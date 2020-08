Nell'oroscopo di mercoledì 12 agosto, i nativi Sagittario saranno in grado di fornire maggior romanticismo e dialogo nella relazione di coppia, mentre per la Bilancia potrebbe essere il momento per chiarire alcune cose insieme al partner. Capricorno si sentirà molto energico, soprattutto sul posto di lavoro, mentre Leone arriverà a prendere delle decisioni chiare e precise. Di seguito il dettaglio delle previsioni e l'Oroscopo di mercoledì 12 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo e previsioni del 12 agosto 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di mercoledì positivo per voi nativi del segno nel lavoro, grazie ad un bel Marte in congiunzione al vostro cielo e Mercurio in trigono dal segno amico del Leone.

Sul fronte lavorativo sarete in grado di comprendere questioni complesse e per questo rimarrete abbastanza fieri di voi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà una giornata tra alti e bassi, con Venere in quadratura dal segno del Cancro, ma la Luna in sestile dal segno dei Gemelli. Ricordatevi però che spesso la felicità sta nelle piccole cose se volete rendere felice il partner. Se siete single la famiglia sarà molto importante per voi, attenzione a non trascurare i vostri amici o i vostri impegni. Voto - 8

Toro: in questo periodo sarete coraggiosi e audaci secondo l'oroscopo, con quella sicurezza che darà stabilità non solo a voi, ma anche a chi frequentate giornalmente. In amore infatti il partner si sentirà al sicuro al vostro fianco, godrete dunque di un'ottima relazione di coppia.

Approfittate inoltre di queste ultime ore di Luna favorevole per intensificare il vostro rapporto. Se siete single avrete tante cose da dire in questa giornata, ma per alcune di esse forse sarebbe il caso di rimandare. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo procedete con le vostre mansioni senza necessariamente chiedere l'approvazione degli altri.

Voto - 8+

Gemelli: configurazione astrale soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Potrete contare sul sostegno di Marte in Ariete per vivere una giornata positiva e sulla Luna che nel pomeriggio entrerà nel vostro cielo. In amore dunque sarete in grado di fornire sostegno al partner, solidificando ulteriormente l'intesa tra di voi.

I cuori solitari invece preferiranno prendersi maggiore cura dei loro affari. Sul posto di lavoro una buona concentrazione vi aiuterà a raggiungere più facilmente i vostri obiettivi. Voto - 7,5

Cancro: per voi single le emozioni saranno forti in questa giornata, soprattutto se avrete l'occasione di stare in compagnia della persona che amate, grazie a Venere favorevole. Cercate dunque di non cadere in errore, evitando di assumere un atteggiamento impacciato. Se avete una relazione stabile contate pure sul sostegno del partner per portare a termine questa giornata. Sul fronte lavorativo potrebbe iniziare una nuova collaborazione che sicuramente vi piacerà tanto. Voto - 7,5

Leone: secondo l'oroscopo di mercoledì 12 agosto, per quanto riguarda l'ambito lavorativo arriverete a prendere alcune decisioni nel tentativo di riuscire ad invertire completamente la rotta e portare ancora più in alto i vostri guadagni, soprattutto se ancora non siete riusciti a decollare.

Non abbiate paura dunque di far valere le vostre idee, perché Marte e Mercurio vi sosterranno, l'importante è che siano idee valide. Per quanto riguarda i sentimenti mostratevi disponibili nei confronti del partner e vedrete che apprezzerà maggiormente il vostro comportamento. Se siete single sarete piuttosto impegnati al momento, ma un po’ di organizzazione in più non farebbe male. Voto - 7,5

Vergine: soprattutto voi single vi sentirete disponibili e partecipi a quanto avviene vicino a voi e tutto procederà per il meglio secondo l'oroscopo di mercoledì. Se avete una relazione fissa invece Venere in sestile favorirà l'intesa tra voi e il partner, e potreste dunque cercare non solo di essere romantici, ma anche di portare maggiore stabilità con interessanti progetti.

Il settore professionale si rivelerà abbastanza soddisfacente grazie a Giove e Saturno favorevoli e i vostri progetti procederanno proprio nella direzione che desiderate. Voto - 8-

Bilancia: oroscopo di mercoledì tra alti e bassi per voi nativi del segno, a causa di alcuni pianeti sfavorevoli. Sul fronte sentimentale sarà il momento di chiarire alcuni argomenti con la vostra anima gemella, senza però esagerare. Assumete dunque un atteggiamento calmo e cercate di spiegare le vostre ragioni e se tutto andrà bene, sarà per voi una grande soddisfazione. Approfittate della Luna in Gemelli inoltre. Se siete single meglio evitare di rivolgere lo sguardo a chi amate per non combinare un disastro. In ambito lavorativo gli obiettivi di gruppo saranno al centro dell'attenzione, ma dovrete dimostrare di essere parte integrante del gruppo stesso.

Voto - 6+

Scorpione: oroscopo di mercoledì entusiasmante, divertente ma soprattutto romantico, con Venere in trigono dal segno del Cancro che vi regala emozioni insieme al partner. Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale vi basterà chiedere ciò che desiderate per essere soddisfatti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single non è il caso di abbattersi se ancora non avete trovato l'amore vero. Prima o poi arriverà anche per voi. Nel lavoro se state cercando di mettervi in contatto con qualcuno, forse sarebbe il caso di chiedere qualche informazione in più prima. Voto - 7,5

Sagittario: sarete in grado di fornire una buona dose di romanticismo in più nella vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo di mercoledì 12 agosto e con il giusto atteggiamento i risultati saranno ottimi.

L'intesa tra voi e il partner sarà molto buona, potreste azzardare qualcosa che possa sollevare ulteriormente il vostro rapporto. Se siete single tenete sempre conto di quale strada potrebbe intraprendere una conversazione. Sul fronte lavorativo con Marte e Mercurio in trigono dal segno dell'Ariete e del Leone, sarete in splendida forma e non vi fermerete per nessun motivo dinanzi ad eventuali ostacoli. Voto - 7,5

Capricorno: giornata positiva sul posto di lavoro per voi nativi del segno, con Giove e Saturno che vi guarderanno positivi. Potrete puntare su qualcosa di più ambizioso in questo periodo, che possa soddisfare in qualche modo la vostra voglia di mettervi in gioco e sbalordire i colleghi.

In amore la posizione sfavorevole del Sole potrebbe indurvi a giocare con i sentimenti degli altri, ma sappiate che non è la scelta migliore, soprattutto se si tratta del partner. I cuori solitari proveranno sentimenti molto forti, ma anche un po’ d'insicurezza. Voto - 7-

Acquario: configurazione astrale non all'altezza delle vostre aspettative secondo l'oroscopo di mercoledì. Con pianeti come Mercurio e il Sole in opposizione, potrebbe risultarvi un pò difficile entrare in empatia con il partner in questa giornata. I cuori solitari si sentiranno particolarmente amichevoli, ma non saranno in grado di affondare il colpo. Sul fronte lavorativo Marte in sestile dal segno dell'Ariete vi permetterà di lavorare abbastanza bene, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 7

Pesci: periodo nel complesso accettabile per voi nativi del segno. Non siete accompagnati da una configurazione astrale al top, ma riuscite comunque ad ottenere buoni risultati. Per quanto riguarda la sfera sentimentale con Venere favorevole dal segno del Cancro, potrete godere di un buon affiatamento di coppia, utile se dovete mettere in piedi dei nuovi progetti insieme al partner. Per i cuori solitari sarà un buon momento per darsi da fare sul piano sociale. Sul posto di lavoro il periodo sarà buono, v'impegnerete tanto e cercherete di mettere a segno dei buoni risultati. Voto - 8-