Nell'oroscopo della giornata di martedì 25 agosto, i nativi Vergine avranno il sostegno necessario da parte di un amico o un parente per ottenere ciò che vogliono, mentre Cancro avrà tantissime idee per la mente, utili soprattutto nel lavoro. Per Scorpione arriveranno ottimi risultati sul fronte lavorativo, grazie non solo all'impegno, ma anche ad un pizzico di passione, mentre i rapporti sociali per i nativi Ariete saranno molto più solidi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 25 agosto per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 25 agosto 2020 segno per segno

Ariete: l'oroscopo di martedì si rivelerà discreto per voi nativi del segno, considerata la vostra configurazione astrale.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrebbe essere un buon momento per esprimere i vostri sentimenti con convinzione, e cercare magari di portare piacevoli novità nella vostra relazione di coppia. Se siete single vi sentirete apprezzati dai vostri cari, e cercherete di rafforzare i vostri rapporti sociali. Per quanto riguarda il lavoro vi trovate in una posizione favorevole e Marte in congiunzione vi aiuterà a mantenerla, soprattutto se avete in mente progetti interessanti. Voto - 7,5

Toro: configurazione astrale che prevede Giove e Saturno favorevoli secondo l'oroscopo di martedì. In ambito lavorativo dunque affrontate le nuove iniziative con tenacia e convinzione, e non vi darete per vinti fino a quando non finirete i vostri impegni.

Sul fronte sentimentale cercate di tenere ferme le vostre posizioni e di far valere la vostra volontà, ma sempre in modo cortese e mai scontroso nei confronti del partner, considerato che la Luna si trova in opposizione. Se siete single potreste non essere particolarmente soddisfatti dei vostri rapporti con gli amici.

Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di martedì che v'invita ad avere prudenza, a causa di una configurazione astrale non così esaltante. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete bisogno di nuove idee per cercare di rilanciare la vostra relazione di coppia. Se siete single non lasciatevi ingannare da sguardi affascinanti che nascondono dietro tutt'altro.

Per quanto riguarda il settore professionale se avete mansioni da svolgere, iniziate pure da quelle che più vi piacciono. Voto - 7

Cancro: per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo di martedì avrete tante idee per la mente, nonostante il periodo, e alcune di esse si riveleranno piuttosto efficaci. In amore i vostri sentimenti sono forti in questo periodo, considerato che il pianeta Venere si troverà in congiunzione al vostro segno. Datevi da fare dunque per sorprendere la persona che amate. Se siete single al momento godrete di un bel clima per godere al meglio degli affetti familiari e della piacevole compagnia dei vostri amici. Voto - 8+

Leone: considerato il pianeta Marte in posizione favorevole, secondo l'oroscopo di martedì 25 agosto, potrete dimostrare ai vostri colleghi il vostro valore, portando a termine con grande efficacia le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale ci saranno per voi nativi del segno stimolanti occasioni in amore, che faranno salire non di poco l'affiatamento di coppia. Se siete single stabilire un buon dialogo con la persona che amate sarà un toccasana per voi nativi del segno. Voto - 8

Vergine: ottimo periodo per voi nativi del segno per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo, considerato che avrete Venere in sestile dal segno del Cancro. Dunque la vostra relazione di coppia godrà di fantastici momenti, dopo alcune settimane non troppo convincenti. Se siete single il sostegno da parte degli amici o di un parente vi aiuterà non solo ad ottenere ciò che volete, ma anche a sentirvi più apprezzati.

Nel lavoro imparate a gestire meglio le vostre mansioni, e vedrete che arriveranno migliori risultati. Voto - 7,5

Bilancia: giornata di martedì non molto convincente per quanto riguarda la sfera sentimentale, considerato che Venere si troverà in quadratura dal segno del Cancro. Dovreste cercare di essere più comprensivi nei confronti del partner, in quanto ultimamente non state dedicando abbastanza attenzioni e tempo. Se siete single è il caso di riflettere un attimo su come agire per conquistare la persona che vi piace. Sul fronte lavorativo non tirate troppo per le lunghe incarichi che potreste risolvere più in fretta. Voto - 6

Scorpione: periodo più che soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì.

La sfera sentimentale si rivelerà molto piacevole, e vi ritroverete alle prese con situazioni romantiche, belle e convincenti, grazie anche alla Luna in congiunzione. Per quanto riguarda i cuori solitari sentimenti e passione saranno forti, e potreste riuscire a conoscere persone molto simpatiche. Sul posto di lavoro arriveranno presto ottimi risultati grazie all'impegno ed alla tenacia che ci mettete ogni giorno con il vostro impiego. Voto - 8,5

Sagittario: periodo più che discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di martedì 25 agosto. Troverete infatti pianeti come Marte in trigono dal segno dell'Ariete. Dunque per quanto riguarda il settore professionale vi sentirete a vostro agio e sarà quindi più semplice per voi portare a termine le vostre mansioni.

In amore è vero che il vostro umore sarà soggetto a continui cambiamenti, ma non per questo non sarete in grado di godere di una buona intesa di coppia. Se siete single e avete qualcosa da chiarire con un amico, potrebbe essere il momento adatto per farlo. Voto - 7+

Capricorno: fareste meglio in questo periodo a lasciar perdere eventuali progetti di coppia che al momento non siete in grado di portare avanti, magari per un affiatamento di coppia non molto convincente o per altri motivi. Se siete single essere impazienti ed improvvisi, nonché disordinati non vi aiuterà a trovare la persona che cercate. Per quanto riguarda il lavoro invece Giove e Saturno in posizione favorevole vi daranno una mano a svolgere al meglio le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 7

Acquario: oroscopo di martedì solamente sufficiente per voi nativi del segno, a causa di una configurazione astrale non molto convincente. In amore perché potreste avere qualche difficoltà a comunicare con la vostra anima gemella, tant'è che forse dovrete prendere dei provvedimenti. Se siete single non insistete troppo a trovare l'amore, perché fareste solo dei buchi nell'acqua. Sul posto di lavoro poi dovrete ritrovare un po’ di fantasia e creatività se volete tornare ad ottenere buoni risultati. Voto - 6

Pesci: configurazione astrale abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno, con Venere in trigono dal segno del Cancro utilissima soprattutto sul fronte sentimentale. Infatti sarà più facile per voi godere di un ottimo affiatamento di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single puntate tutto sul fascino in questa giornata. Nel lavoro non ci saranno grandi cambiamenti, ma godrete comunque di risultati positivi. Voto - 7,5