L'oroscopo di mercoledì 5 agosto, è pronto a svelare le previsioni zodiacali di tutti e dodici i segni dello zodiaco. Il cielo astrale del periodo vede in netta ripresa l'amore con il lavoro per alcuni segni, con in testa l'Ariete e il Leone per i sentimenti e il Cancro nelle attività di lavoro. La volta celeste del periodo vede il Sole in Leone dominare le scene astrologiche di questo mercoledì. A fare da spalla una dolcissima Luna in Pesci e una meravigliosa Venere in Gemelli. In evidenza la quadratura tra Marte e Plutone con il sestile in atto tra Luna e Urano.

Scopriamo, nel dettaglio, quali saranno le novità portate dall'Oroscopo di mercoledì 5 agosto segno per segno.

Oroscopo 5 agosto, previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Giorno ideale per prendere una decisione o per buttarvi in qualche nuova iniziativa. Le stelle sono dalla vostra parte! In campo sentimentale lasciatevi andare a tenerezze e coccole col partner, e non nascondete i vostri desideri: è il momento di fare progetti importanti. Scacciate malinconia e pigrizia, convincendo un amico ad iniziare con voi una disciplina sportiva.

Toro - Siete pieni di buoni propositi: vi ripromettete di fare questo e quello. Benissimo, perché i progetti non mancano e trovate anche gli strumenti necessari per tradurre in realtà i vostri propositi. Non vi mancano neppure le idee per elaborare nuovi progetti.

Acquisti indovinati e vantaggiosi. Vita affettiva ricca e appagante, specie dal punto di vista della sicurezza.

Gemelli - Ritroverete l'entusiasmo di sempre, il senso dell'humour e una certa vivacità mentale, nonché la voglia di comunicare con gli altri: ottime premesse per trascorrere un mercoledì davvero molto entusiasmante.

Riprende slancio e quota anche la vita di coppia, grazie a un dialogo più aperto e privo di reticenze con la persona amata. Avranno successo gite, viaggi e vacanze all'estero o escursioni al mare o in montagna.

Cancro - Vi attende un brillante e sereno mercoledì di centro settimana nel lavoro. In molti avrete validi motivi per essere soddisfatti.

Porterete a termine un'importante trattativa d'affari, troverete soprattutto la soluzione ad un difficile problema. in amore farete chiarezza in una relazione sentimentale che non vi soddisfa completamente. Un regalo inatteso nel corso del primo pomeriggio vi farà capire quanto una persona tiene a voi. Siate riconoscenti a chi vi dimostra affetto e ricambiate se lo riterrete opportuno.

Oroscopo del giorno 5 agosto: previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali per la giornata del 5 agosto mettono in evidenza un mercoledì molto positivo in amore. Intuizione, rigore logico e senso pratico, queste le credenziali all'attivo: saprete tagliare senza sforzo il traguardo nelle cose che più vi premono.

Di fronte a una scelta importante, operando con determinazione e serenità prenderete la decisione migliore. In questo giorno siete poco in forma. Dieta da mettere a punto: un regime restrittivo va bene per la linea, però forse dovreste variare l'alimentazione e magari esserne pienamente convinti.

Vergine - Nel lavoro, sbagliare è umano, l'importante è non perseverare. Non appena avrete recuperato il controllo, potrete facilmente correre ai ripari. In amore non si può essere gelosi dei ricordi: impegnatevi piuttosto per rendere speciale il presente. Potreste sentirvi un po' tesi e accusare qualche disturbo del sonno. Modificate le vostre abitudini, cominciando con l'eliminare il caffè, gli alcolici e gli zuccheri in eccesso.

Bilancia - Sfoderate grinta e produttività, e questo mercoledì mostratevi sicuri della vostra competenza e dei mezzi che avete a disposizione. I risultati non mancheranno, soprattutto per quanti hanno un'attività professionale autonoma. Belli e affascinanti (Venere vi sponsorizza), saprete colpire chiunque con sguardi, gesti e parole suadenti. Potrete cogliere in tal modo consensi in tutti i campi. Una amicizia che pensavate fosse fidata, in effetti non lo è: indagate.

Scorpione - È vero che la Luna in Pesci del periodo vi contrasta, ma è altrettanto vero che piccoli ostacoli possono essere superati o ridimensionati con la buona volontà. Un buon consiglio: non impuntatevi su questioni di principio che lasciano il tempo che trovano, e non date peso alle parole dette in un momento di rabbia.

Non date nulla per scontato nella vita di coppia. Soprattutto siate elastici con il partner. Chi vive situazioni da single, questo mercoledì sarebbe opportuno facesse un primo passo verso 'la fonte del piacere'.

Oroscopo di domani 5 agosto, previsioni astrologiche da Sagittario a Pesci

Sagittario - Non è il momento migliore per sistemare questioni di ordine pratico e burocratico riguardanti la vostra attività. Meglio attendere stelle migliori. Se in casa ci sono incombenze da sbrigare, non più rinviabili, datevi da fare. Impegnati in mille faccende, avete sempre meno tempo per la persona amata. Prendetevi una serata di libertà e dedicatele qualche attenzione in più. oppure, meglio ancora, fatevi avanti con un regalino che sapete possa piacere.

Capricorno - Questo mercoledì tutto sembra muoversi a vostro sfavore. Marte in quadratura a Giove vi metterà in difficoltà: sfruttate le flebili opportunità che vi regala una Luna sorridente in Pesci e siate fiduciosi. Canalizzate le energie in modo positivo; godetevi questa giornata al meglio, anche se spesso priva di stimoli o prospettive vantaggiose. Non tenete più celati i sentimenti che provate per quella persona: dichiaratevi con dolcezza e vivrete una giornata davvero indimenticabile. Se avete dei dubbi, cercate di risolverli in giornata.

Acquario - Dovete operare scelte delicate in questo giorno di mezza settimana. Non chiedete il parere di un familiare che sapete fin da ora non essere d'accordo con il vostro punto di vista; potete semmai accettarne il consiglio, ma al momento di agire decidete liberamente di testa vostra.

Anche se a tratti pignoli ed esigenti, sarete più che mai adorabili e seducenti: chi potrà resistervi? Per i single momento buono per fare conquiste o mettersi in bella vista: osate e non pensate!

Pesci - Nel settore professionale è la giornata giusta per seminare: il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con ciò che vi circonda. Le previsioni zodiacali svelate dall'oroscopo di mercoledì 5 agosto, invogliano alla fiducia. Con metodo, organizzazione ed attenzione ai dettagli saprete fronteggiare qualunque imprevisto! Il periodo spira aria di conquiste, sarebbe da farci su un pensierino se nel caso foste in status single. Comunque vada, sarà interessante e stimolante lasciarsi un po' andare ai piaceri della vita.