronti a poter fare qualsiasi cosa. Nel lavoro un pizzico di diplomazia vi permetterà di gestire più facilmente le vostre mansioni. Voto - 7+

Scorpione: oroscopo di martedì discreto per voi nativi, con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, che potrebbe portare qualche piccolo contrattempo. Sul fronte lavorativo fareste meglio a gestire più accuratamente l'aspetto finanziario, magari controllando attentamente le spese.

In amore, invece, Venere vi darà una mano a gestire la vostra relazione di coppia, anche se potrebbe presentarsi qualche sbavatura. Se siete single le vostre potenzialità potrebbero essere notate da qualcuno. Voto - 7+

Sagittario: se siete single in questa giornata tenderete a essere piuttosto sensibili. Con questo atteggiamento, però, non è detto che potreste riuscire ad avvicinarvi alla persona che amate, quindi un po’ di cautela sarà comunque consigliata. Se avete una relazione fissa vi dimostrerete sempre premurosi nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro un buon Marte in trigono dal segno dell'Ariete promette buoni risultati dalle vostre mansioni, di cui non potrete assolutamente lamentarvi.

Voto - 7,5

Capricorno: con Giove, Saturno e Mercurio tutti in posizione favorevole, l'oroscopo di martedì 1° settembre si rivelerà decisamente ottimale dal punto di vista professionale, con svariate occasioni lungo la giornata di dimostrare il vostro valore e talento. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la vostra relazione di coppia sarà abbastanza soddisfacente, senza troppo romanticismo, ma comunque piacevole. I single vivranno queste ultime giornate estive in compagnia di chi gli farà stare bene. Voto - 7,5

Acquario: configurazione astrale che prevede ancora una bella Luna in congiunzione al vostro cielo, che ammortizzerà un po’ alcuni problemi della vostra vita quotidiana. In amore, infatti, sia voi che il partner sarete un po’ più morbidi e questo farà bene alla vostra relazione di coppia.

Se siete single tenderete a provare emozioni forti. Nel lavoro non ci saranno grandi cambiamenti, ma potrete contare comunque su buoni risultati. Voto - 7,5

Pesci: oroscopo di martedì discreto per voi nativi del segno, almeno per quanto riguarda la sfera sentimentale, con Venere in posizione favorevole che porta ancora bei momenti tutti da vivere insieme alla persona che avete scelto di avere al vostro fianco. Se siete single avrete un'irrefrenabile voglia di vivere, un’ultima vacanza prima dell'arrivo dell'autunno ve la meritate. Sul fronte lavorativo vi ritroverete a lavorare su più mansioni e dovrete impegnarvi molto se vorrete raggiungere buoni risultati a fine giornata. Voto - 8-