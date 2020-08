L'oroscopo di sabato 15 agosto, prevede un ferragosto carico di energia per i nativi Ariete, grazie ad un potente Marte in congiunzione, mentre Cancro potrà contare su una romantica Luna che assieme a Venere, promette una serata molto speciale. Il modo di amare dei nativi Scorpione sarà rivolto verso un futuro migliore con il partner, mentre Acquario si troverà dinanzi situazioni un po’ complicate da gestire per quanto riguarda il settore professionale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di ferragosto, sabato 15 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 15 agosto 2020 segno per segno

Ariete: giornata di ferragosto movimentata e piena di energie per voi nativi del segno, grazie alla posizione favorevole del pianeta Marte.

In ambito sentimentale la vostra relazione di coppia singhiozza un po’, probabilmente anche a causa della Luna e di Venere in quadratura, ciò nonostante con un po’ di fortuna potreste riuscire a farvi capire dal partner. Se siete single vi piacerà molto di più trascorrere una serata di puro divertimento con gli amici. Nel lavoro superate quei limiti invalicabili e vedrete che arriveranno risultati migliori. In altre parole, se non migliorerete, non andrete oltre. Voto - 7+

Toro: oroscopo di sabato positivo per voi nativi del segno, con la Luna e Venere in sestile dal segno del Cancro che vi terranno compagnia per questo fine settimana. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque affettuosità e romanticismo, abbinati ad un po’ di coccole, saranno il pretesto ideale per trascorrere una giornata con il partner da perfetti innamorati.

Se siete single invece potrebbe essere proprio l'amore a bussare alla vostra porta. Nel lavoro ci vorrà un po’ di coraggio e determinazione se volete concludere magnificamente le vostre mansioni. Voto - 8

Gemelli: nel complesso ci sarà una buona atmosfera in questa giornata di ferragosto secondo l'oroscopo.

In amore potrete contare su un discreto affiatamento di coppia, molto buono per trascorrere del tempo insieme al partner, senza correre il rischio di litigare inutilmente. Se siete single invece fate attenzione perché le vostre emozioni potrebbero essere confuse o contrastanti tra loro. Nel lavoro state prendendo il ritmo ottenendo buoni risultati, non fermatevi dunque e impegnatevi sempre al massimo.

Voto - 7,5

Cancro: configurazione astrale che prevede un'ottima Luna in congiunzione, nonché una romantica Venere secondo l'oroscopo di sabato 15 agosto. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque sarete carichi di romanticismo e di passione, da condividere con la vostra anima gemella per vivere momenti indimenticabili, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single sarà una giornata piuttosto tranquilla, da vivere con chi più amate. Per quanto riguarda il settore professionale non amerete mettere in discussione il vostro operato, soprattutto se ritenete sia fatto bene. Ciò nonostante se qualcuno avrà qualcosa da dirvi, un motivo ci sarà. Voto - 7,5

Leone: secondo l'oroscopo di sabato, potreste decidere di prendervi una piccola pausa per quanto riguarda i sentimenti, soprattutto voi single, concentrandovi maggiormente sulla vostra vita privata e sulle vostre faccende.

Se avete una relazione fissa invece potreste rimanere stupiti dal partner in questa giornata, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il settore professionale non rimandate a domani quello che potete fare oggi, considerato soprattutto che avrete dalla vostra parte pianeti come Marte e Mercurio. Voto - 7+

Vergine: agire sul posto di lavoro potrebbe essere un po’ problematico secondo l'oroscopo di sabato. Potreste infatti avvertire un po’ di stanchezza, non vedendo l'ora di tornare a casa rilassarvi. In amore tuttavia potrete comunque contare sulla vostra anima gemella, e vivere momenti rilassanti, gratificanti, ma soprattutto romantici. Se siete single avrete voglia di assaporare nuove situazioni con entusiasmo, con la voglia di vivere tanti bei momenti con chi amate.

Voto - 7+

Bilancia: avrete bisogno di stabilità nella vostra vita quotidiana secondo l'oroscopo di ferragosto. La Luna non sarà più favorevole e la vostra configurazione astrale non sarà delle migliori. In amore dunque se volete raggiungere questa stabilità dovrete essere più disponibili e comprensivi nei confronti del partner, per avere un legame che possa vivere per sempre. Se siete single e al momento non avete nessuno da amare, potreste sempre trascorrere il vostro tempo con gli amici, che sicuramente ci tengono a voi. Nel lavoro il bisogno di portare a termine grandiosi successi si farà sentire, e v'impegnerete al massimo in questa giornata. Voto - 7-

Scorpione: il vostro modo di amare in questa giornata sarà rivolto al futuro secondo l'oroscopo.

Tenderete infatti a fare qualcosa per il partner che ne possa beneficiare in un secondo momento, godendo però di tanti benefici. Un modo di amare diverso dal solito insomma, ma comunque carico di romanticismo. Se siete single potreste avere dei progetti per la testa, e tanta voglia di realizzarli al più presto. Nel lavoro se ritenete che lavorare in gruppo non sia una grande idea, forse sarebbe il caso allora di cambiare aria. Voto - 7+

Sagittario: corteggiamenti ed ammirazione reciproca caratterizzeranno la giornata dei cuori solitari secondo l'oroscopo di sabato 15 agosto. Il Sole in trigono dal segno del Leone porta affiatamento, alchimia tra voi single e colei che vi piace, e questa potrebbe essere la serata adatta.

Se avete una relazione fissa apprezzerete molto la compagnia del partner in questa giornata. Per quanto riguarda il settore professionale potrebbero esserci delle novità all'orizzonte, che potreste cogliere al volo. Voto - 8

Capricorno: configurazione astrale non eccellente per voi nativi del segno, considerato che la Luna e Venere si trovano in opposizione. In ambito sentimentale dunque potrebbe essere difficile per voi entrare in empatia con il partner, con evidenti difficoltà a stabilire un dialogo. Se siete single non abbandonatevi a facili sentimentalismi, perché non dureranno a lungo. Per quanto riguarda il lavoro, con Giove al vostro fianco il successo sarà alla vostra portata, anche se in questa giornata non avrà lo stesso sapore.

Voto - 6

Acquario: potreste avere qualche difficoltà in ambito lavorativo secondo l'oroscopo di sabato. Potreste avere a che fare con mansioni un po’ più complicate da gestire in questa giornata, e portarle a termine non senza l'aiuto di un collega potrebbe essere veramente ostico. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la vostra relazione di coppia non brillerà, ma almeno non ci saranno continui litigi. Se siete single divertitevi e fate divertire, non ve ne pentirete. Voto - 6,5

Pesci: configurazione astrale che prevede la Luna e Venere in trigono dal Cancro, perfetti per stabilire una perfetta armonia con la propria anima gemella. Approfittatene dunque per stupire la persona che amate e trascorrere momenti indimenticabili.

Se siete single non rimuginate sulle discussioni e agite. In ambito lavorativo la vostra carriera si ritrova ad affrontare momenti particolari, che dovrete gestire nel migliore dei modi se non volete fare figuracce. Voto - 7,5